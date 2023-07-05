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Сегодня, 16:15

Вартанян — в топ-15 лучших российских бойцов p4p! И сразу на 10-м месте!

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Эдуард Вартанян
Эдуард Вартанян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Обновленный рейтинг.

Серьезные изменения произошли в рейтинге лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий и промоушенов по итогам нового голосования. Эдуард Вартанян, уверенно победивший Артема Резникова и выигравший Гран-при легковесов АСА, ворвался в топ-15 — причем сразу на 10-ю строчку.

Анатолий Малыхин избил Аржана Бхуллара, стал полноценным чемпионом One Championship в тяжелом весе и поднялся на два места (с 8-го на 6-е), опередив Петра Яна и Александра Волкова. Покинул же топ-15 Анатолий Токов. В предыдущем рейтинге Токов был 14-м, а Евгений Гончаров — 15-м. Однако Гончаров остался в топ-15.

Рейтинг лучших бойцов России. Обновленный рейтинг лучших российских бойцов Р4Р: Ян опередил Волкова

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. В опросе приняли участие 33 человека.

Рейтинг лучших бойцов России

Всего же в анкеты на этот раз попали 39 бойцов. Вот список тех, кто не вошел в топ-15.

Рейтинг лучших бойцов России

Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 5 июля 2021 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно, за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг лучших бойцов России. Лучшие бойцы России вне зависимости от весовых категорий. Глобальное голосование

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Важно: среди 35 составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа — да (считать) или нет (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 да, 23 нет, Мокаев — 5 да, 30 нет, Магомедов — 8 да, 27 нет, Имавов — 8 да, 27 нет. Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Кто голосовал:
Камил Гаджиев, Армен Гулян, Виталий Тарасов, Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка"/"Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Вадим Фурсов, Алексей Сафонов (Hardcore), Владислав Калугин («Дикий бой»), Янис Коханко, Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (telegram-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (telegram-канал Matveev | MMA & Boxing / YouTube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (telegram-канал и YouTube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Николай Сотников (Fight TV), Арслан Доциев («Обзор Press»).

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 2 августа.

Вадим Немков
Ислам Махачев
Сергей Павлович
Эдуард Вартанян
UFC
ММА
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