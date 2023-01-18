Оказывается, Нганну разошелся с UFC не из-за бокса и денег. Дело в спонсорах и медстраховке

Пострадал за идею .

15 января стало известно, что чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) покидает организацию из-за разногласий по новому контракту. Несколько дней сообщество ММА обсуждало, в чем именно не сошлись боец и руководство промоушена, и почти все склонялись к версии о желании Нганну включить в новый контракт пункт, который позволит ему проводить поединки по боксу.

Однако на деле все оказалось гораздо интереснее и сложнее. Выяснилось, что разговора о боксе даже не шло и камнем преткновения стали запросы Нганну по страховке и спонсорам. Сегодня он дал большое интервью шоу The MMA Hour, где детально рассказал о переговорах с UFC и чем теперь планирует заниматься дальше.

Франсис Нганну и Дана Уайт. Zuffa LLC

UFС предлагали Нганну 8 миллионов долларов за бой с Джонсом

На пресс-конференции после первого турнира UFC в 2023 году в Лас-Вегасе Дана Уайт заявил, что они предлагали Нганну контракт, по которому он стал бы самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории. Самое удивительное, что камерунцу удалось выбить договор всего на три поединка — это неслыханная редкость, промоушен почти никогда не подписывает больших звезд на такой короткий срок, еще и без автоматического продления.

— Вы, правда, верите, что те деньги, которые они вам предлагали, сделали бы вас самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC?

— Я не знаю. Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно знать, сколько зарабатывают другие тяжеловесы.

— Я слышал, что Брок заработал около $ 8 млн за UFC 200. Вам предлагали больше или меньше этого?

— За бой с Джонсом что-то около того.

— На сколько боев они предлагали контракт?

— Я просил контракт на три боя без продления. Они сказали, что сделают такой контракт исключительно ради меня.

— Какие три боя были у вас на уме?

— Джон Джонс, Стипе, и, я надеялся, что еще один бой с Джоном Джонсом. Я хотел подраться с Джонсом два раза (смеется).

Франсис Нганну. Фото Соцсети

Нганну просил медстраховку не только для себя, но и для бедных ноунеймов. В это с трудом верится, но звучит очень благородно

— Было много пунктов, по которым мы не сошлись. Я не ожидал получить по всем из них согласие, хотя бы по первому-второму. Я просил пункт по спонсорам, потому что мы лишены возможности рекламировать своих спонсоров. Я просил медицинскую страховку. Я просил, чтобы интересы бойцов кто-то представлял на собрании директоров UFC. Я хотел, чтобы они приняли эти пункты на рассмотрение.

Они не рассмотрели ни один из них. Они так бизнес не делают. Сказали, что я и сам могу оплатить мою медицинскую страховку. Да, я могу, для меня это не проблема. Но как насчет тех ребят, которые на самых низах, дерутся за 10 тысяч + 10 тысяч? Они не могут позволить себе страховку.

Я просил не только для себя, я просил для всех. Знал, что этому не бывать, но я просил. Когда мне позвонил Мик, после того как мы не смогли договориться с Хантером, я сказал ему: «Вы, ребята, могли бы дать мне что-то, что дороже денег. Потому что не все в них упирается. Вы могли бы дать мне ивент в Африке, для меня это несет большую ценность, большую, чем деньги». Они могли бы дать мне что-то такое, но они не дали. Я в моменте почувствовал, что они просто швырнули мне деньги в лицо: «Вот тебе деньги, только заткнись».

Разговора о бое с Тайсоном Фьюри не было вообще. Нганну планировал провести три боя за год и уже потом идти в бокс

— Они не хотят ничего даже слышать о боксе. Я даже не ставил на этот пункт. План был такой — провести три боя за год по контракту, и дальше, если я здоров, я уже могу подраться по боксу. Ну, или если у вас, ребята [UFC], по ходу этого времени появится желание сделать какой-то совместный проект по боксу, мы можем сделать его. Но сейчас я прошу вас только о трех боях по контракту, и чтобы потом вы отпустили меня. Я знал, что три боя займут всего 15 месяцев, это максимум. Максимум. Тут нет проблемы. А потом [могу идти боксировать].

Их заявление, что меня уволили... Никто не увольнял меня. Никто не увольнял меня. Мой предыдущий контракт закончился то ли 9-го то ли 13 декабря. Единственная причина, по которой я не говорил об этом раньше публично, — из-за уважения к нашим переговорам с UFC. У меня был контракт на 5 лет, 40 месяцев, и он истек в декабре.

Франсис Нганну. Фото Соцсети

Сейчас камерунец весит 124, колено почти восстановилось, он бы без проблем подрался с Джонсом 4 марта

— Колено в порядке. Два последних месяца я уже работаю в зале, колено чувствует себя все лучше и лучше, я борюсь, я провожу спарринги, я бью ногами, делаю с моим коленом все что угодно. Оно почти [восстановилось] на 100 процентов. Я дрался, когда у меня не было двух связок в этом колене. А сейчас уже 4 месяца прошло с разговора с доктором, когда он сказал, что связки на месте, в порядке, и мне просто нужно восстановление. 4 марта не было бы проблемой.

Дана сказал, что я вешу больше 300 футов (136 кг)? Я не знаю, откуда он взял эту информацию. После турнира в Madison Square Garden (12 ноября) я уже тренировался на полную. Я никогда не весил 300 фунтов, даже на своем максимуме. Сейчас я вешу 275-277 фунтов (124-125 кг), что даже меньше того, с чем я обычно начинаю кэмп. Я много тренируюсь, работаю над кардио.

Склоняется к тому, что следующий бой будет по боксу

— Есть ли у меня на уме боец ММА, с которым мне бы хотелось подраться? Сейчас не могу сказать. Но если я пойду в какой-то промоушен, то там разберемся. Бойцовский ландшафт постоянно меняется, когда я дрался со Стипе, никто вообще не думал о бое с Джонсом. Думаю, я подерусь, самое позднее, в июле. Чуйка говорит мне, что это будет бой по боксу.