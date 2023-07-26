«Почему не пользуюсь iPhone? Они прослеживаются, прослушиваются и в моде у девочек в накачанными губами». Интервью Олега Тактарова

Когда Олег Николаевич беседует с журналистами, скучно не бывает.

На начало августа у легенды ММА Олега Тактарова был намечен бой с Джеффом Монсоном. Тактаров не дрался с апреля 2008 года, когда победил Марка Керра. Поединок с Монсоном же, по всей видимости, состоится 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». А 10 августа 55-летний Тактаров, вероятно, выйдет против 39-летнего серба Аднана Алича (рекорд в ММА — 14-36). Об этом стало известно на медиасобытии организации Top Fight, которое изначально было посвящено бою Тактарова против Монсона. После открытой тренировки, которая продлилась примерно минуту и десять секунд, Тактаров пообщался с журналистами.

«Бой с Емельяненко? С грязными людьми с грязным ртом я даже в одном пространстве находиться не хочу»

— Что почувствовали на тренировке? Как вам ринг?

— Как дома.

— А своя форма? Насколько довольны?

— Сейчас уже получше. Три дня назад меня шатало от ветра. Отвратительно себя чувствовал. В партере дышать начал. В стойке-то ничего, никто кислород не перекрывает. Могу вернуться в форму [в стойке] достаточно быстро. Форма в партере возвращается довольно-таки долго. Три [раунда] по две [минуты] уж как-то выдержу. (Улыбается.)

— Мы слышали, что ваш соперник — Джефф Монсон. Сейчас развернули пресс-вол, и там мы уже видим другого соперника. С кем в итоге деретесь?

— Я не знаю, не хочу лезть. Вопрос к организаторам. Даты переносить... У меня просто первые съемки стоят 20 августа. Хотел бы занять это время, потому что я сейчас мужчина одинокий, надо себя чем-то развлечь. Двумя котами? Они мне надоели. Только жрут. И еще один, у которого яйца остались, метет все подряд.

— Вам, как бойцу старой школы, нужна только дата?

— Да, мне нужна дата. Я себя подготовлю, найду, с кем и как подготовиться. Сейчас вошел в ринг и увидел, что все на месте. И тело двигается, и тайминг — ощущение, что я будто вчера сошел с ринга. Ну, американцев нет, никто меня не отравит, как однажды было до боя.

— Спарринги по ударной технике проводите?

— Я больше работаю, чтобы меня били. Мне нравится, что по мне попадают. Я боюсь бить людей на улице, потому что у меня вылетит ответка, когда кто-то захочет ударить. Во мне такая мощь заложена. У меня был случай, когда ворвались двое пьяных: с ноги в общежитии дверь сломали. Я встал — и дальше скорая помощь. Мои подвыпившие соседи начали сухари сушить. Только через 40 минут были первые признаки жизни. Поэтому я к ударной технике отношусь с большим опасением.

— Алич указан как ваш соперник. Вы в первый раз видите его сегодня на плакате?

— Я еще даже не видел. Сейчас пойду и посмотрю. Из соперников Монсон — самый опасный из ныне живущих в возрасте, кто еще выступает, потому что партер — это вещь такая, что если ты там потерял чувство, партерную дыхалку, то это несладкая вещь, если случайно вдруг тебя придавили. Раньше я мог по три часа бороться, а сейчас вроде как нога восстанавливается. Со стойкой все проще. Все-таки я боксом занимался профессионально после окончания карьеры в UFC. Монсон — это не Джеймс Тони, не уровень Кличко-старшего. Кстати, я его готовил к бою с Льюисом в том числе. Поэтому с Монсоном в стойке я бы разобрался, но партер — это его конек. Для меня важно, чтобы я был лучше.

— Вы же с Тони у Фредди Роуча спарринговали в Лос-Анджелесе?

— Да. Четыре раунда перед его боем с Жировым. Животное еще то, но мне такие животные нравятся.

— Когда последний раз был по-настоящему боевой спарринг, когда вы кость в кость дрались?

— Кость в кость никогда не дрался. Избегал, так же как и мой товарищ, чемпион К-1 Питер Аертс. Он никогда не дрался кость в кость.

— Когда был полноценный боевой спарринг?

— В Лос-Анджелесе, в начале декабря.

— С кем?

— С местным бойцом, который готовится к UFC. Но он легче меня. Мальчик из Белоруссии.

— Если ваш следующий бой удачно сложится, то почему бы не подраться с Александром Емельяненко? Хайповая история.

— Хайп оставьте себе. Я с грязными людьми, у которых грязный рот, в одном пространстве даже находиться не буду. Вот если бы он сейчас сюда вошел, то я бы ушел.

Олег Тактаров. Фото Global Look Press

«Снимали Де Ниро и Аль Пачино, и тут кадр перешел на меня...»

— Ваше возвращение в спорт больше связано с финансовым вопросом или это что-то другое?

— Это круг, в котором есть все сегменты. Без денег я бы не вышел. Но мне раньше предлагали большие деньги — гораздо большие, чем сейчас, но просто было не вовремя. Если помните, в прошлом году мне Монсона предлагали, но тогда у меня было два фильма подряд, которые мне очень нравились. Естественно, я готовился к этим фильмам. Для меня они были важные. А сейчас то, что мне предлагают, не того качества, которое я бы хотел.

— Кого из актеров, с кем вы сталкивались, считаете самым выдающимся?

— Несколько человек. Я из тех, с кем не работал, но мечтал поработать... Хотя, извините, со всеми работал, с кем хотел поработать. Если не в одном кадре, то в одном фильме. Вы, наверное, не знаете фильм «Праведное убийство». Первый кадр: Де Ниро с Аль Пачино — полицейские, сидят в ресторане, и камера переходит на меня, который хвастается, на какой машине лучше удрать от полиции. Это был первый кадр в истории Де Ниро и Аль Пачино, где они в одном кадре вместе, и кадр неразрывно переходит на меня. Кстати, Роберт Бог Де Ниро и пригласил меня в этот фильм.

Фото Соцсети

«Проплаченная шушера, бандеровцы, говорят, что я живу в Америке. Я с 2004-го в Сарове!»

(В этот момент Тактаров подошел к пресс-волу, и беседа продолжилась вместе с актером, каратистом, каскадером, организатором первых в России турниров по боям без правил Александром Иншаковым.)

— Есть разные люди, которые хотели себе пиар сделать, и они рассказывают небылицы, что я живу где-то в Америке, но это *******, мягко говоря, — отметил Тактаров. — Это предатели, проплаченная всякая шушера, проплаченная оттуда, такие вот бандеровцы. На самом деле я с 2004 года живу в Сарове. Иногда езжу на съемки, например к Александру Ивановичу Иншакову. А скоро Александр Иванович ко мне приедет. Но, к счастью, там вас [журналистов] не будет, и мы там вдвоем и поедим хорошо, и потренируемся хорошо. Знаете, какой удар у Александра Ивановича? Вот так вот. Один человек, не буду называть его имя, в свое время в 90-е познакомился с Александром Ивановичем, и тогда у него задача была — его [Иншакова] убить. А он увидел, как Александр Иванович какого-то авторитета головой ткнул в туалет и макал. И он говорит: «Вот это классный парень, я бы с таким дружил! Зачем мне его [убивать]?» Вот так они познакомились — и до сих пор дружат. Александр Иванович тогда был интеллигентный банкир, всякое бандитство вокруг него тусовалось, а он их брал и макал в туалет.

— А правда, что Саша Белый в конце [cериала «Бригада"] вернул собаку? — вопрос Иншакову.

— Дело в том, что этот щенок даже не мой. В то время я был президентом Кинологической федерации России.

— Она была на топе, когда ею Александр Иванович руководил, — заметил Тактаров. — Сейчас она сдувается.

— Я попросил своих ребят, у кого есть питомники хорошие, там в питомнике у моего товарища и снимали. Поэтому, конечно, Безруков, то есть Саша Белый, вернул собаку.

— Кстати, мой алабай у Дениса Лебедева. Они уже выросли. Я ему двух алабаев подарил, мне их дали в Туркмении. Я говорю: «На, я котов люблю».

«Павловичу нужно в баре 20 байкеров расшмалять — тогда с ним все захотят драться»

— Волкову объявили бой в Сиднее против Туйвасы. Не полетите?

— У Саши полно секундантов, и если он, конечно, позовет, то полечу. Но с головой у него сейчас все в порядке. Я когда был у него секундантом, мы нашли некоторые проблемки, он сам их понял. Помните, я говорил, что перед боем он рассказывал анекдот мне, я перевел на английский другим тренерам — за минуту до боя! Вышел за минуту и пам-пам — расправился! Следующий бой так же. То есть Волков сейчас обрел себя. Он обрел уверенность, поработал хорошо в борьбе. Партер у него был сильный, у него с борьбой была проблема. Я не думаю, что к нему вернется нестабильность.

— Федор Емельяненко сказал, что хочет провести бой по боксу. Не бой, а показать старую школу — вам было бы интересно? Энергетически было бы шикарно, если бы вы и Федор разделили ринг.

— Ну, доживет до 55 лет — сделаем. Пока все расписано. В очереди — Рой Джонс, Тайсон.

— Как вам возвращение Тома Аспиналла?

— Он куда-то уходил?

— Да, после травмы взял паузу и удачно вернулся.

— Пусть возвращается. Я болею только за своих из постсоветского пространства.

— Просто вы интересуетесь тяжелым дивизионом...

— Интересуюсь, но я бы не хотел, чтобы он лишний раз встречался с нашими ребятами, потому что у него при плохом раскладе есть хоть какое-то оружие против них. У остальных его нет.

Сергей Павлович. Фото Global Look Press

— А если все-таки ему назначат бой против Сергея Павловича?

— А если... Это все можно отменить, перенести, потому что какой-то подвох здесь. Павловичу нужен Ган, а дальше — будет ли вакантен чемпионский пояс. Потому что это все называется замораживанием таланта Павловича. Отдаляют они от потенциального боя, когда зритель захочет его видеть против Джона Джонса. Они все делают для того, чтобы пока Павлович оставался в тени максимально долго. Я против этого. Считаю, нужен только Сирил Ган.

— Просто Гану уже дали в соперники Сергея Спивака.

— Я понимаю. Просто всякое может случиться. В жизни неожиданно что-то случается.

— Ислам Махачев повторно подерется с Чарльзом Оливейрой. В этом противостоянии есть интрига?

— Не вижу [интриги в этом противостоянии]. Вот с [Александром] Волкановски есть интрига, а с Оливейрой никакой интриги, он морально проиграл. Может быть, интрига будет, если бой будет в Бразилии и если Махачев очень плохо пройдет весогонку, если он будет себя плохо чувствовать — бывает такое, знаете, просто себя плохо чувствуешь, может быть, дома какие-то проблемы, что-то в голове. Но это «если-если-если», а в нормальных условиях не вижу каких-то подвохов. Он его пройдет чуть тяжелее, чем раньше, но пройдет.

— А есть интрига в противостоянии Хамзата Чимаева и Пауло Косты?

— С Хамзатом слишком много «если». Я, по-моему, давно это еще сказал. Знаете, я человек взрослый. Про мудрецов раньше говорили — «прозорливец». Я некоторые вещи вижу, которые вы не видите. Я не могу даже объяснить словами — я просто вижу какую-то психологическую не то чтобы нестабильность, а мироздание не хочет по каким-то причинам человеку помогать двигаться, потому что он несет за собой не то послание. Оно ждет, пока он станет другим человеком, по-другому будет восприниматься.

— Когда вы это заметили?

— Я это сразу заметил.

Фото Соцсети

— Как думаете, Джон Джонс примет бой против Павловича, если тот подойдет к титульнику?

— Я пытаюсь вселиться в мозг Джона Джонса. Джонс наверняка уже придумал для себя ход боя [с Павловичем], как все сделать тактически, он думает, что это будет несложно, но это все равно опасно — там такие кувалдухи летают, но на Западе Павлович не такая раскрученная фигура. Ему надо сейчас максимально себя раскрутить. Если бы я был его менеджером — я его менеджером не буду, — я бы в стороне от спорта сделал бы какие-то события, чтобы его узнал зритель — тот, который платит: европейские зрители, американские зрители, новозеландские зрители, с острова Фиджи, откуда угодно, зрители, которые его не знают.

Как бы я это сделал? Не знаю. Может быть, отправил бы в какую-нибудь игру на выживание, в американскую версию, придумал бы какую-нибудь историю, подослал бы к нему каких-нибудь байкеров, человек 20, в каком-нибудь баре, чтобы он их там расшмалял и все, с ним бы все захотели драться. Под него бы тогда финансирование нашлось.

— Хабиб выходил на бои в папахе. Павловичу стоило бы выйти на бой в берете ВДВ?

— Это его личное дело, если ему позволят, то... Не думаю. Это правильно делать в России, не в мире. Не знаю, незачем лишний раз заводить зверя.

— Гусей дразнить... — добавил Иншаков.

— Во! Хорошее выражение. Самое лучшее — результат. Выиграл — пошел дальше. Как у нас раньше говорили: ковер покажет. Вся эта болтовня, береты и прочее — болтовня и туфта.

— Как-то вы сказали, что не пользуетесь айфонами. А почему?

— Жизнь ответила на этот вопрос. Айфон прослеживается, прослушивается полностью. Там все сделано для того, чтобы... сейчас вот у вас айфон, они уже знают — кому нужно, — что вы меня снимаете.

— Именно по этой причине?

— Именно потому, что это стало модным для девочек с накачанными губами и сиськами. Я не хочу быть такой девочкой.

— Как вам оппонент [Аднан Алич]? Вот мы все впервые увидели его на картинке.

— По энергетике я должен его отоварить. Сегодня разговаривал с женщиной-режиссером, у которой есть специалист-переговорщик с террористами, и она выбирает актеров, смотря на фотографии. Говорит: «Вот этот, по нему не видно, что он миллионер или миллиардер. А по тому видно, что он гомосек».