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Сегодня, 13:30

55-летний российский боец оформил красивый финиш. Он выступал, когда многие еще не родились

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Николай Сюткин.
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Николай Сюткин не хочет дружить со старостью.

Самому возрастному бойцу в истории UFC был 51 год: Рон Ван Клиф выходил в клетку еще в 1994 году на турнире UFC 4 и проиграл легендарному Ройсу Грейси в первом раунде. Этот рекорд, возможно, так и останется вечным, но в России есть человек, который продолжает драться, хотя давно перешел отметку в 50 лет.

Николаю Сюткину уже 55 лет, а на турнире Gladiator Fighting Championship он победил 41-летнего мастера спорта по рукопашному бою Петра Доценко, который тренируется в клубе «Пересвет» вместе с участником «Гран-при Bellator» Александром Шаблием. Сюткин задушил Доценко во втором раунде ручным треугольником. Рефери Армен Ананян остановил бой, когда увидел, что Петр постучал.

Сюткин вернулся в ММА летом 2022-го после пятилетнего простоя. Николай выступил на турнире «Кумитэ» в стиле 90-х в Анапе. Соревнования проходили в цирке шапито, бойцы дрались на борцовском ковре без каких-либо ограждений. На турнире в качестве почетных гостей присутствовали легендарные бойцы, которые сами когда-то выступали на этой арене: Сергей Харитонов, Мартин Малхасян, Арман Гамбарян, Ансар Чалангов и Юрий Ивлев.

На том турнире Николай Сюткин встретился с молодым бойцом и проиграл техническим нокаутом за 30 секунд. В статистических базах Sherdog и Tapology у Сюткина лишь 12 поединков (5 побед и 7 поражений), причем два последних боя в рекорд не занесены. С их учетом статистика Сюткина — 6-8.

Сам Николай в интервью «СЭ» после того турнира рассказывал, что поединков у него гораздо больше, но конкретное число он назвать затрудняется: «Раньше бои так не фиксировались телевидением. В 90-х годах начиналось, я участвовал на кулаках, без весовых категорий. Я выступал, побеждал. Счет боям не веду».

Сейчас Николай ведет размеренный образ жизни: помогает жене в огороде, тренируется с 22-летним сыном, который выступает по грэпплингу. На вопрос о причине возвращения в бои Сюткин отвечает просто: «Не хочется становиться старым. Говорить, что надо на пенсию выходить. Я еще не хочу со старостью дружить. Мне предложили — я выступил, и мне очень хорошо».

Сам Николай — базовый вольник, который также выступал и в боевом самбо, и в грэпплинге. Поэтому логично, что четыре победы из шести он одержал сабмишенами. И хотя Сюткина уже вряд ли можно отнести к профессиональным спортсменам, показатели в базовых упражнениях с собственным весом у него круче, чем у некоторых бойцов UFC. За один подход Николай в состоянии 30 раз подтянуться на турнике и выполнить 50 повторений на брусьях.

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