Угрожал расправой жене и злится из-за мягкого приговора убийце своей девушки. Противоречивый экс-боец UFC

Раулиан Пайва пережил страшную личную трагедию.

Бразильского бойца Раулиана Пайву исключили из ростера UFC после двух поражений подряд — от Шона О'Мэлли и Сергея Морозова. До встречи с Шоном Пайва даже какое-то время находился в топ-15 благодаря серии побед из трех поединков. Спустя всего неделю после удаления Пайвы из списка бойцов UFC стало известно, что бразилец бил жену и угрожал ей физической расправой.

Как сообщает сайт Globo, когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, жена Пайвы Ванильза Сантос сообщила им, что боец выгнал ее из дома. Также девушка процитировала слова Раулиана в ее адрес: «Я убью тебя и выброшу твои вещи на улицу». Пайву арестовали, а его жену доставили в отделение полиции для подачи заявления.

Пайва в интервью GE Amap? сказал, что физической и словесной агрессии не было, но супруги действительно поссорились из-за бытовухи. «Угрозы и агрессия — ложь. Мы поругались, и в момент ярости моя жена пошла в полицию и с горячей головой подала заявление. Но мы разобрались, все в порядке», — сказал бывший боец UFC. При этом полиции Раулиан сообщил, что отношения на протяжении почти двух с половиной лет всегда были непростыми, и без вербальной агрессии не обходилось. Бойца освободили после того, как он внес залог размером в 393 доллара.

Раулиан Пайва. Фото Getty Images

Ранее в жизни Пайвы случалась другая, более трагичная история, связанная с личной жизнью. 21 октября 2018 года боец и его девушка Тиели Алвес отдыхали в ночном клубе. Когда двое мужчин пристали к Алвес и пытались затеять драку с Пайвой, пара покинула заведение, села на мотоцикл и уехала. Но на светофоре Раулиан остановился, и в этот момент их сбил автомобиль: мужчины из бара преследовали их и намеренно врезались сзади.

Пайва не получил тяжелых повреждений, а шлем девушки слетел с головы при падении, после чего машина протащила ее еще не менее 20 метров, согласно сообщению MMA Junkie. Она провела в коме несколько дней, после чего скончалась.

«Когда машина врезалась в них, похоже, что Раулиан упал с мотоцикла, поэтому он только получил травму от падения, но машина какое-то время тащила за собой мотоцикл. У них не было мотивов, эти ребята пытались убить их без всякой причины», — говорил менеджер Пайвы Тьяго Окамура для MMA Fighting.

«Ты была ангелом-хранителем в моей жизни, я знаю, что ты сейчас в хорошем месте, но я не могу принять это, я не могу жить без твоего присутствия рядом со мной, принцесса. Я всегда буду любить тебя, и ты всегда будешь моей девушкой. Люблю тебя навсегда», — писал Пайва в соцсетях после трагедии.

Раулиан Пайва. Фото Соцсети

В декабре 2022 года сидевшего на пассажирском сиденье Элбера Нуньеса Закеу приговорили к 16 годам тюремного заключения за убийство девушки Пайвы. Ему также предъявили обвинение в покушении на убийство бойца, а водитель Джони де Соуза Аморас все еще ожидает суда.

Раулиан остался недоволен мерой пресечения, которую избрал суд для Закеу: «Этого времени недостаточно для преступления, которое он совершил, но справедливость восторжествует. Правосудие в Бразилии несовершенно, но я надеюсь, что он заплатит за сделанное. Мы не можем сделать ничего другого. Мы счастливы, что он будет в тюрьме. Ненадолго, но он будет в тюрьме. Ничто не вернет Тиели к жизни, но, по крайней мере, он останется в тюрьме на 16 лет».