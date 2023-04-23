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Сегодня, 08:40

Павлович после победы — рассказал, как проиграл 100 долларов в автоматах до боя, готов ждать Джонса

Отдел единоборств «СЭ»
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
Сергей Павлович.
Фото ZUffa LLC.
Павлович в автоматах до боя.
Фото Скриншот ESPN
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Послематчевая пресс-конференция.

Сергей Павлович (18-1) шестой раз подряд победил нокаутом в UFC, на этот раз вбив в канвас Кертиса Блейдса (17-4), своего самого серьезного соперника на сегодняшний день.

Последний раз в UFC кто-то побеждал 6 раз подряд нокаутами аж 17 лет назад. Тогда, в августе 2006-го, Чак Лиддел, строивший свою великую серию в 7 КО/ТКО подряд, вырубил Рената Собрала. Теперь Павлович максимально близко подобрался к этому достижению, уже вписав свое имя в один ряд с легендами.

Сергей Павлович.
ZUffa LLC.

Но на самом деле, поединок с Блейдсом начался для Сергея не так просто. Соперник много двигался, прощупал дистанцию, выбивал ноги лоукиками, и хорошо подлавливал навстречу. Пара ударов, как показалось, были для Павловича довольно чувствительными, но то, что у него гранитный подбородок, бывший десантник показал еще в бою с Туйвасой. Сергей не замечал попадания Блейдса, а сам регулярно взрывался двойками и 3-4-ударными сериями, очень здорово заходя через джеб. Именно один из левых джебов впервые потряс Кертиса в этом бою, после чего его уверенность как будто уменьшилась. Он попробовал пройти в ноги, Сергей легко остановил проход, а затем снова начал наваливать серию. В итоге зашел в атаку через фирменный длинный апперкот, провел решающую серию и добил. Шестая подряд победа нокаутом, самая длинная победная серия в этом дивизионе.

После боя россиянин был благодушен и даже рассказал забавную историю про то, как проиграл 100 долларов в автоматах за несколько часов до поединка.

***

— Как вы думаете, почему он так дрался, не пробовал вас переводить?

— Когда мы начали бой, я пару раз попал, единственный шанс был проходить низко в ноги, и Кертис уже уходил в глубокий нокаут, он понимал, что может снова уйти, если пройдет. Поэтому он пережидал.

— Вы удивились, что не финишировали его раньше?

— Я не стал форсировать события, бежать, потому что я почувствовал, что смогу дожать. Мне понравилось, что он тоже попадал, отвечал, меня это, наоборот, еще больше... я думаю: «Ну хорошо, давай. Давай подеремся».

— Появилось видео, где вы играли в игровые автоматы до боя. Просто время проводили так или хотели выиграть?

— На самом деле, я никогда в жизни не играл в автоматы, мы с моим другом были, он говорит: «На сто долларов, сыграй». Ну я чуть поиграл и какой-то засранец заснял на видео (смеется). Первый раз в жизни сыграл в автомат.

— Вы выиграли или проиграли?

— Проиграл (смеется). Сначала выиграл, думаю: «Ну дай еще чуть-чуть выиграю». И потом все проиграл.

Павлович в автоматах до боя.
Скриншот ESPN

— Уже говорят, что бой Стипе и Джонса перенесли на ноябрь, как долго ты готов ждать титульника?

— Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну. Подождем. Но на самом деле, я никого не жду, хочу выиграть пояс чемпиона, свою мечту с детства, я тяжело работаю и иду к этому.

Сергей Павлович против Кертиса Блейдса. Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде

— Вы самый опасный боец в тяжелом весе сейчас?

— Это не ко мне вопрос, это у вас надо спрашивать.

— Почему вы решили заходить сегодня с этого длинного апперкота? В тяжах не так часто работают через этот удар.

— Мы готовились к бою, разбирали, я в принципе и апперкоты забрасывал и другие удары. Хорошо подготовились к бою.

Сергей Павлович
UFC
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Павлович нокаутировал Блейдса и потребовал титульник. У него шесть побед в UFC — и все в первом раунде