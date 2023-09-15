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Боец из Таиланда приехал в Россию и сразу попал в тюрьму. Он украл дорогие часы у чиновника из Дагестана

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Садуди Шримуанг.
Фото Соцсети
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Бой Мартина Джуаряна сорвался — его перенесли на ноябрь.

Вечером 16 сентября в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК (Русская медная компания — прим. «СЭ») состоится турнир по кулачным боям RCC Hard 3. В главном событии ивента Александр Северин сразится с Александром Деревянко. Во втором по значимости поединке должен был состояться поединок Мартина Джуаряна против Садуди Шримуанга, но бой отменен по нестандартной причине.

Шримуанг прибыл в Россию из Таиланда. В Екатеринбург он должен был долететь с пересадкой в московском аэропорту «Шереметьево». До столицы таец добрался, а вот до Урала — не получилось. Как сообщил телеграм-канал Mash, после прохождения досмотра в «Шереметьево» своих часов на ленте не обнаружил сотрудник налоговой из Дагестана Узден Узденов. Мужчина тут же обратился в службу безопасности, которая по камерам выяснила, что часы Armand Nicolet, стоимость которых варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, прикарманил как раз Шримуанг.

Несмотря на маргинальные наклонности тайца, у бойца неплохой рекордом из 11 побед и одного поражения в профессиональном боксе. Правда, соперники были, мягко говоря, не топовыми. Важнее, что Шримуанг ранее дважды выступал в самом известном кулачном промоушене мира BKFC, где одержал две победы: одну — досрочно, а вторую — по очкам.

В RCC пытались спасти бой: искали замену Шримуангу и отправляли своих представителей в Москву, чтобы понять, насколько серьезна ситуация с тайцем. Оказалось, что у Шримуанга действительно будут проблемы, поэтому бой Джуаряна 16 сентября не состоится.

«Наши юристы RCC были в Москве, — приводит пресс-служба RCC слова главы промоушена Николая Клименко. — Они погрузились в контекст и плотно изучили ситуацию. Боец Шримуанг нарушил закон Российской Федерации, поэтому он однозначно не приедет на турнир RCC Hard 3. Бой Лютера переносится на ноябрь».

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У Мартина сорвался уже второй бой в RCC Hard, и оба — по причинам, от него не зависящим: ранее из-за травмы с боя в этом же карде снялся Харун Бозиев. Со-главным поединком вечера теперь станет противостояние Максима Сульгина и Нурадила Алиева, а трансляция турнира пройдет на телеканале UDAR, начало — в 15:00 по московскому времени.

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