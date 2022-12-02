«В Турции мужичок подошел: «Серега, удели время борьбе!» Интервью с Сергеем Павловичем

Разговор перед боем.

Сергей Павлович (16-1) — главный русский панчер-вышибала в UFC.

После пяти поединков в промоушене его среднее время боя составляет всего 2 минуты 31 секунду. Это четвертый результат в истории всего UFC по самому короткому среднему времени боя среди тех, кто провел пять и больше поединков в промоушене. Вот так лихо дерется Сергей.

Сейчас он идет на четырех победах нокаутами подряд и выглядит заточенно как никогда. В ночь на 4 декабря его соперником станет другой боец-молот, австралиец Тай Туйваса. До первых чисел сентября он сам сокрушал всех налево-направо, выиграл пять боев нокаутами подряд, затем уронил первым Сирила Гана, но не смог добить и в итоге сам был нокаутирован в поздних раундах. Поединок получился для Тая, пожалуй, самым болезненным в карьере — Ган страшно отбил ему живот киками и набросал уйму тяжелых ударов в голову. Нокдаун пробудил во всегда осторожном и элегантном французе зверя, и Туйвасе пришлось огрести по полной программе. Кто знает, не урони он Сирила, может быть, просто был бы перебит легким джебом и лоукиком в пяти раундах, а так пришлось отдать кучу здоровья.

Нужно заметить, что с того поединка прошло все три месяца, и вопрос, не рано ли австралиец взял новый бой. Обычно после тяжелых нокаутов бойцы восстанавливаются не меньше 6-8 месяцев, а тут Тай выскакивает на нового монстра спустя всего три.

Кстати, Павлович хоть и добывает победы кулаками, по базе он борец греко-римского стиля, занимался классикой больше пяти лет. Когда выступал в России, мог бросать ребят прогибом, но сейчас такое от него вряд ли увидишь. Зато прилично Сергей добавил в боксе, его быстрые и чрезвычайно длинные руки (213 см, второй рич в UFC) рубят, как вертолетный винт. Туйваса, правда, сам очень шустро бьет руками и при этом крайне опасный лоукикер. Джуниор Дос Сантос рассказывал нам, что после трех лоу Туйвасы он не мог ходить, а Сергей Спивак после шести киков в икру от австралийца шел потом от отеля в магазин 30 минут, хотя раньше проходил этот путь за две минуты.

В преддверии боя мы созвонились с Сергеем и обсудили предстоящий бой, силу Вадима Немкова, рекорд в 45 подтягиваний и встречу с интересным болельщиком на отдыхе в Турции.

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— Ты как-то говорил, что не хотел тренироваться в США, потому что тебя могут изучить потенциальные соперники, но в итоге провел полноценный сбор в American Top Team. Расскажи, с чем это было связано?

— Самое основное — это спарринг-партнеры. Тут большое их количество, поэтому пришлось поехать. Плюс еще Орландо, где будет бой, в 10 км от Майами. Так карты сложились, что пришлось ехать. Александр Волков уехал еще из Москвы в США, поэтому проблемы были дома с тяжеловесами.

— Твоим основным партнером в США был Жаирзиньо Розенштрук?

— Марсело Голм, еще ребята... Имена иностранные, они тяжело остаются в памяти. Нормально было спарринг-партнеров.

— Ты там тренировался с Вадимом Немковым. Назови его основные бойцовские преимущества.

— Вадим молодец, очень такой разносторонний боец. И бьет, и борется, и дышит хорошо. У него все компоненты очень хорошо развиты, универсальный боец.

Алексей Олейник, Вадим Немков и Сергей Павлович. Фото Соцсети

— Вадим сказал в интервью, что передумал переходить в тяжелый вес после спаррингов с тобой.

— Пошутил просто. (Смеется.) Он довольно сухой, если захочет набрать, то наберет мышечную массу. Если будет у него сильное желание, то спокойно сможет перейти в тяжелый вес. Широкоплечий парень, атлетически хорошо сложен, и я так понял, что в межсезонье он весит под 110 кг.

— Как ваши спарринги проходили?

— Мы аккуратно работали, он очень техничный, я не нашел каких-то брешей. Он смешанник, и руки, и ноги хорошо работают. Хорошо, далеко бьет, дистанцию чувствует, ногами хорошо работает. Борется хорошо и дышит. Не зря он пояс выиграл.

— Что ты написал ему после его победы [с Кори Андерсоном]?

— Поздравил просто. Когда у бойца бой проходит, ему неважно, что ты напишешь, главное — увидеть, что человек тебя поздравил искренне.

«У Туйвасы самые быстрые руки в тяжах? Я бы поспорил»

- Ты когда выигрываешь бой в UFC, тебе сколько сообщений в вотсап приходит?

— Много. С кем на общении, [тем отвечаю]. Кто в запросах ребята — там будет долго. Я всегда фотографии выставляю, пишу: «Ребята, всем большое спасибо, все вижу, не могу ответить».

— По поводу твоего боя с Туйвасой. После него пройдет еще три поединка, тебе не кажется, что как-то глубоко вас задвинули?

— Всему свое время. Главное — делать свою работу. Будешь делать ее — маленькими шажками придешь к цели. Сейчас голова вообще не забита тем, каким этот бой будет в карде. Главное — другое.

— Какие выводы ты сделал из боя Туйвасы с Ганом? С одной стороны, Туйваса первым уронил его, с другой — мы видели, чем все кончилось.

— Если ты помнишь, у меня перед тем боем брали интервью, я сказал, что Сирил будет держать его на дистанции, а тот будет пытаться сокращать. Ничего нового, в принципе. Туйваса попал, потому что Сирил заигрался, расслабился.

Сергей Павлович. Фото Соцсети

— Ты согласен с тем, что у Туйвасы самые быстрые руки в тяжелом весе?

— Я бы с этим поспорил. Ну ударник, хорошо бьет, рубака. Они чем-то похожи с Льюисом, только Туйваса чуть побыстрее. А так, стиль боя один и тот же — зажать, закосить.

— В процентах какова вероятность, что бой закончится в первом раунде?

— Посмотрим. Я думаю, я заряжен, он заряжен, поэтому будет очень весело.

— Мы с твоей стороны видим нокаут за нокаутом, а есть у тебя какой-то свой любимый сабмишен, который хорошо проходит?

— Я всегда говорю, что зрелище — это когда ты досрочно заканчиваешь. Это спорт, но надо показывать шоу, чтобы быть на слуху. Мы все это понимаем, можно даже это не обговаривать. Чем ярче выступишь, тем будешь интереснее. Математика простая, 2+2. Сабмишены для меня — это второстепенно, больше ориентируюсь всегда на стойку. Но могу и побороться, не проблема. Я когда в Турции был, ко мне подошел безобидный мужичок такой, видно, что от чистого сердца: «Серега, ну а че ты не борешься?» Я говорю: «Хорошо, буду бороться». — «Ну ты на борьбу удели время». — «Хорошо, сделаем». (Смеется.)

«Я никогда железо не бомбил особо. Брусья, турник, присед. 45 подтягиваний? В этом нет ничего сложного»

— Бывший тренер Нганну и тренер Сирила Гана Фернанд Лопес назвал тебя белым Нганну. Тебе такое сравнение с Нганну понравилось?

— Надо быть самим собой в первую очередь. Конечно, приятно слышать, когда что-то хорошее о тебе говорят. А так... надо быть самим собой. Есть у нас с ним что-то общее? Да думаю, нет, разные по стилю. У него габариты другие, он чуть работает прямолинейнее, он знает, что у него в кулаках безумная мощь, и ему нужно только попасть. Ему без разницы, он совсем идет напролом.

— Многих недавно поразил твой ответ про подтягивания, что ты делаешь 45 раз при весе в 120 кг. А жим лежа какой у тебя?

— Я, если честно, никогда железо так не бомбил. Я с детства всегда брусья, турник, бег, присед. У нас там спортивная площадка была, пошел, позанимался, поподтягивался, брусья. Это когда межсезонье долгое было и у тебя был период силовой, [тогда много подтягивался], сейчас столько времени нет, чтобы уделять его на силовую отдельно. Подтягивания, на самом деле, тут ничего сложного нет, тут просто нужна дисциплина. Если ты начнешь подтягиваться каждый день по три подхода, то через месяц ты увидишь результат. Главное, чтобы ты каждый день это делал. Даже если ты не умеешь подтягиваться, через месяц ты будешь 10 раз делать.

Сергей Павлович. Фото Соцсети Фото Соцсети

— Есть знаменитая картина Виктора Васнецова «Три богатыря». Назови трех российских бойцов, которые бы идеально подошли на трех богатырей. Я имею в виду не их достижения, а по фактуре.

— У нас тяжи крепкие ребята, большие, мне кажется, они на любую роль богатыря подойдут. Само понятие тяжеловеса — все здоровые, крепкие ребята, вместо любого богатыря ты их можешь поставить.

— На следующей неделе твой хороший знакомый Магомед Анкалаев будет биться за титул UFC с Яном Блаховичем. Твой прогноз?

— Я думаю, Магомед выиграет бой. Думаю, нокаутом выиграет. По всем аспектам он выше: ударка лучше, борьба лучше, дышит хорошо. Я посмотрел бои его соперника, не думаю, что он сможет что-то противопоставить.

— Все знают твою силу удара. Ты во всех спаррингах сдерживаешься или бывает, что срывает голову?

— Да нет. Ребята тренируются, мы все вместе помогаем друг другу, наша задача — не травмироваться. Я не вижу смысла убиваться на спаррингах — чтобы что? Ты должен выходить на бой и там показывать. А тут — взаимная помощь, извлекать пользу, но не перегибать палку.

— Сейчас будет бой у нас хайповый — Шлеменко — Исмаилов. Ты будешь за ним как-то следить?

— Смотреть не буду. Но могу сказать, что парни молодцы, зарабатывают деньги, правильно делают. Они популярные люди и говорят правильные вещи — что занимайтесь спортом. Будете заниматься спортом, не делая плохих вещей, будете зарабатывать деньги. Это же правильные вещи. Обоим могу только пожелать здоровья, чтобы все произошло, как они хотят.