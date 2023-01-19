«Умар забирает спину лучше Стерлинга, Петру Яну с ним будет очень тяжело». В чем сила Молодого Орла

Интервью с другом и спарринг-партнером Умара Нурмагомедова.

В ночь на 15 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 217. Главный кард открывал бой Умара Нурмагомедова и Раони Барселоса — троюродный брат Хабиба отправил соперника в глухой нокаут уже в первом раунде. В этом поединке Орел впервые не присутствовал в углу бойца своей команды — «СЭ» поговорил с Касумом Касумовым, человеком, который занял освободившееся место. Касумов — боец Bellator и спарринг-партнер Умара. Он рассказал, какими словами Хабиб настраивал младшего брата перед поединком, чем Умар лучше Стерлинга и почему Петру Яну будет тяжело в поединке с Умаром.

«Планировали в конце 1-го раунда его повалить, помучить»

— Умар победил весьма неожиданным способом — отправил соперника в глухой нокаут. До начала поединка вы в голове как этот бой представляли?

— На самом деле, Умар готовился на тяжелый бой. Мы его как легкую прогулку не рассматривали, этого соперника. Когда общались, обсуждали план на бой, мы думали, будет крепкий соперник, я думал, он хороший бой даст. Но, хвала Всевышнему, так удачно поймал его Умар, хорошо. На такой атаке — фейком обманул, показал колено и левым боковым хорошо зашел. Там даже по бою видно, что Умар его не хотел сперва, на автомате добил и быстро голову поймал, как-то жалко ему стало. Его даже в послематчевом интервью спрашивали: «Мы такое впервые видим, что человек так переживает о здоровье своего оппонента». Он говорит: «Мы же все люди в первую очередь».

Фото Соцсети

— Причем удар Умара не был каким-то лаки-панчем — это продуманная комбинация. При вас Умар эту обманку в зале отрабатывал?

— На спаррингах он работал в целом, много комбинаций бросал. Но она просто у него хорошо зашла на этот раз.

— Весь первый раунд прошел в стойке. А как можно объяснить, что бойцы вообще ни секунды не провели в партере?

— В конце первого раунда был план побороться, и вообще в целом был план, чтобы в конце каждого раунда по две с половиной минуты забирать. Но Умар говорит: «Хорошо чувствовал в стойке себя, поэтому решил в стойке с ним поработать». Все, наверное, видели, что когда Умар менял стойку, он правой рукой как фехтовал, можно сказать. Очень хорошо попадал этой рукой. Я ему постоянно кричал, что он хорошо попадает, «работай, работай». И по лицу Барселоса было видно, что у него была маленькая сечка здесь [показывает на место над правой бровью], губу разбил. А у Умара на лице не было такого урона. Барселос бил правую ногу в корпус, и в основном он попадал ему в руку, в локоть. И пару лоу-киков попал Барселос. А так значимого ущерба Умар в этом бою вообще не получил.

— Известно, что Раони Барселос — опасный соперник. Как Умар действовал бы в дальнейшем, не случись того удара?

— План был — если Умар его повалит, оседлает его, Раони Барселосу было бы очень и очень тяжело. Потому что у Умара очень хороший партер, и если человек под него попадает, тяжело бывает. Если он спину заберет, это вообще кошмар. Я просто по себе это знаю — очень тяжело бывает с ним работать, если он спину заберет. Можно сказать, ты уже раунд проиграл вчистую. Мы планировали в конце первого раунда его повалить, помучить внизу. Приблизительно понимали, что Барселос — уже немного возрастной боец и третий раунд ему дается тяжело. И с Тимуром Валиевым можно посмотреть его бой, он плохо дышал в третьем раунде. И в нескольких других боях. Потому что в последнем бое он явно был выше на голову своего соперника. Оппозиция была слабая — Тревин Джонс, по-моему. Наш план был — крайний момент, чтобы в третьем раунде Умар его задушил.

«Хабиб поговорил с Умаром по телефону перед выходом на бой»

— Это был первый поединок с участием бойцов команды Хабиба, где сам Хабиб не секундировал по уже известным причинам. Умара этот факт как-то тревожил?

— По нему не было видно, что это как-то на него давит. Потому что Хабиб постоянно же на связи, Хабиб с ним разговаривал по видеосвязи, когда он вес гонял, когда восстанавливался. Напутствия все равно Хабиб ему давал. Все рекомендации перед боем Хабиб ему дал, перед выходом он с ним поговорил по телефону, настроил его. По Умару не было видно, что он волнение ощущал — очень спокойно размялся, очень хорошо себя чувствовал.

Фото Соцсети

— А что Хабиб сказал Умару перед боем из того, что можно разглашать?

— Как обычно. Я не вникал в разговор, но он ему говорил: «Свою работу навязывай, над чем ты больше всего работал. Покажи, что ты лучший, ты готов к большим боям, твое время пришло». Вот так мотивировал.

— А если говорить о вас, не было дополнительной нервозности? Потому что все проверяли, кто же там в углу Умара вместо Хабиба.

— Основной секундант — Хавьер Мендес, и основные рекомендации шли именно от Хавьера. А я простой спарринг-партнер, и приблизительно так... Я его по времени вел, в основном Хавьер ему подсказывал.

— Вы были единственным русскоговорящим секундантом в углу Умара. На ваши плечи должна была лечь обязанность по переводу слов Хавьера Мендеса?

— Как вы могли заметить, Умар все очень хорошо на английском понимает, и у него никаких проблем с этим нет. Все, что Хавьер говорил, он так и делал.

— А какую функцию в углу у Умара выполнял Али Абдель-Азиз?

— Психологическая поддержка, как старший брат. Али Абдель-Азиз не первый год в боях, он тоже разбирается. В раздевалке, когда разминались, он там ему... Умар в принципе все делает, все знает, что Али показывал ему. Как спину забирать... Там всякие фишки от Алишки тоже были. Но это все в тренировочном кэмпе Умар хорошо отрабатывает. Как с гарда переходить на маунт — эти моменты Алишка ему подсказывал.

— Когда после победы Умар в папахе взял микрофон у Даны Уайта и в камеру обратился к соперникам, он особенно сильно напомнил молодого Хабиба. У вас, находясь там, такой мысли не возникало?

— Это четвертый бой Умара, Умар уже такие хорошие заявления выкинул в адрес всех ребят из бантамвейт-дивизиона. Спросил: «Ну, где вы? Я здесь, я готов. Почему вы говорили много, а теперь, когда я здесь, вы все молчите?» В принципе, по понятным причинам они молчат, потому что многих свели между собой, у многих есть пары. По-моему, там есть Доминик Круз без пары. Умар говорит: «Это мой бой мечты. Когда я еще в школе учился, я смотрел, как Доминатор доминирует во всех своих боях». Он тогда был чемпионом. Тогда я еще тоже был молодой, смотрел, восхищался. Это бой мечты, на самом деле. На кого ты смотрел, кем восхищался, если тебе дают его. У меня, например, такой человек был — Фрэнки Эдгар, я смотрел и вообще фанател с него. Если бы когда-нибудь получилось мне подраться с Фрэнки Эдгаром, это было бы для меня большой честью, с такой легендой разделить октагон. И Умар так же говорит: «Если Доминик Круз примет бой со мной...» Но это маловероятно, потому что все же понимают, что Доминик уже не на пике и с таким молодым голодным парнем ему не стоит драться на данном этапе.

«Уже на следующий день Умар говорит: «Пойдем покачаемся»

— Умар хочет провести следующий бой уже 4 марта. Как думаете, после такой красивой победы он получит соперника выше рейтингом?

— Ему уже скидывали определенных соперников на рассмотрение. Скорее всего, его поставят 4 марта в кард. Он тоже сейчас сказал: «Недельку я отдохну и начну по новой». Но уже на следующий день, как мы прилетели в Турцию, он говорит: «Пойдем, Касум, покачаемся». Я говорю: «Тормози, ты прошел кэмп тяжелый. Может, отдохнем?» «Нет-нет, мне надо уже готовиться», — в шуточной форме он [сказал]. Ну, пойдем, говорю. Турник, брусья поделали, чтобы мышцы были в тонусе. Умар — молодец, он настроен. Хочет уже как минимум в топ-5 ворваться.

Фото Соцсети

— Вы сказали, что скидывали соперников. Насколько серьезные соперники — топ-10, топ-5?

— Не топ-10, но довольно-таки опытный боец. Я смотрел его рекорд, много боев у него в UFC. Еще это не точно просто. Умар готов, но под него будут искать соперника. Это одного из них скинули.

— Недавно стало известно, что вы подписали контракт с Bellator. Уже знаете, когда и с кем подеретесь?

— Точную дату мне не сказали. Скорее всего, изначально мне сказали, что я подерусь после Рамадана, с визой вопрос решается. У меня была туристическая виза, сейчас ее переделывают в рабочую. И сейчас есть новости, что 10 марта в Сан-Хосе будет проходить турнир и в этом карде четыре человека будут драться в 61 кг. Если кто-то из них слетит, я буду в Сан-Хосе, буду проходить сборы с командой, с ребятами. Если кто-то слетит, я буду готов заменить. Определенная такая договоренность есть.

— На коротком уведомлении будете готовы выйти?

— Да-да, конечно. В принципе, я и сейчас в хорошей форме пребываю. Я приехал домой, почти два месяца мы там сбор проходили. Дней десять отдохнуть, с семьей время провести, и обратно. Там Усман будет драться, Ислам Мамедов, Умар.

— Стало известно о бое Петра Яна и Мераба Двалишвили. Вы кого видите фаворитом и почему?

— Неудобные ребята друг для друга. Петр бьет, Мераб борется. Кто навяжет свое... У Петра хороший бокс, двигается хорошо, но немного есть дыры в защите. Вроде бы защищается от борьбы неплохо, но с партером есть проблемы, как вы могли видеть в бою со Стерлингом. Если Мераб ему навяжет... Если честно, когда я смотрел бой Альдо — Мераб, я видел фаворитом Жозе Альдо. Но Мераб очень грамотно ему навязал такой грязный бой. Потому что если бы он технично дрался, скорее всего, Мераб бы с ним не потянул. А он постоянно, показывая проходы, обманывая, кидал оверхенды. Сумбурно что попало делал, и в итоге это его привело к победе — 2-1 по раундам выиграл.

Мераб Двалишвили. Фото Соцсети

«Умар очень неудобен для Петра. Даже Стерлинг так не забирает спину»

— После победы Умара в СМИ активно обсуждался бой против Петра Яна. Как считаете, Умар уже сейчас способен победить Петра?

— Я уверен точно: Умар если спину заберет у любого бантамавейта, он любого финиширует. Я сейчас не хочу делать громкие заявления, но по работе с Умаром, с 2014-2015 года мы друг с другом работаем... Ему 27 лет, он почти в пиковой форме, и я думаю, что он готов к большим боям. Петр Ян — очень крепкий боец, и я ему всегда отдаю должное. Я его всегда раньше недооценивал, но он меня удивлял в каждом бою.

Но я думаю, что Петру будет очень тяжело с Умаром подраться, потому что Умар очень неудобен для Петра. Потому что как Умар забирает спину — даже Стерлинг так не забирает спину. Я думаю, что Умар даже лучше контролирует спину. Что мы могли наблюдать: Брайан Келлехер, Сергей Морозов, Нейт Мэнесс. Он [Мэнесс] в одну калитку бой проиграл, на спине пролежал, даже не хотел ничего менять. Умар его решением выиграл, но если бы он в работу вошел, если бы Умар спину забрал, он бы там, на спине, у него мог бы дачу построить. (Смеется.)

— Как думаете, реально ли, что Умар встретится, например, с проигравшим в поединке Яна и Мераба?

— А есть такой разговор?

— Нет, но для продвижения Умара было бы неплохо.

— Я думаю, нет. В лучшем случае для Умара будет не с проигравшим, а с выигравшим подраться. Я считаю, что лучше для Умара так будет, потому что Умар к концу года планирует быть претендентом номер один. Скажу честно, первый номер, Шон О'Мэлли, стилистически этот парень — просто подарок для Умара. Клянусь, я думаю, если дать ему бой, один раз если Умар его повалит... Видели, как Петр его борол? Петр Ян же не борец. Неплохая стойка у Шона О'Мэлли, очень интересный боец он. Процентов 90 как минимум, что Умар его повалит. Я не согласен, что он первый номер.

— Умар жестко прошелся по Рики Симону на пресс-конференции и сказал, что не станет с ним драться, чтобы преподать урок. А если предложат бой, может, все-таки лучше не отказываться, чтобы проучить Симона в клетке?

— Я вам сейчас пример приведу. Когда мы в 2020-м были на сборах в Дубае, у Ислама Махачева слетел соперник, Рафаэл дос Аньос. Тогда только подписали Майкла Чендлера. Предложили Чендлеру Ислама Махачева, типа у него слетел соперник, — может, подстрахуешь? Он спросил: «А кто это такой? Я этого парня даже не знаю». Ислам сказал: «Придет время — он сам будет просить бой со мной». Сегодня Ислам Махачев — чемпион, Майкл Чендлер говорит: «Я готов с ним подраться». Где ты был в то время, когда ему нужен был бой, а ты не согласился? Он был в хорошей форме, ему надо было провести бой. Он заявил — кто он такой, два года прошло. И сейчас Исламу Махачеву если предложить Майкла Чендлера, я думаю, что Ислам скажет: «Он не заслуживает боя со мной, потому что когда надо было со мной драться, он отказался». И так же Умар. Когда предлагали в свое время Умара для Рики Симона, он не согласился с Умаром драться. Умара чуть это взбесило, и он сказал: «Пускай теперь сам просит бой со мной. Придет время, я стану чемпионом, и он будет просить у меня бой».