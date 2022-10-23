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ММА

23 октября, 23:25

В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей

Никита Горшенин
Корреспондент
Петр Ян.
Фото AFP
О&#039;Мэлли прошивает блок Яна.
Фото AFP
Мидл-кик Шона О&#039;Мэлли.
Фото USA Today Sports
Петр Ян бросает соперника.
Фото AFP
Петр Ян проигрывает Шону О&#039;Мэлли раздельным решением.
Фото AFP
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Разбираемся в регрессе бывшего чемпиона.

Петр Ян, который еще недавно шел на рекорде 7-0 в UFC, гонял по всей клетке Алджамейна Стерлинга, ронял всех подряд, вдруг докатился до ситуации, когда у него три поражения в четырех последних боях. Как же так вышло?

Справедливости ради стоит сказать, что все эти поражения могут допускать серьезные возражения: одно из них - дисквалификацией, два других — раздельным решением. Но ведь когда что-то происходит не раз и не два, следует искать какой-то более глубокий смысл.

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Субботнее поражение от Шона О'Мэлли очень многие окрестили ограблением. Не только у нас — на популярном портале MMA Decisions подсчет медиакарточек (мнений ведущих ММА-журналистов) показывает конечный счет 27-0 в пользу Яна. То есть 27 изданий из 27 опрошенных отдали победу российскому бойцу. Однако чем вникать в судейские решения, гораздо интереснее разобраться, как вообще поединок первого номера рейтинга, возможно, лучшего ударника UFC против 12-го номера дошел до точки, где разгорелись споры.

О'Мэлли прошивает блок Яна. Фото AFP
О'Мэлли прошивает блок Яна.
Фото AFP

Ян не проделал с О'Мэлли кучу сложной работы, которая была у него в бою с Сэндхагеном

Я посмотрел три раза бой с О'Мэлли, а затем — поединок Петра против Кори Сэндхагена, один из лучших его боев, и пришел к выводу, что бывший чемпион регрессирует.

Какой работы из поединка с Сэндхагеном не хватило Яну в бою с Шоном:

1) Многослойной доработки в защите. Не просто ставить свой превосходный ручной блок, а отрабатывать верхней частью корпуса, уклоняться головой (посмотрите, как на 0.38 Ян уклонялся головой перед атакой с бэкфистом и как работал на 0.05 и 0.15), двигаться и так далее.

2) Работы с передней рукой соперника. В бою с Кори Ян наказывал переднюю руку Кори — не просто парировал, а хватал и бил локти, бил апперкоты (0.24), жестко встречал, а не просто собирал удары в блок. Единственный пример отличной работы с передней рукой Ян против О'Мэлли показал во втором раунде, когда спарировал ее, переключил стойки и довел эту бомбу левым оверхендом.

3) Лазерных прямых ударов задней рукой, а не этих оверхендов в стиле Гэтжи, на которые мы смотрели весь бой с О'Мэлли (0.10).

4) Панчей в корпус (0.05 и 0.20) и общей вариативности панчей, киков и локтей.

5) Мы можем сказать и про лоу-кики, жесткие обстрелы ими сильно бы помогли против О'Мэлли, но когда-то Петр говорил, что у него больные голеностопы и он не может слишком много работать лоу-киками. Поэтому тут спорный пункт.

6) Успешных входов первым номером в атаку. Все лучшие удары с О'Мэлли Петр нанес вторым номером (в основным левый хук, левый оверхук и так далее). Петр полез в борьбу в первом раунде после того, как был раздражен, что не может зайти нормально, пропустил этот правый прямой во весь рич О'Мэлли и не успевал реагировать на его джеб.

Мидл-кик Шона О'Мэлли. Фото USA Today Sports
Мидл-кик Шона О'Мэлли.
Фото USA Today Sports

Шон — настоящий атлет. Петр недооценил его скорость, рич и чувствительность

До боя было вполне себе крепкое мнение, что у Петра не возникнет серьезных проблем с О'Мэлли, потому что он уже разобрал похожего по стилю и габаритам (оба - 180 сантиметров ростом) Сэндхагена — бойца более высококлассного, чем Шон, который проявил себя в боях против топов. Однако не все так просто.

Ян оказался не совсем готов к скорости рук и ричу О'Мэлли. Американец, пожалуй, быстрее всех в этом дивизионе бьет прямые удары — джеб, кроссы (боковые у него не настолько хороши и быстры). Сэндхаген — атлетичный, резкий, прыгучий, но руки и плечи у него не такие быстрые, как у О'Мэлли. Кики у Шона не такие шустрые, но вот верхняя часть корпуса и руки у него фантастически быстрые, а с учетом его рича и роста это - огромный плюс.

Петр Ян (справа) атакует Шона О'Мэлли.«Это чистый грабеж!» Бойцы UFC в шоке от решения судей в поединке Яна и О'Мэлли

Правый прямой, который он довел Яну в первом раунде, и сильный левый прямой в начале второго раунда — было видно, что Петр не ожидал такой скорости и что так тяжело будет уходить от такого рича. Там попадания были именно самыми последними сантиметрами. Ян — 170 сантиметров рич, О'Мэлли — 183. Сэндхаген — 177. Если бы у О'Мэлли руки были короче на 4-5 см, он не довел бы кучу ударов в этом бою и был бы более уязвим для контратак. Если вы посмотрите бой с Кори, там Ян очень много ударов избежал именно на тоненького, потому что правильно выбрал дистанцию и хватало скорости. А здесь 183 сантиметра и реактивные руки во весь рич — поэтому залетели два этих очень значимых прямых и серия джебов.

Помнится, перед боем то ли Рафаэль Физиев, то ли еще кто-то говорил, что в лагере Яна есть боец — точная копия О'Мэлли. На миллиард процентов убежден, что у этой «копии» нет такой скорости рук, рича и тайминга О'Мэлли. Такой боец, с 180 сантиметров ростом и скоростью и ричем, в мире ММА сейчас только один — это сам Шон. Даже Сэндхаген медленнее и бьет с рук слабее. Здесь как в истории с Капабланкой и пассажиром в поезде: «Если вы играете сильнее меня, почему я о вас никогда не слышал?».

Петр Ян бросает соперника. Фото AFP
Петр Ян бросает соперника.
Фото AFP

Некоторых Шон удивил подбородком и духом, но мне здесь не пришлось удивляться. Когда-то тренер американца рассказывал про него историю, как он вышел на важнейший бой в контендерах — но с серьезным сотрясением мозга. Всю ночь перед боем его рвало (кто получал сотрясение, понимает, о чем речь), надо было железно сниматься и лечиться, но Шон вышел и выиграл в ярком стиле. Это многое говорит.

С Яном происходит что-то не то. Возможно, проблема в его окружении или отношении к делу

Сильнее ли О'Мэлли как ударник лучшей версии Яна? Конечно, нет. Ему не хватает фундаментальных навыков в защите, мы видели, как его прессовал и разбил лицо Террион Уэйр, видели, как его просто сломал Вера, видели, как два раунда он не мог сделать ни одного нормального входа в бою с Педром Муньосом. Он классный атлетичный ударник с очень быстрыми руками и связкой трюков, но против лучшей версии Яна ему не тягаться. Вопрос, почему этой лучшей версии не было в субботу — я уверен, что виноват в этом больше сам Петр, чем О'Мэлли. Вообще понятие лучший ударник — это очень условный статус. Бойцовская элита — это такое плотное и невысокое пространство, что лучший ударник (как пример) — не тот, кто лучше других на 20 процентов. Это тот, кто лучше на 1-2, и, когда он не готов или сомневается, эти 1-2 сглаживаются, и ему разбивают все лицо. И в эту субботу мы впервые увидели залитого кровью Петра Яна.

Шон О'Мэлли и&nbsp;Петр Ян.Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть

Что же с ним происходит? Почему не был приглашен в кемп Кайрат Нурмаганбетов, который блестяще вел Петра по бою с Сэндхагеном, давно его знает и чувствует? Почему у него постоянная катавасия с тренерами — он один из немногих топов, у кого нет постоянного нормального главного тренера. Какое влияние на него оказывает его окружение, которое запороло ему победу в первом бою со Стерлингом? Зачем был этот хулиганский толчок в грудь на дуэли взглядов? Продолжает ли он в принципе расти в зале Tiger Muay Thai? Идет ли ему на пользу это постоянное укрывательство от журналистов и общения, когда он за год может от силы дать одно короткое интервью?

Петр Ян проигрывает Шону О’Мэлли раздельным решением. Фото AFP
Петр Ян проигрывает Шону О'Мэлли раздельным решением.
Фото AFP

Очевидно, что с Петром что-то происходит, потому что один из самых талантливых бойцов своего поколения (и не только его), который олицетворял собой тотальную стабильность, хладнокровие и результат, уже год как регрессирует, и теперь спорными становятся не только результаты его боев, но и их содержание.

...Когда мой коллега Илья Андреев отыскал Петра после боя в коридорах бойцовского отеля в Абу-Даби, тот, замкнутый в футляре из темных очков и кепки «Луи Виттон», в интервью отказал: «Брат, все, я ушел».

Сейчас в этой фразе уже читается более глубокая смысловая интонация.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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