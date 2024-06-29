Русский Пельмень дебютировал в шоу пощечин Power Slap. Он нокаутировал соперника одним ударом

Василий Камоцкий — новый любимчик Даны Уайта.

Утром 29 июня в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир по пощечинам Power Slap 8, в рамках которого дебютировал россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень. Его соперником был поляк Камил Марусащ по прозвищу Полярный Медведь.

Камоцкий получил известность в России — первая слава пришла к нему после участия в шоу Амирана Сардарова «Каменные лица», где он вырубал всех соперников одной, максимум двумя пощечинами. Также Пельмень начал выступать в ММА, где набил рекорд из семи побед и одной ничьей.

Василий Камоцкий. Фото Соцсети

Дана Уайт, который и создал Power Slap, уже давно присматривался к Камоцкому — он наткнулся на видео с его участием, причем больше всего Дану впечатлил ролик поединка, в котором Пельмень проиграл Вячеславу Зезюле. «Эти парни вышибают дерьмо друг из друга! — написал Уайт в соцсетях — Парень в красном, Пельмень, впервые проиграл. Думаю о том, чтобы показывать такое у нас на стриминговом сервисе UFC Fight Pass. Что вы, ребята, об этом скажете?»

Уайт создал шоу Power Slap, хотя изначально, по словам Амирана Сардарова, пытался купить у него шоу «Каменные лица», но получил отказ. Василий сначала отказывал из-за слабого финансового предложения — в России платили больше. В итоге Пельменя все же убедили выступить в Америке, а к дебюту он готовился в компании Александра Волкова: на видео в соцсетях Драго держал арбуз, который Пельмень разнес одним шлепком ладони.

Соперник Камоцкого — малоизвестный поляк. Для Марусаща это было вторым выступлением в Power Slap, в первом он проиграл решением судей Джеймсу Стоньеру. ММА-прошлого у Марусаща, в отличие от Камоцкого, нет.

Польский спортсмен заметно выше ростом, чем Василий, но в массе явно уступал. Камоцкому хватило одного удара, чтобы уложить Марусаща в глубокий нокаут. После пощечины от Василия поляк потерял сознание, а Пельмень начал эмоционально праздновать. За такую быструю победу Камоцкий получил бонус — похоже, скоро мы увидим его в Power Slap уже с более серьезными соперниками.