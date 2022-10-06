Казахский менеджер Петра Яна знает пять языков. «Если не хотим с женой, чтобы сын понял, говорим по-китайски»

Полиглот.

Саят Абдрахманов — самый успешный ММА-менеджер из стран бывшего СССР. В списке его клиентов Петр Ян, Шавкат Рахмонов, Арман Царукян, Рафаэль Физиев, Мовсар Евлоев и Дамир Исмагулов. Сплошь процветающие супертопы, один уже забрал пояс UFC.

Саят — этнический казах, родился на самом западе Казахстана, в городе Актау, что на берегу Каспийского моря. Когда ему исполнилось 16 лет, отец-предприниматель отправил его учиться в Китай. Там он доучился до бакалавра благодаря финансовой поддержке семьи, а затем получил грант от правительства Китая на бесплатное обучение уже в магистратуре. В Китае Абдрахманов выучил китайский и английский языки, а также обзавелся важнейшими связями, которые дали ему базу для менеджерской работы.

Первыми его клиентами стали китайские бойцы и промоушены, затем он вышел уже на богатый талантами российский рынок. Сегодня Саят ведет дела на паях с другим влиятельным менеджером, американцем Дэниелем Рубинштейном, под крышей его агентства «Ruby Sports & Entertainment». Рубинштейн берет на себя общение с матчмейкерами и UFC, на Саяте — вся работа с бойцами. Вместе с компанией Али Абдельазиза «Dominance MMA» и «First Round Management» братьев Кава — Саят с Рубинштейном составляют большую тройку игроков на менеджерском рынке UFC.

Живет Абдрахманов в Таиланде — и потому что помимо менеджерской работы ведет дела в зале Tiger Muay Thai, и потому что жить на Пхукете — очень комфортно и приятно.

«В мою сторону может быть хейт, что, вот, я не патриот, живу за границей. А я думаю только о своей семье. Когда у тебя есть ребенок, ты хочешь дать ему самое лучшее. В первую очередь ты думаешь — здравоохранение, образование и экология. Вот по этим трем пунктам в Казахстане можно поставить галочку? Тогда мне зачем возвращаться в Казахстан? Если бы все было здесь хорошо, то нет вопросов», — так Саят объяснял на подкасте «kana beisekeyev», почему он хочет жить в Таиланде, а не родном Казахстане.

Абдрахманова отличает высокий социальный интеллект (бойцы очень тяжелые и непредсказуемые люди и наладить с ними дружеские отношение — дело непростое), глубокое знание индустрии ММА изнутри (сам является поясом по БЖЖ) и, конечно, убойнейшая база из нескольких иностранных языков. На данный момент он говорит уже на пяти языках — казахском, русском, английском, китайском и тайском.

В интервью «СЭ» Саят рассказал, как миксует эти языки в работе и повседневной жизни.

Саят с женой и ребенкой. Фото Соцсети

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— Я правильно понимаю, ты владеешь 4 языками — казахским, русским, английским и китайским?

— Да, свободно, можно сказать, четырьмя, и тайский — на базовом уровне. Могу заказать еду, поторговаться и так далее. По мелочи.

— Китайский со стороны выглядит как неподъемной сложности задача. Легко ли ты его выучил?

— Когда ты находишься там, в среде — это естественно, проще. Сложность китайского — это в первую очередь, письменность, иероглифы. Произношение. Но что касается грамматики — это достаточно простой язык. В плане построения предложений. Со многими нюансами язык, интересный. Я думаю, если бы я русский с детства не знал, не учился бы в русской школе — будучи иностранцем, выучить русский — это просто, мне кажется, очень тяжело (смеется).

— Дома на каком языке говорите с супругой и сыном?

— Сын ходит в школу англоязычную, там говорит на английском. Дома мы в основном говорим на русском, стараемся иногда использовать и казахскую речь, чтобы он знал, на слух воспринимал, чтобы у него было произношение правильное. По телефону с бабушкой и дедушкой, чтобы тоже слышал казахский и выучил свой родной язык. Когда мы не хотим, чтобы он нас понимал, мы с супругой переходим на китайский (смеется). Она тоже училась в Китае. Когда ему было годика три, из-за того, что мы постоянно переходили на китайский, ему это не нравилось, он сам на iPad скачал приложение китайского языка и сам пытался учить (смеется). Английский у него свободный, русский свободный, хотим, чтобы он пока здесь, выучил тайский, и когда будет приезжать в Казахстан на каникулы, чтобы там изучал уже казахский язык. Для 5 лет, думаю, ему сейчас уже достаточно знаний.