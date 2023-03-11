Месть Бейдеру переносится. Молдавский впервые в карьере проиграл нокаутом

Валентин не справился с 39-летним Линтоном Васселлом.

Утром 11 марта в Сан-Хосе, Калифорния, состоялся турнир Bellator 292, в главном событии которого Усман Нурмагомедов встретился с Бенсоном Хендерсоном. В третьем по значимости поединке прошел бой тяжеловесов между россиянином Валентином Молдавским и британцем Линтоном Васселлом.

Предыдущий поединок Молдавского против Стива Моури остался без результата. Американец не смог продолжить бой через 54 секунды после начала первого раунда из-за тычка в глаз от Валентина. Победа над Васселлом позволила бы Молдавскому снова встретиться с Райаном Бейдером — предыдущий бой завершился победой Бейдера единогласным решением судей.

Васселл перед боем с Молдавским шел на серии из четырех побед, три из которых — досрочные. В последнем бою 39-летний британец финишировал Тима Джонсона уже в первом раунде. Победа над Молдавским также позволила бы британцу встретиться с Бейдером. Как и Валентин, Линтон проигрывал Райану, но Васселла Бейдер побеждал досрочно.

Поединок Молдавского и Васселла завершился уже в середине первого раунда. Валентин пропустил левый боковой, после которого оказался в нокдауне. У российского бойца выпала капа, но соперник продолжил добивать. Он оказался за спиной Молдавского, нанес несколько ударов, а затем попал в фулл-маунт, откуда начал доносить до головы Валентина локти. После одного из попаданий российский боец потерял сознание.