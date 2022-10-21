Собака Джо Рогана обзавелась собственным промоушеном. Это идеальная лига для Дацика

В MFC дерутся по необычным правилам и платят в криптовалюте.

В 2022 году собственный промоушен есть у многих бойцов. Хабиб Нурмагомедов, Александр Шлеменко, Хорхе Масвидаль, Нейт Диаз — все они занимаются организацией локальных турниров. Но индустрия развивается — теперь никого не удивляет, когда известный боец открывает свою лигу. А вот промоушен, который принадлежит собаке, вызывает как минимум недоумение. Такое действительно существует — повезло псу Джо Рогана Маршаллу.

Золотистый ретривер комментатора — настоящая звезда. У Маршалла 770 тысяч подписчиков в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) — больше, чем у 75% бойцов карда UFC 280. У чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга, например, нет и полумиллиона фолловеров.

Джо Роган с собакой. Фото Соцсети

Собака Рогана начала путь в мир бизнеса с того, что в ее честь назвали новую криптовалюту Marshall Inu, которая уже спонсировала многих известных бойцов UFC. В их числе Камару Усман, Алджамейн Стерлинг, Алекс Волкановски, Гилберт Бернс, Роуз Намаюнас, Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль и Паоло Коста. Известно, что суммарно Marshall Inu потратили на спонсорство спортсменов более пяти миллионов долларов.

Но собака легендарного стендап-комика и комментатора UFC пошла дальше и ворвалась в сферу единоборств — теперь у Маршалла есть собственный промоушен. Первый турнир Marshall Fighting Championship еще не состоялся — он пройдет 29 октября в Словакии. Поединки будут проводиться не только по правилам ММА, но и по лэхвею, известному как «бирманский бокс». Да, это тот самый вид единоборств, который Вячеслав Дацик в свое время предлагал Александру Емельяненко.

Лэхвей популярен по большей части в Мьянме, но соревнуются в нем бойцы со всего мира. Правила напоминают тайский бокс, но намного жестче — например, бои проходят на голых кулаках и разрешены удары головой. Бирманский бокс появился в промоушене собаки Рогана неслучайно — президентом лиги назначили Дэйва Ледюка, канадского экс-чемпиона мира по лэхвею. На первом турнире MFC состоится поединок за титул по этому нетривиальному виду — словак Михал Косик сразится с Даниэлем Ларивьером из Канады.

Джо Роган (справа). Фото Соцсети

Но главная фишка Marshall Fighting Championship — даже не бирманский бокс. Всем участникам турниров будут платить гонорары в криптовалюте — той самой, которую назвали в честь собаки Рогана. Бонусы также будут выплачивать в крипте — адресата платежа будут выбирать фанаты с помощью голосования.

У промоушена большие планы: второй турнир MFC состоится в Колумбии, затем организация планирует ивенты в Аргентине и США. На рынке появился новый интересный игрок, и пока непонятно, получится ли у MFC выстрелить, учитывая желание делать акцент на бирманский бокс.