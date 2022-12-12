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12 декабря, 23:10

«Это разные культуры». Узбек из UFC не чувствует связи с Россией и жестко разносит соперника-дагестанца

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Саид-Йокуб Кахрамонов.
Фото Соцсети
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Саид-Йокуб Кахрамонов не сомневается, что побьет Саида Нурмагомедова.

В ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого Джаред Каннонье встретится с Шоном Стриклэндом. В прелимах состоится бой россиянина Саида Нурмагомедова и Саид-Йокуба Кахрамонова — узбека, проживающего в США. Перед боем Кахрамонов дал интервью журналисту Джеймсу Линчу, которое тот опубликовал на своем YouTube-канале. Кахрамонов жестко раскритиковал Нурмагомедова за отсутствие активности в соцсетях и добавил, что не чувствует связи с россиянами, поэтому фанатам не стоит огорчаться, что матчмейкеры UFC свели двух бойцов из стран бывшего СССР.

 
Суббота. Бойсе. Саид НУРМАГОМЕДОВ (в центре) одержал победу в дебютном поединке в UFC. В UFC появился еще один Нурмагомедов. Теперь их трое

«Этот парень как привидение, он ничего не постит в соцсетях, — сказах Кахрамонов. — Из-за этого этот парень меня очень сильно бесит, я хочу выбить из него все дерьмо. Бро, ты ведешь себя так, будто не хочешь боя со мной. Это какое-то дерьмо, прояви хоть немного интереса к бою. Как ты провел семь или восемь боев в UFC (на самом деле шесть. - Прим. «СЭ») и до сих пор бьешься в прелимах? Я хочу драться в мейн-карде, вот почему я принял этот бой. Я раскачиваю этот бой больше, чем он, прямо как перед боем с Ронни [Лоуренсом]. Эти засранцы ничего не публикуют, что с вами происходит, парни? И вы жалуетесь на гонорары. Конечно, они не будут вам платить, засранцы, потому что вы не делаете ничего, чтобы помочь промоушену. Что касается меня, я думаю об этом постоянно, публикую что-то о поединке.

У меня нет уважения, мне насрать на этого парня. Он вообще мне не близок, я имею в виду, что он из России, и у меня нет связи с этими людьми. Одинаковые культуры... Это две разные культуры. Для меня это просто еще один парень. Но люди видят, что мы из этих регионов, и, очевидно, они думают по-другому, потому что они не бойцы. Они думают: «О, зачем такой матч-ап?» А я такой: «Почему нет?» Это приблизит меня к топ-15. Я побью этого чувака и в следующий понедельник войду в топ-15. Легко».

Саид Нурмагомедов. Фото Соцсети
 
 

Любопытно, что перед боем с Коди Стаманном Саид Нурмагомедов в соцсетях публиковал совместное фото с соотечественником Кахрамонова, Заррухом Адашевым. «После спарринга с моим братом Заррухом Адашевым. До войны осталось две недели, не могу дождаться, чтобы войти в эту клетку и показать свое мастерство», — писал он.

Претензии Кахрамонова по поводу отсутствия активности в соцсетях можно назвать обоснованными: за последний месяц Саид не опубликовал ни одного поста. Но так было не всегда: раньше Нурмагомедов даже бросал вызовы медийным бойцам. После победы над Рикардо Рамосом россиянин обратился к Шону О'Мэлли: «Отношусь уважительно ко всем бойцам, но я не пришел в UFC катать вату! Хочу вернуться в октагон как можно скорее. Привет, Шон О'Мэлли, давай устроим фейерверк. Я готов, когда ты готов!»

Саид-Йокуб Кахрамонов. Фото Соцсети
 
 

Саид-Йокуб Кахрамонов родился в Узбекистане, но с 15 лет проживает в США. В UFC он провел два поединка, и оба закончились победами. Также провел один поединок в PFL, где единогласным решением судей уступил брату Хабиба, Умару Нурмагомедову.

Саид Нурмагомедов выступает в UFC с лета 2018 года, за это время он одержал в промоушене пять побед, три из которых — досрочно в первом раунде. Единственное поражение в UFC однофамилец Хабиба потерпел от Раони Барселоса, которому в январе 2023-го предстоит сразиться с тем же Умаром Нурмагомедовым.

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