«Двалишвили очень удобен для Петра. В Дагестан сейчас ехать нет смысла». Интервью с менеджером Яна

Обсуждаем назначенный бой.

Пару дней назад бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян узнал имя своего следующего соперника.

Им стал грузинский боец Мераб Двалишвили, который в данный момент идет на 8 победах подряд. Поединок пройдет 11 марта в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера UFC Fight Night.

После объявления боя мы созвонились с менеджером Петра Саятом Абдрахмановым и поговорили о том, почему россиянин так подрался с Шоном О'Мэлли, с какими психологическими проблемами столкнулся до боя и в чем для него удобен стиль Мераба Двалишвили.

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— Как материализовался бой Петра Яна и Мераба Двалишвили?

— Петя больше месяца уже тренируется, без цели готовиться к бою, просто получая удовольствие от тренировочного процесса. И буквально пару недель назад мне говорил, что какой кайф тренироваться, не готовясь к бою, получаешь удовольствие. А потом поступил звонок от UFC с предложением этого боя (смеется). Учитывая, что он уже в хорошей форме, и с Мерабом если драться, то только 5 раундов, и еще главный бой вечера — то было хорошее предложение по таймингу.

Ситуация в дивизионе интересная, Стерлинг немного тянет с возвращением из-за травмы и, скорее всего, следующий бой проведет с Сехудо. Потом, скорее всего, будет на очереди О'Мэлли — это то, что хочет сделать компания. Скорее всего, придется Петру еще два поединка провести, и победы в этих поединках дадут возможность стать претендентом. Но, как мы знаем, все меняется, случаются травмы, можно стать претендентом и после одной победы.

«Мераб очень удобный соперник для Яна. 5 раундов — это дистанция Петра»

— Ты согласен, что легчайший вес — самый сильный сейчас в UFC?

— Бантамвейт, я считаю — самый интересный вес сейчас. Легкий дивизион — тоже очень классный дивизион, по личностям, по спортсменам, но отличие легкого от легчайшего в том, что в легчайшем все претенденты между собой дерутся. А в легком весе закрытый клуб, тройка есть, которая между собой только постоянно дралась. Те, кто поднимался в рейтинге, не могли получить бой с теми, кто давно сидел в топ-5. Это главный минус легкого дивизиона.

— Как тебе выступление Мераба против Жозе Альдо? Раньше мы видели, если Альдо защищался от тейкдаунов, то в эти маленькие промежутки на выходе из борьбы бросал свои бомбы и делал разницу. А тут он был парализованный какой-то.

— Я думаю, это было не лучшее выступление Мераба. То, что Альдо не раскрылся, — это больше дело в самом Альдо, а не Мерабе. Не просто так он решил завершить карьеру после этого боя. Видимо, есть какие-то моменты со здоровьем и еще с чем-то.

Мераб Двалишвили пробует перевести Жозе Альдо. Zuffa LLC

— После того как объявили бой Петра с Мерабом, заметил в комментариях, что много претензий было к тебе, мол, плохой менеджмент, неудобных соперников Петру подбирает, нет бы его аккуратно вывести на победную тропу снова.

— Я не знаю, от чего отталкиваются эти люди. Во-первых, Мераб — единственный, кто свободен сейчас, и, во-вторых, Мераб в 5-раундовом бою для Пети удобный соперник. Если Петя подойдет без травм, в отличной форме, с отличной мотивацией, то Мераб — это очень удобный для него соперник.

Я вообще считаю, что, когда Петя голоден, он любого соперника пройдет. Не все всегда упирается в навыки, по навыкам Петя все еще лучший боец в этом дивизионе, Мераб для него по навыкам очень удобный. Но бывают ментальные моменты, психологические.

Пять раундов — это дистанция Петра. Неважно, против кого, для него это хорошая дистанция. Все говорят, что у Петра проблемы в борьбе, но сколько попыток тейкдаунов сделал ему Стерлинг за два боя? Где-то 40, а перевел 3 раза. Конечно, Петру есть куда расти, над чем работать, но в целом, если мы взглянем на карьеру Петра — от борцов такого стиля, как Мераб, он очень хорошо защищался.

«У Петра есть проблемы — иногда он отходит от плана и не может показать весь свой арсенал»

— Ты сказал, что «когда Петр голоден». Перед боем с О'Мэлли этого голода не было?

— Он не был на своем психологическом пике перед этим боем. Результат второго боя со Стерлингом чуть выбил его из колеи. Петр очень быстро добрался до пояса, в молодом возрасте, очень быстро свалилась на него эта популярность, это оказалось лишним давлением.

— Ошибки в подготовке к О'Мэлли были какие-то? Именно с точки зрения физических нагрузок, подводки.

— Простой между кэмпами был чуть-чуть долгий, я считаю. Если бы в тонусе себя дольше держал, тогда получилось бы лучше подготовиться.

Фото Соцсети

— После этого боя к Петру была такая интересная претензия — то, что технический арсенал у него богатый, но тактический нет. Ты согласен?

— Я бы чуть по-другому выразился. IQ Петра в бою, наоборот, очень круто проявляется, он может круто перестроиться, но иногда с тренерами перед боем может обсуждаться одна тактика, но в бою он может от нее отойти и делать по-своему. И не всегда он использует весь свой арсенал в поединках. Когда он работает полностью, использует все свои оружия, соперникам очень тяжело. С О'Мэлли нельзя было просто стоять, нельзя было пятиться назад. И в моменте с коленом как раз Петр чуть-чуть застоялся. Эти моменты все оговаривались перед боем, но, к сожалению, в поединки не были до конца реализованы. Это была не лучшая версия Петра. Лучшая, одна из лучших его версий, была с Кори. Если бы с О'Мэлли был Петр из боя с Кори, то победа Петра была бы досрочной.

— Некоторые предположили после боя, что этой версии не было в том числе и потому, что в углу Петра не было Кайрата Нурмаганбетова, который блестяще вел его по бою с Сэндхэгеном.

— Трудно сейчас говорить, если бы да кабы, был бы Кайрат в углу и так далее. Я считаю, что Кайрат — отличный тренер, если он причастен к подготовке и находится в углу, то от этого только плюс. Просто получилось так, что Кайрат помогал готовиться Ильясу к бою, и чуть-чуть графики не совпали. Из-за этого Петр принял решение, чтобы весь лагерь вел его Джон Хатчинсон. Сейчас Кайрата тоже нет в лагере Петра, Петр будет готовиться с тренерами, которые находятся в Таиланде.

— Подведу тебя к другому важному нарративу — сразу после объявления боя с Мерабом все комментарии в интернете были заспамлены сообщениями «Петру надо срочно в Дагестан!». Надо ли?

— Дагестан — это отличное место для улучшения навыков, для подготовки к бою, это уже доказано количеством выходцев отличных бойцов из дагестанской школы. Что касается Петра, конкретно сейчас ему смысла ехать в Дагестан нет. Почему вообще идет такой разговор... Петр когда-то съездил в Дагестан и хорошо подрался во втором бою с Магомедом Магомедовым, потом съездил и хорошо подрался в первом бою со Стерлингом. Но люди не учитывают, что в общей сложности Петр провел там четыре недели, он ездил на двухнедельные сборы перед этими боями. Эти две недели дали Петру огромный прогресс в борьбе, но все равно это — две недели. Любой тренер скажет вам, что за две недели ты бойца не подготовишь. Можешь что-то добавить, какие-то навыки, но это две недели. Петру нужно ездить в Дагестан, но между кэмпами и если ехать, то выстраивать под себя подготовку, потому что сейчас с именем Петра, его уровнем, просто так со всеми тренироваться в Дагестане — это тяжело будет подготовиться. Все будут пытаться у него выиграть раунды, нападать на него и так далее. Так можно травмироваться. Сейчас ему нужно готовиться по-другому.

Фото Соцсети

Ему нужно ездить в Дагестан, но сейчас уезжать отсюда в новое место и готовиться там — это рискованно. И другой момент — пол-Дагестана уже здесь (смеется), так что необязательно ехать туда. У нас в зале очень много бойцов, тренеров из Дагестана, Чечни. Этот момент сейчас неактуален, любой болельщик, если углубится, это поймет. Если поверхностно смотреть, то, конечно, можно сказать, что надо ехать куда-то.

— В стойке Мераб может удивить чем-то Петра?

— У Мераба нетрадиционная ударка, он может создать какой-то хаос в стойке. Нужно быть готовым ко всему. С классической ударкой нельзя его сравнивать, у него другая механика ударов, другие комбинации. И это не делает его менее опасным.

«Не вижу Веру с поясом, у него есть потолок, он не самый одаренный боец»

— Ты сказал, что в вашем зале много дагестанцев, чеченцев, кто конкретно Петру будет помогать?

— Я не буду освещать, не буду называть имена, имена тренеров, спарринг-партнеров, пусть все будет в тайне. Петр будет готовиться, поединок потом покажет. После боя, если понадобится, Петр сам назовет тех, кто ему помогал.

— Как тебе Умар Нурмагомедов?

— Очень круто, очень впечатлило меня его выступление. Как будто бы полностью у него получилось здесь раскрыться. Может быть, в предыдущих поединках он выбирал где-то более безопасный план на бой, а здесь полностью раскрылся. Очень классный поединок, мне очень понравился. Я думаю, он неудобный соперник практически для всех в этом дивизионе.

— Магомед Магомедов сказал, что Умар более разносторонний боец, чем Петр, лучше связывает ударку и борьбу. Ты согласен?

— У него другой стиль, неудобный стиль.

— Сейчас будут драться Кори Сэндхэген и Марлон Вера, суперинтересный бой для всех хардкорных болельщиков. Ты вообще видишь Веру с поясом?

— Нет. Вот Кори недавно интересно сказал, что Марлон — не такой одаренный боец, хоть и пахарь, трудоголик, постоянно совершенствуется, но у него все равно есть потолок. И Альдо показал этот потолок в их поединке. Я вижу здесь явным фаворитом Кори. Марлон будет в топах, он будет неудобным для многих, но для бойцов более высокого класса, как Кори, Петр, Альдо... я не думаю, что он сможет их пройти.

— Вот все хотел спросить — есть ли у тебя какой-то инсайд, сколько PPV продал UFC 280: Махачев — Оливейра? Самый ожидаемый кард прошлого года, Дана Уайт говорил, что динамика продаж обгоняет Хабиб — Гэтжи и т. д. Но в итоге информации о продажах нигде не появилось.

— Нет, я не знаю. То, что нам говорили, — бой Петра и Шона был если не самым просматриваемым на этом турнире, то одним из. А возможно, и самым просматриваемым.