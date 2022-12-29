Один из самых перспективных и зрелищных бойцов России переходит в UFC. В него поверил менеджер Хабиба

Шара Буллет опережает собственный план по развитию карьеры.

Одна из главных звезд российских ММА, Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет, продолжит карьеру в UFC. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото. Дебют должен состояться в мае или июне.

Такой шаг был логичным продолжением карьеры: за четыре дня до новости о подписании стало известно, что Шара теперь работает с новым менеджером. Им стал Али Абдель-Азиз, президент промоутерской компании Dominance MMA, которая занимается делами практически всех заметных дагестанских бойцов в зарубежных лигах.

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«Будьте готовы. Скоро вы увидите нечто действительно особенное. Шара Буллет, 17-0. Новая кровь!» — так египетский СЕО анонсировал нового клиента в соцсетях. «Вперед на полной скорости, брат! Газу!» — ответил ему Шара.

Новость о контракте с UFC уже всплыла, хотя журналист Игорь Лазорин ранее сообщал, что по договору с AMC Fight Nights у Шары еще четыре боя. Президент российского промоушена Камил Гаджиев после сообщений о том, что Буллет стал подписантом Dominance MMA, предположил два варианта развития событий, и один из них оказался точным.

«Обычно после такого рода случаев бывает два сценария. Один — очень быстрый, это когда вслед за подписанием с каким-нибудь менеджером сразу возникает новость, что человек подписан в ту или иную лигу. Это связано с тем, что менеджер говорит: «Окей, я тебя подпишу в UFC, но ты сначала со мной подпиши соглашение». И если это такой сценарий, то мы узнаем через неделю-две-три о том, что Шара в Америке», — сказал Гаджиев в интервью «СЭ».

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Как Шарабутдин будет исполнять обязательства перед AMC Fight Nights, президент лиги не уточнил, но ранее он рассказывал, что без проблем отпустил в Dana White's Contender Series Наримана Аббасова, а вот Роман Копылов при отъезде в UFC выплачивал компенсацию. Получается, все будет решаться в индивидуальном порядке.

Абдель-Азиз анонсировал Шару как бойца с рекордом 17-0 — такие числа действительно указаны в его профиле на Tapology, но не стоит забывать, что в список поединков включены пять выступлений на «Нашем деле», где раунды были трехминутными. В Sherdog эти бои не учитывают — как и дебютный бой Шарабутдина в Китае — так что на Sherdog у бойца 11-0.

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Шара действительно хотел попасть в UFC. Боец муай-тай выражал уверенность, что победит и Алекса Перейру, и Исраэля Адесанью, а на бой против Михаила Рагозина в RCC вышел в фирменной толстовке с надписью Shara Bullet на спине. Магомедов неоднократно рассказывал, что без проблем спаррингует в Таиланде с бойцами UFC, а перед боем в Екатеринбурге заявил, что вопрос о переходе станет актуальным после победы над Рагозиным и Владимиром Минеевым. Вероятно, Шара подерется в лучшем промоушене мира раньше, чем планировал. А бой с Минеевым не состоится.