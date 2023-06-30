Как Сергей Павлович напугал бойца UFC терминаторским поведением. «Я думал, он меня убьет»

Пугающая встреча за кулисами.

Сергей Павлович — один из самых своеобразных спикеров среди российских звезд UFC.

Он не отказывает в интервью, отвечает живо и уверенно, но как-то по-военкомовски. Как будто докладывает, рубит, все очень кратко, без развития и шага в сторону. Спросили у него как-то мнение о прочитанной «Войне и мире». Ответ: «Я для себя выводы сделал. Никому советовать не могу». В другой раз наше издание попробовало вовлечь его в игровой вопрос: «Какие бы тяжеловесы могли бы идеально подойти для картины «Три богатыря»? Ответ: «Все тяжеловесы крепкие ребята, могут подойти. Тут неправильно выбирать». И все это такой интонацией, что ты понимаешь, да, неправильно выбирать.

Фото из соцсетей Павловича

Потом иностранцы как-то спросили у него: «5 величайших бойцов в истории российского спорта?» Снова: «Будет неправильно выбирать». Помню, как-то еще спросил, какой у него был первый мобильный телефон. Ответ: «Я о таких вещах вообще не думаю». Все это без высокомерия, без отмашки от журналистов, а позитивным уверенным тоном, просто вот в такой военно-терминаторской манере.

Единственный формат публичного выступления, где Сергей более-менее раскрывается, — это октагон-интервью сразу после боя. Видимо, эмоции после всех этих молниеносных нокаутов так бьют, что даже хладнокровный десантник не может сдержаться и иногда делает забавные выпады.

В остальных случаях Павлович — это терминатор, который может напугать своей манерой даже все повидавших ветеранов ММА. Как-то Энтони Смит, бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе, рассказал о необычной встрече с российским тяжем, которая навеяла на него страх. О ней американец мимоходом рассказал на подкасте Брендана Шауба, когда участники обсуждали потенциальный бой Джона Джонса и Стипе Миочича.

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Энтони Смит: — Я ужинал со Стипе где-то три недели назад, и он выглядит абсолютно огромным. Прокачанный, где-то 118-120 кг. Прям на мышцах, на мышцах весь. Тягает целыми днями железо в пожарном депо. И он выглядит сфокусированным, по Стипе всегда можно сказать — он ментально в нужной точке или нет. А сейчас он задает мне вопросы о боях... Чтобы ты понимал, мы со Стипе никогда не говорим о боях, он просто не смотрит их, он не особо фанат этого спорта. А здесь мы весь ужин говорили о бойцовских техниках, футворке, движении. Я такой: «Блин, я даже не знал, что ты в курсе всех этих вещей» (смеется). Ментально он точно в фокусе, и физически он выглядит так, как давно не выглядел.

Я думаю, Стипе с весом 104 кг было бы сложно с Джонсом. Но с 118-120 кг, при этом быстрый, подвижный... Из того короткого боя, что мы видели против Гана, Джонс не двигался хорошо, он не выглядел быстрым. То есть если Стипе даже немного замедлился, он все равно может быть быстрее Джонса. И кто знает, как будет выглядеть Джонс в 25 минутах. Я хотел увидеть, как Ган поддавит Джонса в ударке, как он, используя челнок, входы и выходы, заставит Джонса преследовать его, и тогда мы бы все увидели, как у Джонса сейчас с движением. Джонс всегда хорошо двигался вперед и назад, но он никогда не был мастером в том, чтобы резать углы. И я хотел посмотреть, как он будет резать их в тяжелом весе. Я много чего хочу увидеть от Джонса в тяжелом весе. Взять Павловича — это же абсолютный монстр. Как-то раз я думал, что он убьет меня.

Брендан Шауб: — За что?

Энтони Смит: — Мы дрались в одном карде, где-то два его боя назад (Павлович дрался с Льюисом, Смит с Анкалаевым. - Прим. «СЭ»). И стояли рядом в подтрибунке, готовились к выходу на церемонию взвешивания. И он **** настолько огромный... это по-другому ощущается, когда ты стоишь рядом с ним. При этом не толстый, он, по ходу, носит одежду размера 3X, которая ***** еще обтягивает его грудь.

Фото из соцсетей Павловича

И с ним рядом был переводчик, классный парень, я его часто вижу, как-то выпивал даже с ним. И я хотел через него пошутить, потому что чувствовал себя неловко, он [Павлович] просто вперился мне в затылок. И я такой: «Эй, спроси у него, как он ****** стал таким огромным». И он спросил его, думая, что это забавно. А Павловичу это вообще не было забавно. Он осмотрел меня с головы до пят и говорит [копирует голос терминатора]: «Я ем». Я такой про себя: «Э-э-э... окей, надо ***** убираться отсюда» (смеется).