Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном

Судя по всему, на Снеговике Тактаров не остановится.

4 августа в Москве состоится турнир TopFight, в главном событии которого могут встретиться два ветерана смешанных единоборств: 55-летний Олег Тактаров сразится с 52-летним Джеффом Монсоном.

Тактаров подтвердил, что стороны находятся на последних этапах подписания контракта на выставочный бой. Согласно соглашению, поединок будет проходить по правилам MMA (по данным «СЭ», 3 раунда по 2 минуты), что полностью устраивает первого российского чемпиона UFC, который планирует размяться на Монсоне перед более серьезными выступлениями.

Джефф Монсон. Фото Федор Успенский, "СЭ"

«Мы буквально в минутах от подписания контракта на выставочный бой с Джеффом Монсоном», — сообщил Тактаров в соцсетях. — Я посмотрел контракт, мы внесли некоторые изменения — проблем нет абсолютно никаких. В контракте у нас бой по правилам ММА. Джефф не особо любит руками махать, так что меня все устраивает.

Мне надо встряхнуться, потому что у меня есть мысли на будущее, громкие выступления международного плана. Мне надо разогреться, почувствовать публику, как-то потихонечку начать, а Джеффу нужно то же самое — почувствовать человека, который хоть чуть-чуть умеет бороться, потому что у него запланирован заключительный бой в октябре».

Легенда российских смешанных единоборств не выходил в клетку 15 лет. Последний бой он провел в апреле 2008 года против Марка Керра, когда победил скручиванием пятки в первом раунде. Всего в профессиональной карьере Тактаров провел 24 поединка, в 17 из которых победил, в пяти проиграл, а в двух результат оказался ничейным. В UFC Олег Николаевич провел девять боев и выиграл шесть из них.

Фото Соцсети

У русского американца Джеффа Монсона застой не такой продолжительный. В октябре 2022-го он подрался с Александром Ильясовым на турнире организации Draka MMA в Хабаровске. Бой остался без результата, так как Ильясов позволил себе запрещенный удар — соккеркик. Планировалось, что этот поединок станет для Джеффа последним в карьере, но, вероятно, Монсону не хотелось, чтобы у его пути был такой смазанный финал. При этом поединок с Тактаровым не будет последним — окончательно уходить из ММА Монсон собирается в октябре.

Но есть риск, что бой Тактарова с Монсоном не состоится. Организация TopFight уже имеет опыт срыва турниров. 29 апреля в Москве был запланирован турнир с главным боем между Персидским Дагестанцем и Диего Брандао. Кроме того, в карде было заявлено 100 поединков. Организаторы планируют устроить 100 боев и 4 августа, но в прошлый раз турнир сорвался за полтора дня до старта.