Петр Ян против Мераба Двалишвили на UFC Fight Night: основная информация

Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили состоится в ночь на 12 марта. Бой пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Петр и Мераб подерутся в концертном зале The Theater at Virgin Hotels. Петр Ян занимает вторую строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона, Мераб Двалишвили располагается на одну позицию ниже.
Турнир UFC Fight Night с главным боем между Яном и Двалишвили начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени, поединок Петра и Мераба должен стартовать 12 февраля ориентировочно в 4:00 утра. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
Букмекеры считают Петра Яна серьезным фаворитом в поединке с Двалишвили. На победу бывшего чемпиона предлагается коэффициент 1,38, а на успех Мераба — 3,15. Аналитики также убеждены, что бой затянется. Если поединок зайдет за середину четвертого раунда, сыграет ставка с кэфом 1,50. Коэффициент на завершение встречи до этой временной отметки равен 2,50.
«Ставьте большой палец вверх, если Петр Ян проиграет», — написал пользователь Adam.
«Опять Яна засудят», — предположил юзер Abdusamad.
«В Дагестан надо, борьбу прокачать», — уверен Кирилл Савинов.
«Очень плохой бой для Яна, но все равно я буду за него», — высказался DRAGON05.
«Петр, порви этого засранца в щепки! Глубокий нокаут!» — написал Андрей.
«Петр не проиграл ни одного боя нокаутом или единогласным решением судей. Ян — бывший чемпион, поэтому UFC не уволит его. Думаю, Петр пройдет Мераба», — цитирует Туменова Metaratings.ru.
Между бойцами случился негласный конфликт на фоне противостояния Петра с другом Мераба, Алджамейном Стерлингом. Ян и Стерлинг провели два боя, в обоих россиянин проиграл (дисквалификацией и раздельным решением). После первого боя некоторые представители команды Петра, а также болельщики из России жестко критиковали Стерлинга, чем, вероятно, задели и Мераба. Еще до второго поединка между Яном и Стерлингом было очевидно, что Петр однажды встретится и с Двалишвили.
Петр родился 11 февраля 1993 года в деревне Назаровского района Красноярского края, в начале 2000-х с семьей перебрался в город Дудинку. Дедушка Петра Яна — китаец по национальности, отсюда и необычная фамилия. Бабушка Яна — грузинка. По линии матери в семье Петра все русские. В 14 лет работал грузчиком барж на Енисее, где познакомился с Константином Маньковым, через него познакомился с Юрием Демченко, который стал его тренером.
Рост Петра Яна — 169 сантиметров, вес перед последним поединком — 61,7 килограмма, размах рук — 170 см.
Мераб Двалишвили родился 10 января 1991 года в Тбилиси, Грузия. Двалишвили вырос в столичном городе. Он начал заниматься традиционной грузинской борьбой картули чидаоба и еще одним традиционным единоборством хридоли. Затем перешел в самбо и дзюдо, а в 21 год переехал в США, чтобы стать профессиональным бойцом ММА. Двалишвили тренируется под руководством Рэя Лонго и Мэтта Серры.
Рост Двалишвили — 168 сантиметров, вес перед последним поединком — 61,7 килограмма, размах рук — 173 см.
Официальной информации о гонорарах Петра Яна за поединок с Мерабом Двалишвили и любой другой бой в UFC нет. Есть только догадки зарубежных медиа о его доходах за прошлые поединки. В MMA Salaries, например, считают, что за встречу с О'Мэлли Петр заработал 311 тысяч долларов, если учитывать доход от спонсоров и бонус за выступление вечера.
Информация о гонораре Двалишвили за бой с Петром Яном не обнародована. По информации Атлетической комиссии штата Юта, за предыдущий поединок против Жозе Альдо грузинский боец заработал 198 тысяч долларов.
Профессиональный рекорд Петра Яна в ММА — 16 побед и четыре поражения. Восемь боев Ян завершил досрочно.
В 12 лет Петр начал заниматься боксом под руководством Николая Суржикова. В 15 лет переехал в Омск, где тренировался под руководством Демченко. Интерес к ММА проявил в клубе «Александр Невский», когда наблюдал за тренировками профессиональных бойцов. В Омске боец окончил СибГУФК, а в начале 2010-х подрабатывал охранником в ночном клубе на окраине города. В сентябре 2018-го переехал в Екатеринбург вместе с семьей и стал частью клуба «Архангел Михаил».
Профессиональный рекорд Двалишвили в ММА — 15 побед и четыре поражения. Четыре поединка грузинский боец завершил досрочно.
Двалишвили начал карьеру в ММА в 2014 году и выступал в различных промоушенах, а именно в Ring of Combat. В UFC он дебютировал с рекордом 7-2, причем два поражения пришлись уже на первый и третий профессиональные бои. В UFC Мераб начал с двух поражений подряд: Фрэнки Саенсу и Рики Симону. После этого Двалишвили вышел на серию из восьми побед подряд.
22 октября 2022 года состоялся поединок между Петром Яном и Шоном О'Мэлли. Победитель мог стать претендентом на титульный бой. Ян проиграл поединок раздельным решением судей — 28-29, 28-29, 29-28.
Последний поединок Двалишвили выиграл у Жозе Альдо, после чего легендарный бразилец ушел на пенсию. Мераб победил единогласным решением судей — 30:27, 29:28, 29:28.
Следующий бой Петра Яна еще не анонсирован. В случае победы над Мерабом Двалишвили соперником может стать Марлон Вера или Роб Фонт. Также вероятен проигравший в бою Стерлинга и Сехудо. Бой за титул Петру, скорее всего, не дадут сразу, так как с победителем в титульном поединке, вероятно, побьется Шон О'Мэлли.
Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Двалишвили. Если Мераб победит Петра Яна, он обгонит российского бойца в рейтинге, но вряд ли получит бой за пояс.
Петр Ян занимает 2-е место в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона по версии UFC. В рейтинге вне весовых категорий Петр не представлен.
Двалишвили занимает 3-е место в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона по версии UFC. В рейтинге вне весовых категорий Мераб не представлен.
Тайсон Нэм — Бруно Сильва;
Виктор Генри — Тони Грейвли;
Ариани Липски — Джейджей Олдрич;
Марио Баутиста — Гвидо Каннетти;
Седрик Дюма — Джош Фремд;
Рафаэль Ассунсао — Дэйви Грант;
Карл Уилльямс — Лукаш Бжески.
Витор Петрино — Антон Туркал;
Саид Нурмагомедов — Джонатан Мартинес;
Рикардо Рамос — Остин Линга;
Александр Волков — Александр Романов;
Петр Ян — Мераб Двалишвили.
Перед поединком Петр Ян в интервью UFC Russia рассказал о настрое на соперника: «Мераб на третьем месте в рейтинге. Думаю, это будет интересный поединок. У меня есть принципиально спортивный интерес. Будет намного профессиональнее, если в данный момент я буду мыслить так. Мне надо одержать победу. Не сказал бы, что я подавлен. Не считаю, что проиграл поединок О'Мэлли. Понимаю, что можно огорчиться на долгое время, но мне нужно действовать. Действие заключается в том, что я должен продолжать драться.
Каждый бой по-своему непредсказуем. Нужно вносить тактические изменения. Наверное, не нужны судьи — надо делать свое дело максимально уверенно. Моя цель — выиграть следующий поединок, а дальше будет видно. Может быть, для боя за титул нужна будет еще одна победа. Посмотрим, не буду загадывать, пока хочется вернуться на победную серию".
Двалишвили же сравнил бой против Яна с противостоянием России и Грузии: «Для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих. Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Я должен победить и сделать своих людей счастливыми. Мы с командой должны доказать, что мы лучше. Для меня это отличная возможность. Ян — хороший, но глупый боец. Ему стоило убедиться в том, что он знает правила, ведь он нанес моему другу Алджамейну Стерлингу запрещенный удар коленом. И в Абу-Даби он вел себя неуважительно по отношению ко мне».