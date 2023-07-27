«Каждый занимался своим делом». Копылов — о совместной тренировке Корешкова и Амосова и спаррингах с Анкалаевым

Интервью бойца UFC перед поединком.

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити состоится турнир UFC 291, в главном событии которого Дастин Порье встретится с Джастином Гэтжи. А в прелимах российский боец Роман Копылов подерется с бразильцем Клаудио Рибейро. Перед поединком Копылов рассказал «СЭ» о спаррингах с Магомедом Анкалаевым, любви к рыбалке и как в одном зале тренировались Андрей Корешков и Ярослав Амосов.

— Твой следующий соперник — Клаудио Рибейро. При подготовке смотрел его бои? Какие оставил впечатления?

— Да, конечно, посмотрел его бои. Сильный, хороший парень, бьет тяжело руками, ногами. Будем двигаться, работать не давать, будем свое навязывать.

— Рибейро — ярко выраженный нокаутер, а ты готовился в Дагестане, где привыкли больше бороться. С кем спарринговал именно под бразильца?

— Там ребята есть, которые и в стойке хорошо работают, нет проблем со спарринг-партнерами.

— Был кто-то, кто копировал Рибейро?

— Да, там были ребята такие. У него руки такие длинные, и с такой же манерой боя.

Фото Global Look Press

— Прошлый поединок ты выиграл благодаря удару в печень, а всего в карьере у тебя четыре нокаута ударами именно по корпусу — почти половина от всех финишей. Чем это можно объяснить? Самому нравится побеждать именно таким образом?

— Да, по печени — это вообще не самый простой нокаут. Для меня, по крайней мере. Я считаю, что в боксе — это такой ювелирный нокаут. Мне нравится почему-то бить именно туда.

— Как думаешь, с Рибейро это может пройти?

— Думаю, да. Со всеми может. Никто не застрахован.

— В рейтинге топ-15 российских бойцов, который составляется журналистами и экспертами, единственный, кто включил тебя в свой список, — Камил Гаджиев. Как считаешь, есть ли такое, что тебя недооценивают?

— Камил Гаджиев всегда приятно отзывается. Когда я в Fight Nights участвовал, всегда были хорошие отношения.

— Тут вопрос в том, что только он включил из 33 человек.

— Ладно, ничего, все это временно, потом попадем в топ-10 сразу. Я не слежу особо, не особо влияет — включили, не включили. Я делаю свою работу, мне достаточно. Самая лучшая похвала — это похвала тренера.

— Видел у тебя ролик в соцсетях 2017 года, где ты подтягиваешься 10 раз с гирей в 32 килограмма. Сколько сейчас подтянешься?

— Столько же, не изменилось. Может, пару раз прибавилось.

— А если без гири, сколько раз чистыми?

— Да мы спортсмены, мы так, по-колхозному подтягиваемся, не как гимнасты, в струнку. Раз 40, наверное, подтянусь.

— Ты любитель рыбалки и одно время тренировался в команде Федора, где тоже есть рыбак, Анатолий Токов...

— И Вадим Немков. Недавно с ним списывались, он там выставлял. Говорю: о, отлично. У нас тоже озеро есть, занимаемся рыбалкой, списывались, обменивались трофеями, что ловим. Нормально так, для души, мне нравится. Костер, озеро — расслабляет.

— Ты когда рыбу ловишь, отпускаешь ее или забираешь?

— Больше отпускаю. Спортивный интерес больше: вытянуть, поймать. Чем больше, тем лучше.

— С Немковым или Токовым не договаривался вместе порыбачить?

— Да не, я говорю: «Вадим, приезжай, как будет время, мы всегда рады». У нас хорошие отношения. Друг друга пригласили — может быть, когда-нибудь получится.

Фото Соцсети

— В 2019 году перед дебютом в UFC ты тренировался в Махачкале в одном зале с Магомедом Анкалаевым. Спарринги у вас были?

— Да, удавалось постоять. Магомед — серьезный оппонент. Странно, почему ему руку тогда не подняли, с Блаховичем. Для всех российских фанатов в тот день он стал чемпионом. Но что-то не подняли, не знаю. А так очень опасный, серьезный парень.

— Чем запомнились спарринги с ним? Жестко работали?

— Да, он больше по весу, у него удары плотные. И борет, и переводит — везде создает проблемы.

— А ты, в принципе, не против поработать с соперниками тяжелее тебя?

— Сейчас нет особого желания. [Предпочитаю работать] со своим весом, с ребятами не больше 95 кг. Нет смысла, наверное. Зачем пропускать тяжелые удары, всякое может быть — где-то подзавелись, где-то еще что-то.

— Интересное фото ты выложил в декабре 2021 из зала Fight Baza в Ташкенте. Там ты стоишь вместе с Александром Шлеменко, Андреем Корешковым и Ярославом Амосовым. Что помнишь о тех тренировках? Как тебе Амосов?

— Он как раз сбор проходил, собрались такие все ребята хорошие. Из всех, кто там был, Ярика перевести никто не мог — вот это я запомнил. Очень хорошо борется. Мы не могли перевести, и всех он борол. Каждый раунд он переводил — все были шокированы его борьбой. Серьезный борец, опасный парень.

Фото Соцсети

— Ярослав вставал и с тобой, и со Шлеменко, и с Корешковым?

— Александр чуть позже подъехал — не знаю, удалось ли им постоять. Но все, кто сначала был... Перевести проблем не было ему никого.

— У Корешкова скоро бой в Bellator, и теоретически он может побиться за титул с Амосовым. Интересно, как в принципе их спарринги проходили.

— Помню, что они вообще не стояли. Зачем им стоять? Они соперники.

— Тогда вроде еще не так близко было их противостояние.

— Все равно они потенциально могут встретиться. В тот момент у них не было никаких тренировок. Не вставали в пару, каждый своим делом занимался.