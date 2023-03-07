Петр Ян против Мераба Двалишвили на UFC Fight Night: основная информация

Главное, что нужно знать о предстоящем поединке.

Когда и где пройдет бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили?

Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили состоится в ночь на 12 марта. Бой пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Петр и Мераб подерутся в концертном зале The Theater at Virgin Hotels. Петр Ян занимает вторую строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона, Мераб Двалишвили располагается на одну позицию ниже.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Петр Ян — Мераб Двалишвили?

Турнир UFC Fight Night с главным боем между Яном и Двалишвили начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени, поединок Петра и Мераба должен стартовать 12 февраля ориентировочно в 4:00 утра. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Мнение аналитиков о бое Ян — Двалишвили

Букмекеры считают Петра Яна серьезным фаворитом в поединке с Двалишвили. На победу бывшего чемпиона предлагается коэффициент 1,38, а на успех Мераба — 3,15. Аналитики также убеждены, что бой затянется. Если поединок зайдет за середину четвертого раунда, сыграет ставка с кэфом 1,50. Коэффициент на завершение встречи до этой временной отметки равен 2,50.

Мнение фанатов о бое Яна с Двалишвили

«Ставьте большой палец вверх, если Петр Ян проиграет», — написал пользователь Adam.

«Опять Яна засудят», — предположил юзер Abdusamad.

«В Дагестан надо, борьбу прокачать», — уверен Кирилл Савинов.

«Очень плохой бой для Яна, но все равно я буду за него», — высказался DRAGON05.

«Петр, порви этого засранца в щепки! Глубокий нокаут!» — написал Андрей.

Мнение бойца Альберта Туменова о бое Цзю — Двалишвили

«Петр не проиграл ни одного боя нокаутом или единогласным решением судей. Ян — бывший чемпион, поэтому UFC не уволит его. Думаю, Петр пройдет Мераба», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Петр Ян. Фото Getty Images

История противостояния Петра Яна и Мераба Двалишвили

Между бойцами случился негласный конфликт на фоне противостояния Петра с другом Мераба, Алджамейном Стерлингом. Ян и Стерлинг провели два боя, в обоих россиянин проиграл (дисквалификацией и раздельным решением). После первого боя некоторые представители команды Петра, а также болельщики из России жестко критиковали Стерлинга, чем, вероятно, задели и Мераба. Еще до второго поединка между Яном и Стерлингом было очевидно, что Петр однажды встретится и с Двалишвили.

Краткая биография Петра Яна

Петр родился 11 февраля 1993 года в деревне Назаровского района Красноярского края, в начале 2000-х с семьей перебрался в город Дудинку. Дедушка Петра Яна — китаец по национальности, отсюда и необычная фамилия. Бабушка Яна — грузинка. По линии матери в семье Петра все русские. В 14 лет работал грузчиком барж на Енисее, где познакомился с Константином Маньковым, через него познакомился с Юрием Демченко, который стал его тренером.

Физические данные Петра Яна

Рост Петра Яна — 169 сантиметров, вес перед последним поединком — 61,7 килограмма, размах рук — 170 см.

Краткая биография Мераба Двалишвили

Мераб Двалишвили родился 10 января 1991 года в Тбилиси, Грузия. Двалишвили вырос в столичном городе. Он начал заниматься традиционной грузинской борьбой картули чидаоба и еще одним традиционным единоборством хридоли. Затем перешел в самбо и дзюдо, а в 21 год переехал в США, чтобы стать профессиональным бойцом ММА. Двалишвили тренируется под руководством Рэя Лонго и Мэтта Серры.

Физические данные Мераба Двалишвили

Рост Двалишвили — 168 сантиметров, вес перед последним поединком — 61,7 килограмма, размах рук — 173 см.

Мераб Двалишвили. Фото Getty Images

Гонорары боя Петр Ян — Мераб Двалишвили

Сколько заработает Петр Ян

Официальной информации о гонорарах Петра Яна за поединок с Мерабом Двалишвили и любой другой бой в UFC нет. Есть только догадки зарубежных медиа о его доходах за прошлые поединки. В MMA Salaries, например, считают, что за встречу с О'Мэлли Петр заработал 311 тысяч долларов, если учитывать доход от спонсоров и бонус за выступление вечера.

Сколько заработает Мераб Двалишвили

Информация о гонораре Двалишвили за бой с Петром Яном не обнародована. По информации Атлетической комиссии штата Юта, за предыдущий поединок против Жозе Альдо грузинский боец заработал 198 тысяч долларов.

История выступлений Петра Яна

Профессиональный рекорд Петра Яна в ММА — 16 побед и четыре поражения. Восемь боев Ян завершил досрочно.

Спортивная карьера Петра Яна

В 12 лет Петр начал заниматься боксом под руководством Николая Суржикова. В 15 лет переехал в Омск, где тренировался под руководством Демченко. Интерес к ММА проявил в клубе «Александр Невский», когда наблюдал за тренировками профессиональных бойцов. В Омске боец окончил СибГУФК, а в начале 2010-х подрабатывал охранником в ночном клубе на окраине города. В сентябре 2018-го переехал в Екатеринбург вместе с семьей и стал частью клуба «Архангел Михаил».

История выступлений Мераба Двалишвили

Профессиональный рекорд Двалишвили в ММА — 15 побед и четыре поражения. Четыре поединка грузинский боец завершил досрочно.

Спортивная карьера Мераба Двалишвили

Двалишвили начал карьеру в ММА в 2014 году и выступал в различных промоушенах, а именно в Ring of Combat. В UFC он дебютировал с рекордом 7-2, причем два поражения пришлись уже на первый и третий профессиональные бои. В UFC Мераб начал с двух поражений подряд: Фрэнки Саенсу и Рики Симону. После этого Двалишвили вышел на серию из восьми побед подряд.

Петр Ян. Фото Getty Images

Результат предыдущего боя Петра Яна

22 октября 2022 года состоялся поединок между Петром Яном и Шоном О'Мэлли. Победитель мог стать претендентом на титульный бой. Ян проиграл поединок раздельным решением судей — 28-29, 28-29, 29-28.

Результат предыдущего боя Мераба Двалишвили

Последний поединок Двалишвили выиграл у Жозе Альдо, после чего легендарный бразилец ушел на пенсию. Мераб победил единогласным решением судей — 30:27, 29:28, 29:28.

Когда будет следующий бой Петра Яна?

Следующий бой Петра Яна еще не анонсирован. В случае победы над Мерабом Двалишвили соперником может стать Марлон Вера или Роб Фонт. Также вероятен проигравший в бою Стерлинга и Сехудо. Бой за титул Петру, скорее всего, не дадут сразу, так как с победителем в титульном поединке, вероятно, побьется Шон О'Мэлли.

Когда будет следующий бой Мераба Двалишвили?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Двалишвили. Если Мераб победит Петра Яна, он обгонит российского бойца в рейтинге, но вряд ли получит бой за пояс.

Какой рейтинг Петра Яна сейчас?

Петр Ян занимает 2-е место в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона по версии UFC. В рейтинге вне весовых категорий Петр не представлен.

Какой рейтинг Мераба Двалишвили сейчас?

Двалишвили занимает 3-е место в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона по версии UFC. В рейтинге вне весовых категорий Мераб не представлен.

Предварительный кард

Тайсон Нэм — Бруно Сильва;

Виктор Генри — Тони Грейвли;

Ариани Липски — Джейджей Олдрич;

Марио Баутиста — Гвидо Каннетти;

Седрик Дюма — Джош Фремд;

Рафаэль Ассунсао — Дэйви Грант;

Карл Уилльямс — Лукаш Бжески.

Основной кард

Витор Петрино — Антон Туркал;

Саид Нурмагомедов — Джонатан Мартинес;

Рикардо Рамос — Остин Линга;

Александр Волков — Александр Романов;

Петр Ян — Мераб Двалишвили.

Мераб Двалишвили. Фото Getty Images

Общение с прессой

Пресс-конференция перед турниром

Перед поединком Петр Ян в интервью UFC Russia рассказал о настрое на соперника: «Мераб на третьем месте в рейтинге. Думаю, это будет интересный поединок. У меня есть принципиально спортивный интерес. Будет намного профессиональнее, если в данный момент я буду мыслить так. Мне надо одержать победу. Не сказал бы, что я подавлен. Не считаю, что проиграл поединок О'Мэлли. Понимаю, что можно огорчиться на долгое время, но мне нужно действовать. Действие заключается в том, что я должен продолжать драться.

Каждый бой по-своему непредсказуем. Нужно вносить тактические изменения. Наверное, не нужны судьи — надо делать свое дело максимально уверенно. Моя цель — выиграть следующий поединок, а дальше будет видно. Может быть, для боя за титул нужна будет еще одна победа. Посмотрим, не буду загадывать, пока хочется вернуться на победную серию".

Двалишвили же сравнил бой против Яна с противостоянием России и Грузии: «Для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих. Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Я должен победить и сделать своих людей счастливыми. Мы с командой должны доказать, что мы лучше. Для меня это отличная возможность. Ян — хороший, но глупый боец. Ему стоило убедиться в том, что он знает правила, ведь он нанес моему другу Алджамейну Стерлингу запрещенный удар коленом. И в Абу-Даби он вел себя неуважительно по отношению ко мне».