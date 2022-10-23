В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей

Разбираемся в регрессе бывшего чемпиона.

Петр Ян, который еще недавно шел на рекорде 7-0 в UFC, гонял по всей клетке Алджамейна Стерлинга, ронял всех подряд, вдруг докатился до ситуации, когда у него три поражения в четырех последних боях. Как же так вышло?

Справедливости ради стоит сказать, что все эти поражения могут допускать серьезные возражения: одно из них - дисквалификацией, два других — раздельным решением. Но ведь когда что-то происходит не раз и не два, следует искать какой-то более глубокий смысл.

Субботнее поражение от Шона О'Мэлли очень многие окрестили ограблением. Не только у нас — на популярном портале MMA Decisions подсчет медиакарточек (мнений ведущих ММА-журналистов) показывает конечный счет 27-0 в пользу Яна. То есть 27 изданий из 27 опрошенных отдали победу российскому бойцу. Однако чем вникать в судейские решения, гораздо интереснее разобраться, как вообще поединок первого номера рейтинга, возможно, лучшего ударника UFC против 12-го номера дошел до точки, где разгорелись споры.

О'Мэлли прошивает блок Яна. Фото AFP

Ян не проделал с О'Мэлли кучу сложной работы, которая была у него в бою с Сэндх а геном

Я посмотрел три раза бой с О'Мэлли, а затем — поединок Петра против Кори Сэндхагена, один из лучших его боев, и пришел к выводу, что бывший чемпион регрессирует.

Какой работы из поединка с Сэндхагеном не хватило Яну в бою с Шоном:

1) Многослойной доработки в защите. Не просто ставить свой превосходный ручной блок, а отрабатывать верхней частью корпуса, уклоняться головой (посмотрите, как на 0.38 Ян уклонялся головой перед атакой с бэкфистом и как работал на 0.05 и 0.15), двигаться и так далее.

2) Работы с передней рукой соперника. В бою с Кори Ян наказывал переднюю руку Кори — не просто парировал, а хватал и бил локти, бил апперкоты (0.24), жестко встречал, а не просто собирал удары в блок. Единственный пример отличной работы с передней рукой Ян против О'Мэлли показал во втором раунде, когда спарировал ее, переключил стойки и довел эту бомбу левым оверхендом.

3) Лазерных прямых ударов задней рукой, а не этих оверхендов в стиле Гэтжи, на которые мы смотрели весь бой с О'Мэлли (0.10).

4) Панчей в корпус (0.05 и 0.20) и общей вариативности панчей, киков и локтей.

5) Мы можем сказать и про лоу-кики, жесткие обстрелы ими сильно бы помогли против О'Мэлли, но когда-то Петр говорил, что у него больные голеностопы и он не может слишком много работать лоу-киками. Поэтому тут спорный пункт.

6) Успешных входов первым номером в атаку. Все лучшие удары с О'Мэлли Петр нанес вторым номером (в основным левый хук, левый оверхук и так далее). Петр полез в борьбу в первом раунде после того, как был раздражен, что не может зайти нормально, пропустил этот правый прямой во весь рич О'Мэлли и не успевал реагировать на его джеб.

Мидл-кик Шона О'Мэлли. Фото USA Today Sports

Шон — настоящий атлет. Петр недооценил его скорость, рич и чувствительность

До боя было вполне себе крепкое мнение, что у Петра не возникнет серьезных проблем с О'Мэлли, потому что он уже разобрал похожего по стилю и габаритам (оба - 180 сантиметров ростом) Сэндхагена — бойца более высококлассного, чем Шон, который проявил себя в боях против топов. Однако не все так просто.

Ян оказался не совсем готов к скорости рук и ричу О'Мэлли. Американец, пожалуй, быстрее всех в этом дивизионе бьет прямые удары — джеб, кроссы (боковые у него не настолько хороши и быстры). Сэндхаген — атлетичный, резкий, прыгучий, но руки и плечи у него не такие быстрые, как у О'Мэлли. Кики у Шона не такие шустрые, но вот верхняя часть корпуса и руки у него фантастически быстрые, а с учетом его рича и роста это - огромный плюс.

Правый прямой, который он довел Яну в первом раунде, и сильный левый прямой в начале второго раунда — было видно, что Петр не ожидал такой скорости и что так тяжело будет уходить от такого рича. Там попадания были именно самыми последними сантиметрами. Ян — 170 сантиметров рич, О'Мэлли — 183. Сэндхаген — 177. Если бы у О'Мэлли руки были короче на 4-5 см, он не довел бы кучу ударов в этом бою и был бы более уязвим для контратак. Если вы посмотрите бой с Кори, там Ян очень много ударов избежал именно на тоненького, потому что правильно выбрал дистанцию и хватало скорости. А здесь 183 сантиметра и реактивные руки во весь рич — поэтому залетели два этих очень значимых прямых и серия джебов.

Помнится, перед боем то ли Рафаэль Физиев, то ли еще кто-то говорил, что в лагере Яна есть боец — точная копия О'Мэлли. На миллиард процентов убежден, что у этой «копии» нет такой скорости рук, рича и тайминга О'Мэлли. Такой боец, с 180 сантиметров ростом и скоростью и ричем, в мире ММА сейчас только один — это сам Шон. Даже Сэндхаген медленнее и бьет с рук слабее. Здесь как в истории с Капабланкой и пассажиром в поезде: «Если вы играете сильнее меня, почему я о вас никогда не слышал?».

Петр Ян бросает соперника. Фото AFP

Некоторых Шон удивил подбородком и духом, но мне здесь не пришлось удивляться. Когда-то тренер американца рассказывал про него историю, как он вышел на важнейший бой в контендерах — но с серьезным сотрясением мозга. Всю ночь перед боем его рвало (кто получал сотрясение, понимает, о чем речь), надо было железно сниматься и лечиться, но Шон вышел и выиграл в ярком стиле. Это многое говорит.

С Яном происходит что-то не то. Возможно, проблема в его окружении или отношении к делу

Сильнее ли О'Мэлли как ударник лучшей версии Яна? Конечно, нет. Ему не хватает фундаментальных навыков в защите, мы видели, как его прессовал и разбил лицо Террион Уэйр, видели, как его просто сломал Вера, видели, как два раунда он не мог сделать ни одного нормального входа в бою с Педром Муньосом. Он классный атлетичный ударник с очень быстрыми руками и связкой трюков, но против лучшей версии Яна ему не тягаться. Вопрос, почему этой лучшей версии не было в субботу — я уверен, что виноват в этом больше сам Петр, чем О'Мэлли. Вообще понятие лучший ударник — это очень условный статус. Бойцовская элита — это такое плотное и невысокое пространство, что лучший ударник (как пример) — не тот, кто лучше других на 20 процентов. Это тот, кто лучше на 1-2, и, когда он не готов или сомневается, эти 1-2 сглаживаются, и ему разбивают все лицо. И в эту субботу мы впервые увидели залитого кровью Петра Яна.

Что же с ним происходит? Почему не был приглашен в кемп Кайрат Нурмаганбетов, который блестяще вел Петра по бою с Сэндхагеном, давно его знает и чувствует? Почему у него постоянная катавасия с тренерами — он один из немногих топов, у кого нет постоянного нормального главного тренера. Какое влияние на него оказывает его окружение, которое запороло ему победу в первом бою со Стерлингом? Зачем был этот хулиганский толчок в грудь на дуэли взглядов? Продолжает ли он в принципе расти в зале Tiger Muay Thai? Идет ли ему на пользу это постоянное укрывательство от журналистов и общения, когда он за год может от силы дать одно короткое интервью?

Петр Ян проигрывает Шону О'Мэлли раздельным решением. Фото AFP

Очевидно, что с Петром что-то происходит, потому что один из самых талантливых бойцов своего поколения (и не только его), который олицетворял собой тотальную стабильность, хладнокровие и результат, уже год как регрессирует, и теперь спорными становятся не только результаты его боев, но и их содержание.

...Когда мой коллега Илья Андреев отыскал Петра после боя в коридорах бойцовского отеля в Абу-Даби, тот, замкнутый в футляре из темных очков и кепки «Луи Виттон», в интервью отказал: «Брат, все, я ушел».

Сейчас в этой фразе уже читается более глубокая смысловая интонация.