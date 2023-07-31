«Желаю сровнять его с асфальтом. Пусть пройдет через ад». Расул Мирзаев ответил стримеру Лахме

Боец ММА все-таки высказался насчет громкого скандала.

В середине июля находящийся в розыске в России и проживающий в Стамбуле дагестанский геймер Камиль Аллахвердиев (ака Лахма) впервые изложил свою версию событий конца 2016 года в московском клубе «Облака». Тогда геймер вступил в конфликт с известным блогером Гусейном Гасановым и своим земляком Расулом Мирзаевым. Как утверждает Лахма, Гасанов его оскорбил, а Мирзаев побил, вступившись за блогера.

Завершился конфликт тем, что Лахма вместе с двумя товарищами жестоко избил Мирзаева в его же собственной квартире. Позже стример и один из участников побоища покинули Россию, а третий нападавший, Магомед Манилов, отсидел в тюрьме.

Сегодня, 31 июля, в преддверии боя по боксу с Искандаром Зиявым (состоится 4 августа в лиге Pravda) Мирзаев впервые не в двух словах, а довольно обстоятельно прокомментировал видео Лахмы, которое уже набрало более двух миллионов просмотров на YouTube.

— Ты развернуто не высказывался по поводу заявления Лахмы. Почему?

— Думаю, вся информация будет на [ютуб-канале] URF Media. Я там как раз обо всем высказался. Я просто не обращаю внимания на псов, которые лают на расстоянии. Он убежал как шакал, и он рекомендует себя как мужчина, но я считаю это не есть признаки мужества. Это признаки пса, который бежит. Куда пришел — оттуда и сбежал.

— А история про 30 миллионов рублей?

— Фантастика на третьем этаже! Можно же за что-то зацепиться, раскачивать, привлечь внимание публики. Все это делается для этого.

— Было желание ему позвонить?

— Было желание его с асфальтом сровнять. Вот и все. И до сих есть [желание]. Думаю, что ему просто нужно приехать сюда, а не жаловаться, что ему не разрешают... Я жду его. Красную дорожку даже готов постелить.

— Есть человек, который мог бы решить этот вопрос? Человек, который мог бы сказать: «Расул, эту ситуацию нужно закончить, потому что вы земляки». И готов ли ты к этому?

— Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы он получил то, что я испытал. Я же хочу вернуть [должок]. Я же прошел через ад. Так же? Я хочу, чтобы он тоже через маленький ад прошел, испытал то, что я ощутил. И все. Все нормально будет.

— Как я понимаю, разговором не решится этот вопрос?

— Время расставит все точки. Пока не могу точно сказать.

Расул Мирзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Камил Гаджиев ведь говорил, что он предлагал вам [с Лахмой] подраться один на один.

— Я их [Лахму и его друга] звал два на одного, а они убежали. Он говорит одно, а по сути все по-другому. На все вопросы вы получите ответы на URF Media. Просто нужно немножко потерпеть.

— Лахма писал тебе что-нибудь после того инцидента? Может быть, созванивались?

— С такими псами не общаюсь. Просто дайте его в мои руки. Вот и все. О чем мне с ним разговаривать? Я с такими даунами не вижу смысла общаться. Он по сути даун и ведет себя как даун, общается как даун. Раз 50 он снял ролик, в котором он рассказывает публике. И все. Сколько он репетировал? Спросите у него.

— Как ты отреагировал на конфликт между Камилом Гаджиевым и Лахмой?

— Я хотел бы, чтобы еще раз мне дали его в руки. Камил мне родной, и родным будет всегда. Грубо высказываться не буду. Просто такие редиски — это не те люди, которые должны учить людей жить или что-то объяснять. Он не того уровня. Он кто? Он пешка, чей-то пес. Вот и все. Пускай там сидит на месте.

— Идет какое-то следствие официальное?

— Если правду говорить, то все там проплачено.

— С той стороны?

— Конечно. И тем более я не верю госмоментам, где столько всего я интересного для себя открыл. Думаю, это факт им задуматься, чтобы они прокрутили всю информацию и выяснили, что там пропустили. Я мог бы сказать, что вопросы к следователю или еще к кому-то, чтобы на них собак натравить, чтобы проверили по факту дела, но они... Я знаю, о чем говорю... Не хочу трогать, чтобы не воняло потом.