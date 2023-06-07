Главный секс-символ ММА поведала, что в школе подверглась групповому изнасилованию. Рассказываем историю Пейдж Ванзант

Благодаря спорту девушка закалила в себе стальной характер, а теперь участвует в боях, ведет OnlyFans и снимается на ТВ.

Пейдж Ванзант — одна из самых популярных девушек-бойцов UFC. Также она является шестым бойцом UFC и лишь второй женщиной, подписавшей индивидуальную сделку с компанией Reebok, встав в один ряд с Рондой Роузи, Конором Макгрегором, Энтони Петтисом, Джони Хендриксом и Джоном Джонсом.

Недавно девушка шокировала общественность, после того как опубликовала свою автобиографию, где рассказала, что в 14 лет подверглась групповому изнасилованию. По ее словам, именно тот случай заставил ее заняться боевыми искусствами. Рассказываем удивительную историю одной из самых известных девушек-бойцов в мире.

«Я была в сознании, но мое тело будто бы умерло»

Родители Пейдж владели танцевальной студией, в которой занималась и она сама, увлекаясь балетом, хип-хопом и джазовым танцем. Также в подростковом возрасте спортсменка снялась в рекламе компании Bissel. Несмотря на такое насыщенное детство, в школе Пейдж была постоянным объектом травли, в нее бросали мусор, избивали, воровали вещи. Когда Пейдж было 14 лет, одноклассники позвали ее на домашнюю вечеринку. Подумав, что наконец она нашла новых друзей, девушка с энтузиазмом пошла на гулянку, еще не понимая, через какой кошмар ей придется пройти. На злополучной тусовке девушку изнасиловали несколько одноклассников.

«Мне было так одиноко и больно. Я думала лишь о том, что наконец-то со мной кто-то хочет дружить. Но парни на вечеринке окружили меня, а потом скрутили и пустили по кругу. Я пыталась сопротивляться, но мои конечности были как цемент. Я была в сознании, но мое тело будто бы умерло. У меня не было выбора, кроме как терпеть и молиться, чтобы это скорее закончилось», — так в своей книге Пейдж Ванзант описывает самый страшный день в своей жизни. Примечательно, что родители девушки узнали об этой истории только после выхода книги.

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Интересно, что фамилию Ванзант девушка взяла из-за постоянных насмешек над ее настоящей фамилией Слэттен, которую одноклассники меняли на «Слаттон» (в английском языке слово slut переводится как «проститутка»). Самое страшное в этой истории, что одноклассники не только изнасиловали Пейдж, но и рассказали об этом всей школе, которая превратила девушку в местного изгоя. Со сменой фамилии Ванзант решила начать новую жизнь, занимаясь боевыми искусствами. Боец не раз отмечала, что шок, который она испытала в юности, заставил ее полюбить драться, так как благодаря этому она имеет возможность защитить себя. «Издевательства сделали меня сильнее и увереннее. Я написала книгу, чтобы обратить внимание на проблему буллинга. Травля сверстников — самое страшное, что со мной случалось. Они уничтожили меня. Если моя книга кому-то поможет, значит то, что я пережила, было не напрасно», — рассказывала Пейдж Ванзант.

Первая девушка-боец UFC, подписавшая индивидуальный контракт с Reebok

Из-за травли в школе семья Ванзант была вынуждена переехать в город Спаркс штата Невада. Именно в этом городе девушка познакомилась с ветераном UFC Кеном Шемроком, который пригласил девушку заниматься боевыми искусствами в свой спортзал. В возрасте 18 лет, после победы в любительском бою, Пейдж дебютировала в профессиональном ММА, выиграв поединок против Джордан Николь Газы. В 2013 году она стала одной из первых 11 женщин, подписавших контракт с UFC.

Всего за свою спортивную карьеру Ванзант провела 13 боев, одержав победы в восьми из них. На ринге она отличалась агрессивным стилем боя, пытаясь закончить поединок нокаутом. Несмотря на то, что Пейдж так и не смогла выиграть чемпионский пояс, она полюбилась болельщикам со всего мира, которые нарекли ее главным секс-символом ММА. Трансляции боев и пресс-конференций с участием спортсменки собирали рекордные рейтинги. После того как девушка подписала спонсорский контракт с Reebok, президент UFC Дана Уайт заявил, что она заслужила его благодаря своей индивидуальности: «Люди любят эту девушку. Я не знаю, смотрели ли вы видео, где она танцует перед своей машиной, это потрясающе. У нее есть индивидуальность. У некоторых есть невидимый «фактор», внутренний огонь, которому нельзя научить людей. У Пейдж он есть».

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«В «Танцах со звездами» я заработала больше, чем за всю карьеру в UFC»

В 2020 году Пейдж Ванзант перестала драться в UFC, решив сосредоточиться на своей медийной карьере. К тому моменту она стала настоящей звездой в США, а ее Instagram (запрещен в РФ) насчитывает свыше 3 миллионов подписчиков. Еще более известной ее сделало участие в телешоу «Танцы со звездами», в котором Пейдж покорила сердца не только зрителей, но и судей. Помимо этого, спортсменка зарабатывает на своем эротическом контенте, публикуя свои горячие фотографии в OnlyFans.

Причиной своего ухода из UFC девушка называет маленькие гонорары: «Я не собираюсь скрывать, сколько я зарабатываю, потому что это и так все знают. Гарантировано выходит 46 тысяч долларов и столько же, если выиграю бой. Я заработаю гораздо больше, просто продавая рекламу. Это должно о чем-то говорить. В «Танцах со звездами» я заработала больше, чем за всю карьеру в UFC, даже если учесть все бои, победы и бонусы. Вот так выглядит реальная картина». Не желая забрасывать профессиональные бои, спортсменка подписала выгодные контракты с промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC и рестлинг-шоу All Elie Wrestling (AEW).

Вот уже пять лет Пейдж счастливо живет в браке с профессиональным бойцом ММА Остином Вандерфордом. Муж не стесняется участвовать вместе с возлюбленной в откровенных фотосессиях и стоит в ее углу на каждом поединке, поддерживая любимую супругу.