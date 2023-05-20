«Меня в UFC перевели 22 раза за 3 боя? Прикольно. Но я о такой хрене не думаю». Интервью с Вячеславом Борщевым

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 21 мая россиянин Вячеслав Борщев (6-3) подерется с китайским казахом Максатом Хайерсаером (9-2) на турнире UFC Vegas 73. Для уроженца Волгограда бой станет последним по контракту с UFC, и в случае поражения он почти наверняка будет уволен.

Борщев — пожалуй, самый страдающий от борьбы россиянин в истории UFC. За три поединка он был переведен несметное количество раз — аж 22. При этом сам не провел ни единого успешного тейкдауна. В последних двух боях его контролировали в партере и у стены 20 минут и 26 секунд из 30 минут совокупного времени. Почти любое касание соперников руками ног Борщева заканчивалось переводом. Вставал же он крайне редко — не хватает хороших свипов, борцовской чувствительности и атлетизма.

С 31 процентом защиты от переводов, отсутствием хорошего гарда и работающих приемов со спины люди в UFC, как правило, долго не задерживаются, поэтому Слава сейчас в критической ситуации. Ему нужно срочно побеждать в последнем бою по контракту, и желательно побеждать ярко. Стойка у него отличная, в дебюте он так ярко просадил печень Дакоте Бушу, что даже получил бонус и заслужил похвалу от Даны Уайта. Но если Борщев удачно не попадет, то что ему делать, если соперник снова захочет бороться — совершенно непонятно. Борьба — это не та вещь, которая резко улучшается за полгода.

Мы созвонились со Славой в преддверии поединка и узнали, что он совершенно не беспокоится по этому поводу и даже считает, что мог бы пройти 5 раундов с лучшим борцом UFC Исламом Махачевым.

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— 14 мая твоему другу и ментору Юрайе Фейберу исполнилось 44 года. Что подарил ему?

— Вообще ничего не подарил (смеется). Эсэмэску просто написал. Тут к этому очень просто относятся, тем более это совпало с Днем матери, и еще сестра у него родила. Поэтому он вообще на своей волне был, мы даже не увиделись. И справедливости ради, он ни разу мне сам ничего не дарил на день рождения (смеется).

— Он в 44 года выглядит лучше многих 30-летних. Было такое, что ты сам удивлялся его форме в такие годы?

— У него все такое окружение, все его друзья примерно такого возраста, все они бывшие борцы, и все они бесконечно занимаются спортом, постоянно в форме. У него друг один есть, Томми, Томми Малыш, мы постоянно смеемся, потому что он реально очень маленький — он вот эти шесть лет, что я его знаю, по борьбе особо не тренировался, только поддерживал форму. А тут резко ворвался и стал чемпионом, причем выступал и в греко-римской и вольной, и в вольной выиграл. Они все такие бодрячком, видимо, секрет в спорте. Как в мультике «Остров Сокровищ» было «Соблюдая дня режим-жим, даже опытный пират схватке с ним не рад» (смеется). Они все без вредных привычек, постоянный спорт. Так и живут.

Юрайя Фейбер с супругой. Фото Соцсети

«Я удивляюсь, как Петр Ян может драться на средней дистанции. Мне на средней прыгают в ноги, и начинается возня»

— Вот прежде чем о борьбе поговорить, хотел спросить — ты сможешь сделать мост с перекидываниями и забеганиями?

— Могу, да, но не люблю. Почти никогда не делаю, но вообще могу (смеется). Там секрет в том, что нужно смотреть прямо. И гибким быть, и чтобы шея была мало-мальски крепкая. Но обычному человеку лучше не надо этого делать. Я еще когда кикбоксером был, мне борцы в зале рассказали, что надо прямо смотреть и сделаешь его. Я просто еще сам по природе достаточно гибкий.

— Я почему спросил, вспомнил, как Петр Ян заправски делал мост, словно мастер спорта по вольной борьбе.

— Петр Ян занимается борьбой в Дагестане, наша школа, по сути. А я всю борьбу начинал здесь, с нуля, я никогда не боролся в России, Дагестане. Поэтому у меня американская школа, они никогда не делают мост.

— Ты как-то говорил интересную вещь, что хотел взять себе много фишек у Петра Яна, но они не работают без его защиты от борьбы. Мог бы детализировать?

— Мне очень нравилось, какое он давление оказывал, когда вставал в глухую защиту, закрывал голову. Мне кажется, кстати, наш Сонг стал потихонечку что-то подобное делать. Мне нравилось, когда я дрался по кикбоксингу, перехватывать инициативу и зажимать соперника в угол, я очень здорово чувствовал ринг. У меня было очень много разных фишек по добиванию соперника у канатов, я здорово уровни переводил по-разному, с разных углов наносил. То есть если я в углу зажимал, то очень высокая вероятность была, что я закончу бой. А в ММА за счет того, что очень много двигались, мне пришлось вообще свою ударку переделывать. Постоянное движение, очень дальняя дистанция... И когда я увидел, что Петр может работать на средней дистанции, мне очень понравилось. Фишка в его давлении, что он может работать на средней дистанции. У меня на средней дистанции не получается работать, каждый раз, когда я наношу больше двух ударов на средней дистанции, мне люди прыгают в ноги, и начинается вся эта возня.

Борщев нокаутирует Буша ударом в печень. Zuffa LLC

— Ты говоришь, что борьбу с нуля начал поднимать. Сколько тебе конкретно нужно времени, чтобы поставить себе хотя бы хороший спрол, не давать в две ноги проходить легко?

— Вот большинство людей думает, что надо просто отработать хороший спрол. Но дело в том, что у хорошего борца на спрол есть 500 контрдвижений. Они все это отрабатывают. Мне даже Юрайя постоянно говорит: «Don't overreact!», то есть не реагируй слишком сильно. Потому что борцы часто делают обманку, ты делаешь спрол, и они переходят вообще к другому движению. Сам спрол отработать — это вообще ерунда, ты можешь его один делать целый день по 100 раз, и он у тебя будет самый модный. А потом с партнером по 100 раз, и у тогда вообще у тебя будет самый крутой в мире спрол. Но толку от этого спрола?

Тут нет одного движения, и тем более в борьбе нужно уметь чувствовать, каждый соперник разный. Это все приходит с опытом, нужно набарывать. У каждого соперника свой тип тела, свои захваты. В Америке есть Gable-grip, это когда полностью кистью держат. И есть S-grip, когда они только пальцами держат. И потом все разбивается на нюансы. Когда он держит только руками, есть один вариант защиты, а если держит S-grip, то именно этот вариант уже не работает. Так что одним спролом не отделаешься, простите. Если бы все было так легко, мы бы все уже чемпионами были — Чингиз Аллазов, Вахитов, и волгоградская школа кикбоксинга тоже бы резко вся стала бы чемпионами UFC.

«Продержался бы я 5 раундов с Махачевым? Если бы 5 месяцев готовился в Дагестане, то может быть»

— Если тебе дать 5 месяцев на подготовку, смог бы ты продержаться 5 раундов с Исламом Махачевым?

— Ну в смысле продержаться? Понимаете, в этой игре нельзя так размышлять вообще. Я должен быть уверен, что я побью завтра Джона Джонса. Вот выскочу и побью (смеется). По-другому никак в этой игре. Но если брать объективно, 5 месяцев... ну если в Дагестане буду готовиться, то может быть, тогда да (смеется).

— Многие сравнивают Хабиба и Ислама, задам вопрос с такого угла. Если тебе было не избежать уличной драки и нужно было бы выбрать, с кем драться — Хабибом или Махачевым, — кого бы выбрал?

— Ислам, может быть, более искусный боец — он и в стойке красиво дерется и поразнообразнее в сабмишенах. Но не знаю... лично мне, не в обиду Исламу, Хабиб кажется чуть более доминирующим. Его победы никогда не вызывали вопросов, он всех стирал в порошок. Может быть, ментально пожестче, готовился получше... Хабиб более уверенный.

— Тебя в UFC перевели уже 22 раза в трех боях, это определенный антирекорд. Как это влияет на уверенность в себе: «Вот выйду и опять переведут сразу».

— Ну для начала, я вообще такой хренью не занимаюсь, не думаю о таком (смеется). Я вообще не знал, что 22 раза перевели... 22 раза? Прикольно (смеется). Даже не знал, но меня это вообще не парит. Мне просто по барабану, что люди говорят. Я знаю, что и зачем я делаю, ради чего. Я уже все доказал и себе и остальным.

Вячеслав Борщев. Фото Соцсети

— Мы просто соскучились по твоему танцу победному после боя. Отличный же танец.

— Я сам соскучился, я его апгрейдю, форматирую (смеется).

— Расскажи про Сонга Ядонга. Парень в твоем зале и мощно набирает обороты, при этом всего 25 лет ему.

— Сонг действительно special. Он очень много, усердно работает, это такой красавец, вообще молодец. Очень много работает, вы даже не представляете. Он уже после боя сейчас приехал и уже был в зале. Он или тренируется, или у него что-то связанное с боями. Я никогда не видел его на других мероприятиях, может, если только для модной фотки в Инстаграме* (компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации).

— Кто бьет сильнее — Сонг или пиковый Коди Габрандт?

— Честно, не знаю. Мне кажется, у Коди тайминг лучше был. У него просто какой-то невероятный тайминг был. У него все проблемы начались из-за того, что он че-то начал выдумывать и потерял вот этот тайминг. У него просто какой-то нереальный тайминг был. Это самое лучшее качество было у него.