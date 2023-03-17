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«Если мое имя назовешь где-нибудь, я тебе башку оторву!» Боец из Чечни победил и пригрозил Дацику

Отдел единоборств «СЭ»
Ильяс Якубов.
Фото Соцсети
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Ильяс Якубов сначала выиграл у Рыжего Тарзана, а теперь и у его тренера.

16 марта состоялся турнир промоушена «Наше дело», в главном поединке которого Давид Бархударян встретился с Дамилом Шарафутдиновым, проиграв решением судей. Этим же вечером состоялся бой Ильяса Якубова и Артура Шапиева, в котором победил Якубов — тоже решением судей.

Шапиев — не только боец, но и тренер Вячеслава Дацика. Артур секундировал Рыжего Тарзана, когда тот бился с Якубовым, а теперь Дацик ответил тем же. Несмотря на, казалось бы, закрытые недопонимания (Дацик проиграл Якубову решением), Ильяс после победы над Шапиевым взял микрофон и обратился к бывшему сопернику.

«Если ты мое имя назовешь где-нибудь, я тебе башку оторву. Ты понял? Ты понял, говорю? Подожди, я с тобой еще поговорю. За Мухаммеда Али, о котором ты сказал слова, ты извинишься», — заявил Якубов Дацику, который в ответ просто улыбался.

 
Вячеслав Дацик. Дацик проиграл чеченскому бойцу. Якубов весил на 28 кг меньше, но справился с Рыжим Тарзаном

Вероятно, Якубову не понравились заявления Дацика в интервью Sport24, где Вячеслав вспоминал, как имитировал Ильяса в спаррингах с Шапиевым: «Мы, кстати, отрабатывали спарринг, и я попробовал подвигаться в стиле Ильяса. В принципе, порвало весь зал, там все падали со смеху».

Претензия Якубова по поводу Мухаммеда Али отсылает к старому видео, на котором Дацик заявил, что у легендарного боксера «стиль ссыклявой, трусливой бабочки». В начале марта Вячеслав сам поднял эту тему в соцсетях, где опубликовал извинения и назвал оскорбление Али ошибкой.

«Все вы знаете, что моя фамилия раньше ни с чем хорошим не ассоциировалась, и в своих высказываниях я тоже оскорбил многих людей. В том числе ныне покойного Мухаммеда Али. Это ошибка, которую я признаю. Сейчас я пытаюсь заниматься боксом и понимаю, насколько великим боксером был этот человек. Кого обидели мои слова о нем, приношу извинения. Я рад, что старого Дацика уже нет. Но слово не воробей, поэтому я готов нести ответственность за свои слова в прошлом, хоть давно уже так не считаю. Всем добра!» — написал Дацик.

 
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Но Якубов настаивает, что Рыжий Тарзан не был искренним, когда извинялся за слова десятилетней давности. После боя с Шапиевым Ильяс ответил на вопрос журналиста «РБ Спорт», что должно произойти, чтобы конфликт с Дациком закончился: «Он должен прилюдно и искренне покаяться перед всеми. Он неискренне сказал эти слова.

Даже когда про Федю Емельяненко он сказал, я Емельяненко поддержал. Когда он ему вызовы кидал: «За брата не хочешь отомстить?» Федор — достойный спортсмен, если сравнить Федора и Дацика — небо и земля. Федор — один из сильнейших бойцов в истории ММА, так же и Мухаммед Али. Кто он такой, чтобы обсуждать этих бойцов? Он сотовые грабил, церковь поджег, людей мучил слабых в тюрьмах. У меня есть стопроцентная информация, мне мои близкие говорили, что он именно слабых людей ломал в тюрьмах. Из-за этого что, уважать надо его?»

Вячеслав Дацик
ММА
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