Лучший украинский боец ММА отказался оскорблять русский народ на подкасте. Хотя ведущий очень настаивал

Ярослав Амосов — чемпион Bellator и один из лучших полусредневесов в мировых ММА.

Он совсем близок к тому, чтобы повторить великий рекорд Хабиба Нурмагомедова в 29 побед без единого поражения, — для этого ему осталось прибавить к своим 27-0 еще две победы. С Хабибом украинца, кстати, роднит одинаковая бойцовская база — Амосов тоже ворвался в ММА из боевого самбо, в свое время он четырежды выигрывал чемпионат мира по этому виду спорта.

В данный момент Ярослав идет на восьми победах подряд в Bellator, он стал первым украинским чемпионом в истории этой организации и уже дважды защитил титул — против крайне опасного ударника Дугласа Лимы и первоклассного борца американского колледж-стиля Логана Сторли. Амосов настолько силен в грэпплинге и борьбе в стойке, что по-настоящему серьезных соперников для него пока не просматривается. Возможно, конкурентный бой ему сможет дать только Джейсон Джексон, очень атлетичный и чувствительный боец, о защите которого от тейкдаунов в зале Sanford MMA ходят легенды (Гилберт Бернс рассказывал, что у Джексона — лучшая защита от борьбы, которую он когда-либо встречал).

Фото Global Look Press

Несмотря на свои заокеанские успехи, стать в своей стране звездой уровня Усика и Ломаченко Амосову пока не удалось, да и, будем откровенны, вряд ли удастся. Аудитория на Украине к ММА как-то безучастна, а сам Ярослав — парень крайне скромный и немногословный. Словесно обижать он не хочет не только соперников, но и жителей России, которых сейчас на его родине оскорбляют разными способами.

На днях во время эфира подкаста «Это Ирпень, Гриша» ведущий попросил Амосова выбрать для русского народа одно из трех жестких оскорблений, но боец отказался в этом участвовать.

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Ведущий: — У нас есть на подкасте такая традиция — выбрать одно из трех обзывательств для кацапов, для русских. Ты можешь его выбрать и при каждом упоминании говорить. У нас на выбор есть: «петушня», «*******» и «тухлодырые». Они все подходят, но что тебе больше нравится?

Амосов: — Я не знаю, что хочешь — сам выбирай себе. Ты будешь говорить.

Ведущий: — Ну ты скажи.

Амосов: — Да я не услышал даже.

Ведущий: — Вот хитрый, а. (Смеется.)

Амосов: — Я не ругаюсь.

Ведущий: — Ну давай, чтобы не матерное слово, пусть «петушня» будет. Нравится?

Амосов: — Ну я не знаю...

Ведущий: — Может, *******?

Ярослав Амосов: — Да какая *******? Я думаю, можно без [этой] традиции. Не знаю, жестко это. Жестко.