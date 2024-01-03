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«Не покупайте ребенку 12-13 лет смартфон. Купите кнопочный телефон, и он будет огражден от бардака». Мачаев: «животное» Ковингтон, Махачев, Дагестан

Мурад Мачаев назвал Ковингтона животным: «Я его даже мужчиной не считаю»
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Мурад Мачаев и Ислам Махачев.
Фото Соцсети
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Разговор на бойцовские и социальные темы.

Мурад Мачаев был одним из самых известных ММА-бойцов в Дагестане. Выступал в Fight Nights, Bellator. Сейчас ему 37, бойцовскую карьеру он завершил, но в ММА остается — тренирует в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, а еще выступает на турнирах по вольной борьбе и грэпплингу. 17 декабря он вышел в финал турнира ACB JJ, где встретился с опытнейшим Юсупом Саадулаевым (тоже тренирует и тренируется в школе имени Абдулманапа). Итог: победа Садулаева болевым приемом. После схватки Мачаев дал большое интервью «СЭ». Заметим: Мурад из тех людей, которые говорят не только о спорте, но и об общественных проблемах.

— Мы с Юсупом друзья, в зале боремся, а такой соревновательный опыт — он бывает другим, — начал Мачаев. — В зале и на соревнованиях — разная борьба. Мне со спортивной точки зрения было интересно, как мы с ним отборемся. Обидно, что за 20 секунд до окончания схватки я попался на болевой прием. Но злости нет. Юсуп — мой товарищ, друг. Можно сказать, именно у него я начал заниматься грэпплингом.

— На сегодня вы больше тренер, бизнесмен или грэпплер?

— Я совмещаю. У меня есть и бизнес, есть и тренировки. Я тренирую в нашей школе — имени Абдулманапа Нурмагомедова.

— Что доставляет больше удовольствия?

— Тренировки. Я с детства в зале. Когда ты тренируешься в удовольствие — это вообще другое. Касательно бизнеса — там бывает очень много подвохов, подводных камней, бывает очень сложно держаться на плаву.

— Сложно строить бизнес в Дагестане?

— Любой бизнес строить сложно. В целом в стране, а не только в Дагестане. Какой-то, конечно, посложнее, какой-то — полегче. Просто в каждом регионе население разное, приходится подстраиваться.

— Кто из ребят из вашей школы быстрее остальных учится новым приемам в грэпплинге?

— Отметил бы восходящую звезду Рената Хавалова. Он был чемпионом Eagle FC, прогрессирует. Пашет, отрабатывает.

— Есть схватка мечты в грэпплинге?

— Я бы хотел мериться силами с бойцами ММА, потому что сейчас мне уже 37 лет, и рубиться с топовыми грэпплерами мне здоровье не позволит. А вот с бойцами ММА мне было бы интересно. Вот на прошлом турнире ACBJJ в суперсхватке я боролся с [Адланом] Батаевым. Случился у нас инцидент, я пропустил колено в голову, потерял сознание, а победу засчитали ему... Я считаю, что это нечестно. Я уважаю Адлана, но мне хотелось бы провести с ним реванш.

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— В последние годы у вас часто бывали травмы. Не бывает такого: «А зачем мне это все нужно?!»

— Бывает, когда получаю серьезные травмы. Допустим, лежал я после операции на крестообразной связке и задумался, зачем мне это все. Но когда отпускает — ты возвращаешься в зал, потихоньку начинаешь тренироваться, и тебя затягивает. Я, честно, даже не собирался не то что на чемпионате мира выступать — я вообще ехать сюда не собирался, был не в форме, запущенный, месяца три вообще не тренировался. Мне позвонили, предложили принять участие в суперсхватке — и я чуть загорелся. Знаешь, как бывает? Ностальгия. По тому, как ты выходишь, как тебе поднимают руку, по эмоциям... Это просто нужно пережить, это такой дофамин. Я загорелся, начал готовиться и выступил и на чемпионате мира, и в суперсхватке.

— Есть интерес провести схватки с теми бойцами, которым проигрывали в ММА? Например, с Маратом Балаевым по вольной борьбе или с Диего Брандао по джиу-джитсу?

— Конечно! Мне было бы интересно. Я бы по правилам грэпплинга провел схватки, в формате вот таких суперфайтов. Марат, честно сказать, сильно возрастной уже. Не знаю, стоит ли в его возрасте возвращаться на ковер. Он официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

— Бороться же не проблема?

— Ну, не знаю. Когда ты оставляешь зал, втянуться, вернуться очень тяжело бывает. Ну а с Брандао я бы с удовольствием поборолся бы!

— Вот его прием армбар «вертолет» (таким приемом Брандао победил Мачаева в поединке по ММА. — Прим. «СЭ») сложен же в исполнении?

— Блин, это на самом деле моя детская ошибка была. Я чуть-чуть, не знаю, переволновался, что ли... Я не знаю. Это детская ошибка, которую я совершил.

— Родные стены давили (бой проходил на турнире Fight Nights Global 58 в Махачкале. — Прим. «СЭ»)?

— Я тогда впервые дрался в главном событии вечера, впервые у себя на родине. Мой отец в зале сидел. Я когда вышел, увидел все, увидел арену... я запереживал. Мой отец первый раз пришел на мой бой как гость, сидит впереди, и на меня напало волнение. Чуть не справился, можно сказать. Через такое надо проходить. Сразу перебарывать... Я просто всего этого не ожидал.

— По-моему, этот амбар — один из коронных приемов Диего?

— Не думаю. Это прям очень тяжело провести. Я считаю, что это случайность. Моя глупая ошибка.

— Не смотрел его бой против Перса?

— Не смотрел.

Хабиб Нурмагомедов и Мурад Мачаев.
Фото Соцсети

«Ковингтон — животное. Я его даже мужчиной не считаю. Ислам Махачев его бы за такое прикурил бы!»

— Брандао стал чемпионом HFC MMA.

— Да, я видел фотки, то се, но не смотрел.

— Не следишь за поп-ММА?

— Вообще не слежу за поп-ММА. Мне не нравится эта индустрия, этот бардак. Мне не нравится все это, вот этот трешток, вот эти драки, пресс-конференции, на которых один другого бьет. Мне это чуждо.

— Говоря о трештоке: перед турниром UFC 296 Колби Ковингтон задел Леона Эдвардса, коснувшись его отца (Ковингтон сказал, что отправит Эдвардса в ад — к его отцу. — Прим. «СЭ») Смотрели?

— Смотрел. Ковингтон — животное без каких-либо моральных принципов. Я его даже мужчиной не считаю. Какой бы у тебя трешток ни был, если ты считаешь себя мужчиной, такое нельзя задевать. Нельзя задевать честь, нельзя задевать семью, религию, это просто животное без моральных принципов.

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— А хорошо, что Ковингтон проиграл Эдвардсу? Если бы победил, Исламу Махачеву наверняка захотелось бы встретиться с ним.

— Да Ислам его переедет жи есть. Сто процентов уверен, что Ислам его переедет жи есть. Я бы не хотел этого боя только потому, что не испытываю уважения к этому Колби. Леон хоть скромно и порядочно себя ведет, и если он подерется [с Махачевым], мне было бы интересно. А с Колби... Есть люди, которые недостойны, чтобы с ними выходили в октагон. Вот он из таких людей. Просто такая вот грязь.

— Если бы назначали бой Ислама против Колби, со стороны Ковингтона были бы нападки. И как бы Ислам реагировал в эти моменты?

— Не знаю. Наверно, там, где его встретил бы, там бы его и прикурил! Это говорит о мужских качествах человека. Он за своей метлой не следит, за своим языком, а когда ему прилетает — он бежит в полицию, заяву пишет. Это просто шваль жи есть. Другими словами не назовешь.

— Без предвзятости, какие у Ислама шансы на победу в бою с Эдвардсом?

— Честно говоря, я уверен в Исламе. Эти несколько килограммов разницы в бою между ними — они не решат. Думаю, Ислам финиширует его в партере.

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— Махачев vs Оливейра по правилам грэпплинга. Чем бы это завершилось?

— Болевым в пользу Ислама. Он, во-первых, имеет опыт выступлений в грэпплинге. Во-вторых, он физически очень крепкий. В-третьих, он умеет делать болевые, что отличает его от многих бойцов. Многие бойцы, особенно вольники, пренебрегают грэпплингом. Они когда в ММА переходят, начинают заниматься переводами в партер, контролем, без атакующего грэпплинга. Я считаю, это ошибка. А вот у Ислама как раз есть атакующий грэпплинг. Он даже в грэпплинге мог бы выступать на мировой арене.

— Что лучше для Махачева: реванш с Царукяном или подняться в весе для боя с Эдвардсом?

— Для наследия, конечно, Леон Эдвардс.

— Кто из них опаснее, учитывая, что Арман набирает бешеные обороты?

— Думаю, Леон Эдвардс, потому что это другая весовая категория, другая сила удара, физика. Леон, конечно, будет помощнее. Это то же самое, если Арман Царукян перейдет в 77. Дойдет ли он до пояса? Это другая физика, просто другая логика. И у Леона Эдвардса огромная победная серия, он чемпион, не со двора парень. Этот бой, наверное, опаснее, поэтому он и громче для наследия.

Фото Соцсети

«Молодежь начинает смотреть аниме, отращивать волосы. А хочется, чтобы дагестанцы оставались дагестанцами»

— В 2023-м Дагестан отмечал 100-летие Расула Гамзатова. Должны ли дагестанцы знать хотя бы один из его стихов наизусть?

— Это дело такое, индивидуальное. Допустим, я не знаю. Как тебе сказать... Сейчас появится какой-нибудь известный художник из Дагестана — должен ли каждый дагестанец уметь рисовать? Понимаешь? Поэзия для меня чужда, я всю жизнь в спортзале провел, это не мое, зачем я должен стих учить наизусть? Я признаю, я не знаю [стихов Гамзатова], я поэзию вообще не понимаю и не читаю. Книги читаю, но стихи не читаю и не заучиваю, мне это неинтересно.

— Какие книги читаете?

— Если честно, я больше религиозную литературу читаю, стараюсь узнавать больше о Всевышнем, о Боге, стараюсь быть правильным рабом. Стараюсь соблюдать религию.

— В последнее время вы публично обсуждаете те или иные темы, которые касаются Дагестана. Того требует ваша душа?

— Что ты имеешь в виду?

— Например, волейбол и так далее (Мачаев вскипел, когда сестра отдала сына на волейбол. — Прим. «СЭ»). Про Басту (осудил концерт артиста в Махачкале. — Прим. «СЭ»).

— Волейбол — это был просто пример. Я же дагестанец, вырос в Дагестане, и я вижу, как меняется Дагестан, как меняется молодежь Дагестана, и, если в двух словах сказать, у меня болит душа, я переживаю за Дагестан, за будущее Дагестана, за его молодежь. Мне не хочется, чтобы наша молодежь превращалась в тех, кто забыл свою историю, в тех, кто забыли свою родину. Мне хочется, чтобы наша молодежь была той же мужественной дагестанской молодежью с понятиями чести, гордости, справедливости и так далее. Хочется, чтобы дагестанцы были дагестанцами. У меня душа болит за молодежь Дагестана. Я вижу, что дагестанская молодежь начинает смотреть на этот Запад, где все вот эти... Меняется, короче, дагестанская молодежь. Смотрят аниме, прически отращивают, зависают в смартфонах, в соцсетях. Вся жизнь в эти соцсети переросла. Там истории бывают, и в России есть истории (речь идет о трагических случаях. — Прим. «СЭ»)... Ну, это просто... Хочется оградить молодежь от негативного влияния.

Фото Соцсети

— Получится ли? Просто век технологий, интернета и всего прочего.

— Это невозможно сделать одному человеку. Должно быть, наверное, понимание у старшего поколения. Во-первых, пример, во-вторых, обучение, объяснение, в-третьих, где нужно — давление оказывать на родных и близких. Если каждый в семье будет соблюдать вот этот порядок, то не будет этого бардака. К примеру, растет ребенок, подросток, 12-13 лет, дочь или сын, ну не покупайте ему смартфон сенсорный. Взял и купил ему кнопочный телефон, чтобы он был на связи, фонарик какой-нибудь купил. И что? Он не на связи, что ли? Он на связи, зато огражден от соцсетей, от этого бардака, всякую чушь и ерунду не смотрит в соцсетях.

Да, у него ревность возникнет — мол, почему у моих сверстников есть [смартфон] и так далее, это понятное ощущение. Зато ты будешь знать, что ограждаешь своего ребенка. Когда он подрастет, будет тебе благодарен. Просто детей в каких-то моментах и вещах нужно ограничивать. Нельзя давать свободу выбора детям. Если свободу выбора детям давать, давать заниматься им тем, чем они хотят, они целый день в телефоне будут сидеть, в этом Instagram (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ») на диване лежать.

Да, если они в какие-то игры хотят поиграть в планшете, дал им ограниченное время, попользовались — забрал и заблокировал. 15 минут в день жи есть — этого более чем достаточно. Это тот же самый дофамин. Дети там сидят, им 15 минут мало. Ты их оставишь, а они сутками будут сидеть в смартфонах, играть в игры, смотреть мультики. В конечном итоге будут постепенно превращаться в овощ, который ничего не хочет делать, которому одного телефона достаточно.

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— Когда в последний раз кому-либо делали замечание?

— Иногда бывает такое. Стараюсь не делать замечания, а делать наставления. Это две разные вещи. И дагестанский народ — именно то, что я говорил о дагестанском менталитете — ему не проходят замечания, тебя в штыки воспринимают. Ты делаешь замечание — и с тобой сразу драться лезут. А когда ты делаешь наставление — а наставление нужно делать мягко, — если ты правильно и грамотно наставление сделаешь, то человек сразу его воспринимает, меняется, понимает. К примеру, если человек стоит курит публично, а ты ему скажешь: «Э, выброси сигарету», он с тобой драться полезет. Тем более в Дагестане. А если ты к нему культурно подойдешь, скажешь, чтобы не пропагандировал курение сигарет, если куришь, то делай это скрытно, чтобы дети не видели, — это же по-разному воспринимается. И человек может вообще прекратить это делать. А если ты ему грубо скажешь — толку мало.

— Хотелось бы, чтобы с прилавков Дагестана полностью исчез алкоголь?

— Конечно!

— Получится ли?

— Это, наверное, работа не каких-то индивидуальных личностей. Но благодаря индивидуальным личностям, если они будут пропагандировать здоровый образ жизни, будут лидерами мнений, люди, может быть, постепенно отойдут от этого. А в целом это должна быть работа на правительственном уровне. Но не чтобы отдельно республика, отдельно народ. Это совместно должно делаться. Допустим, когда во времена Хрущева сухой закон сделали — все виноградники повырубали, запретили алкоголь, люди начали подпольно самогон штамповать — и начали от этого самогона умирать. Это привело к большой смертности. Это надо как-то комбинированно делать, жи есть. Надо не просто запретить, а надо мышление людей менять, чтобы люди понимали, что это вред. Спросите у сотрудников правоохранительных органов, сколько совершается преступлений под алкогольным опьянением. 70-80 процентов преступлений! Один вред от этого. Люди говорят, что это напряжение снимает... Да миллион способов есть снять напряжение!

— Какой самый действенный способ снять напряжение?

— Один из лучших способов — это выйти в парк и сделать прогулку. Просто походить — и в своих мыслях остаться. Даже с другом можешь выйти просто прогуляться. Просто общение и на свежем воздухе, на природе. Это сильно понижает кортизол — гормон стресса. Просто долгую прогулку делаешь, часик прогуляйся перед сном — и ты себя по-другому будешь ощущать.

Ислам Махачев
Колби Ковингтон
Мурад Мачаев
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