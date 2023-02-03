«Многие снялись, когда узнали, что Федор приехал». Бои братьев Емельяненко в Дагестане: мы нашли видео

Дагестанец из М-1 составил Федору достойную конкуренцию. А потом была схватка братьев.

Полтора года назад мы писали об участии Федора и Александра Емельяненко в открытом чемпионате Дагестана в 2004 году — со слов Шамиля Завурова (экс-чемпион М-1, воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова).

Теперь же удалось найти видео, за что «СЭ благодарит легендарного дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова и вице-президента Федерации боевого самбо России Магомедсултана Алиева.

Все оказалось ровно так, как и рассказывал Завуров: переполненные трибуны (правда, как в архивной трансляции сказал Рабаданов — «билеты практически нахаляву, никто не купил, зрители прорвались через все щели, все проходы»), эмоциональная, взрывная атмосфера. Бились в спорткомплексе Дагестанского педагогического университета в Махачкале — в конце сентября 2004-го.

Федор и Александра за месяц до этого бились на турнире Pride — Емельяненко-старший легко прошел Нагою Огаву, а затем подрался в финале Гран-при с Антонио Родриго Ногейрой. Бой был признан несостоявшимся из-за сечки у Последнего императора. Емельяненко-младший же проиграл нокаутом Мирко Филиповичу — правда, ММА он тогда занимался всего-то год. Несмотря на плотный график и предстоящие важнейшие поединки в Pride, братья откликнулись на приглашение из Дагестана. Организовали тот турнир вице-президент Магомедсултан Алиев и тогда еще малоизвестный, но амбициозный тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Емельяненко стартовали сразу с полуфиналов, так как в тяжелом весе было всего-то четыре участника. Но соперники им достались серьезнейшие. Федору противостоял Ибрагим Магомедов, к тому моменту побеждавший в ММА Бена Ротвелла и Валентайна Оверима, еще и выигравший турнир-восьмерку 2Hot 2Handle, а Александру — Мартин Малхасян, который провел больше 20 боев в ММА, а в 2000-м даже стал чемпионом мира по версии М-1.

Федор Емельяненко.

Федор vs Ибрагимов

Доводилось слышать, что Магомедов дал Федору конкурентный бой. Так и оказалось. Емельяненко сразу пошел вперед, выбросив точный джеб. Прощупал почву для броска, но Ибрагим грамотно выдержал дистанцию. Тем не менее вскоре Федор перевел соперника вниз. Специально выбросил размашистый оверхенд, затем тут же прошел в корпус (поразительная скорость!) и уронил, чуть головой в настил не воткнул. 2-0. Емельяненко продолжил давить, через удар вновь прошел в корпус, но на этот раз бросок не удался — Магомедов отзащищался, а затем сам попытался залезть на Федора. Однако староосколец выкрутился (в прямом смысле этого слова) и попробовал атаковать дзюдоистским броском. Не вышло — Ибрагим не дал себя забороть. Потом бойцы поднялись, сошлись в клинче, откуда Магомедов выбросил четыре несильных удара коленями.

Затем последовади две неудачные попытки Емельяненко провести бросок. После второй Ибрагимов умудрился забраться ему за спину и начал бить руками в голову. В итоге Федор технично перекрылся, обезопасив голову. Емельяненко в конце концов поднялся, попутно съев плотный удар коленом, а через некоторое время бросил Магомедова через бедро и стал удерживать на земле. До конца оставалось 15 секунд, за которые Ибрагим подняться не смог. 6-0 — победа Емельяненко.

Александр vs Малхасян

Борец Малхасян сразу прошел в ноги, Емельяненко его накрыл. Мартин попробовал выйти на болевой на ногу, но не сумел сделать крепкий захват — и заодно получил несколько плотных панчей по бедру. Потом бой был односторонним — Емельяненко бил из позиции сверху, Малхасян защищался. Мартин еще и колено травмировал. Очень неудачный бой для него. Кстати, Александр вышел на поединок с весом 128 кг. Ни до, ни после он больше в боях не весил. Во всяком случае, именно такую цифру в трансляции назвал Рамазан Рабаданов.

Федор vs Александр

Финал был в тот же день. Братья устроили схватку. Сначала Александр бросил Федора на ковер, затем Федор — Александра. В конце концов Федор сделал брату рычаг локтя, и тот постучал. Поединок был договорным — как и их другие встречи в финалах турниров по боевому самбо (таких было еще как минимум две).

На награждении Емельяненко стоял на пьедестале дважды. Во второй раз, когда награждали команды. Команда Старого Оскола в лице Федора и Александра стала второй. Первенствовала же команда Дагестана, которую возглавлял Абдулманап Нурмагомедов. Например, 20-летний Шамиль Завуров победил в своем весе. Вообще, интересных участников было немало. О том, что творилось в других категориях, мы сделаем отдельный материал. Турнир получился и увлекательным, и веселым, и даже в некотором роде скандальным.

Другие же подробности о пребывании братьев Емельяненко в Дагестане «СЭ» рассказал Магомедсултан Алиев.

«Я хотел, чтобы Федор украсил турнир — хотя бы, чтобы он был почетным гостем. Он звезда, на нем выросла большая плеяда наших бойцов, его уважали и уважают. Большинство дагестанцев не знали Федора, но те, кто следил за боями, — знали. Идея позвать его была моя. Спасибо Алексею Алексеевичу Малому (президент Федерации боевого самбо России. — Прим. «СЭ»), который уговорил его.

Федор и Александр Емельяненко.

У Федора тогда был подписан контракт, по которому Pride не давал ему права выступать на других турнирах. Вообще нигде. Но он рискнул — и приехал. Боевое самбо в Дагестане тогда сильный толчок получило. Он выступил. Но официально выигрыш написали Александру [чтобы участие Федора не показывать].

Федору мы тогда дали машину — «семерку». И на ней два брата уехали в Старый Оскол. Всего разыгрывались две машины. Одна — победителю в категории свыше 90 килограммов, другая — за лучшую технику, ее выиграл Руслан Абдулхалимов. Гонорар? За первое место мы давали 3 тысячи долларов, за второе — 2 тысячи.

На участие [в тяжелом весе] было заявлено больше 10-15 человек. Но многие снялись, как только узнали, что Федор Емельяненко приехал. Никто не хотел проиграть, все хотели выиграть, а составить конкуренцию Федору тогда было нереально».