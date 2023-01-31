Федор Емельяненко завершит карьеру после поединка с Бейдером и уйдет в бокс? Его соперником может стать звездный ютубер

Последний Император планирует уйти чемпионом Bellator в тяжелом весе.

Федор Емельяненко не дрался больше года — последний поединок легенда ММА провела 23 октября 2021-го. Возвращение в клетку 5 февраля одновременно станет финалом его великой карьеры — 46-летний боец проведет последний поединок, а соперником будет американец Райан Бейдер.

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Когда состоится и где смотреть бой Bellator Райан Бейдер — Федор Емельяненко

Поединок пройдет в рамках турнира Bellator 290 в Инглвуде, штат Калифорния, США. Он состоится в ночь с 4 на 5 февраля и начнется не ранее 6.00 по московскому времени. Трансляция боя в России будет недоступна. На кону титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Райан Бейдер — Федор Емельяненко: прогноз и ставка на бой Bellator 5 февраля 2023 года

Последний бой легендарного Федора Емельяненко — одно из самых ожидаемых событий года в ММА. В предыдущий раз русский чемпион вышел в клетку в октябре 2021-го и с тех пор усердно готовился к заключительному профессиональному поединку — уйти на пенсию хотелось бы победителем и с высоко поднятой головой. При этом соперник очень опасен, а дополнительной мотивацией огорчить Федора для него станет чемпионский пояс в тяжелом весе — тот самый, который Бейдер забрал в бою с Емельяненко в 2019 году.

Та встреча сложилась для Последнего Императора крайне неудачно: уже на 35-й секунде он пропустил сокрушительный удар слева в голову и без сопротивления был добит соперником на настиле. То поражение стало для Емельяненко шестым в карьере и последним на данный момент. С тех пор он дважды выходил в клетку — техническим нокаутом в декабре 2019-го победил Куинтона Джексона, а в октябре 2021-го отправил в нокаут Тимоти Джонсона.

Федор не дрался больше года, в сентябре ему стукнуло 46 лет — очень почтенный возраст по меркам ММА. Бейдер аж на семь лет моложе, и в том числе в этом кроется главная опасность для российского бойца. «Ситуация такова, что если Федор не выиграет в начальных раундах, преимущество будет у более молодого Бейдера, который любит побороться, — считает чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко. — Емельяненко будет крайне тяжело, если он не победит американца на первых минутах, но тут важно и не пропустить, как в прошлый раз. Очень круто, что он бьется за титул в таком возрасте. Главное — без травм».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что преимущество будет на стороне американца. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.41, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за очень крупные 60.0 (1%), успех Федора — за 2.90 (34%).

Удивительно, но бой против Бейдера — не только заключительная глава для Федора в ММА, но и, возможно, проверка собственных возможностей перед трансфером в другой вид спорта. Еще в середине января Александр Емельяненко заявил, что его брат слишком тесно связан со спортом и не хочет уходить из него. А возможность попробовать себя в боксе — один из вариантов перерождения.

Более того, менеджер Последнего Императора в США Джерри Миллен уже заявил, что при определенных раскладах русский чемпион может подраться с главным бойцом-блогером современности — Джейком Полом. «Кто знает, может быть, он попробует бокс. Даже в США, потому что Джейк Пол ищет оппонента, так что, возможно, мы подеремся с ним по правилам бокса», — заявил Миллен.

Чтобы сразиться с 26-летним блогером, Федору нужно пройти испытание не таким молодым, но все равно максимально взрывным соперником. И в случае успеха Емельяненко может блеснуть уже в другом статусе — и стать первым, кто поколотит зазнавшегося ютубера.

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