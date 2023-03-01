«Слышу, как от моих удушек шеи хрустят». Большое интервью с Шавкатом Рахмоновым

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 5 марта главный финишер в современных ММА Шавкат Рахмонов (16-0) подерется с Джеффом Нилом (15-4) на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Казах по-прежнему с блеском несет и удлиняет серию досрочных побед, 16 финишей кряду нет ни у одного другого бойца в UFC. Но проблема всех серий в том, что они почти всегда обрываются по мере роста качества оппозиции. Хоть Шавкат и так побил в UFC крепких ребят, Джефф, пожалуй, будет покрепче их всех. Он, кстати, несколько раз сам становился первым человеком, кто финишировал тех, кого до него не могли финишировать. В прошлом поединке он стал первым в UFC, кто удосрочил Висенте Люке (бразилец 18 боев подряд не проигрывал досрочно), а несколько лет назад первым в ММА нокаутировал каменноголового Майка Перри.

Нил очень приличный стоечник, с тяжелыми кулаками и крайне опасным хайкиком, при этом его борьба далеко не безнадежна — четыре года назад он защитился от всех семи тейкдаунов Беляла Мухаммада, одного из лучших борцов этого дивизиона (выиграв у него единогласным решением). Так что нас подстерегает интрига — столкнется ли Шавкат с необходимостью драться только в стойке, где его будут поджидать опасности.

В преддверии поединка «Спорт-Экспресс» созвонился с казахским бойцом и поговорил с ним о предстоящем бое, своей спокойной манере празднования побед, узбекском языке, перемотке боя Махачев - Волкановски и совместной тренировке с Хабибом семь лет назад.

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— Ты всегда так спокойно празднуешь победы, было хоть раз желание прыгнуть на сетку или громко закричать?

— Иногда бывает, хочется на сетку подняться и убежать оттуда (смеется) от своей радости. Но мне удается контролировать эмоции. Конечно, я всегда радуюсь, но держим себя в руках.

— Если не секрет, сколько чистыми ты получил от послематчевого бонуса в $ 50 000?

— По-моему, чистыми 50 и перепало.

«Казахский гимн должны петь во всех залах страны. Уже с детей нужно это начинать»

— Видел в соцсетях вашего зала Darteam, как вы всей командой, с рукой на сердце, поете перед тренировкой гимн Казахстана. Тебе самому нравится эта традиция?

— Это обязательно должно быть, в каждом спортзале Казахстана. Каждый раз, утром или хотя бы вечером. Ты не должен забывать свой гимн, это патриотически. От детей даже нужно уже начинать. Взрослые, дети, все должны петь, кто занимается спортом групповым — бокс, кикбокс.

из соцсетей бойца

— Когда ты в Америке, иногда хочется спеть гимн или на телефоне включить его?

— Ну, музыку слушаем, гимн тоже иногда бывает (смеется). Не постоянно, конечно, но слушаем, слушаем.

— У тебя такие плотные удушающие, ты хоть раз кому-то серьезно травмировал шею?

— Травмировал многих, честно говоря (смеется). Было слышно даже хруст, как шея прям хрустит. С кем я боролся, они понимают, как я делаю. Но не буду хвалиться, стараюсь делать, чтобы все правильно было.

— Помню твой бой с корейцем до UFC, который дольше всего не сдавался среди всех твоих соперников от удушающего. Где-то 33 секунды он терпел. Что ты чувствуешь, когда отдаешь все силы на захват, а человек столько терпит?

— Это для меня самый серьезный бой был и самый сложный. Не знаю, может быть, потому, что я меньше времени готовился, я болел, всего месяц готовился и сразу поехал в Корею. Там еще климат другой был. Я с ним дрался, не знаю, у меня руки затекли, хорошо, что задушил его (смеется).

— В бою с Магни он тебе несколько раз попадал апкиками из партера. У тебя такая манера работы, любишь из стоячего положения доводить ГНП. Апкики вообще не учитываешь, не считаешь за угрозу?

— Учитываю, конечно, но Нил Магни не такой уж ударник, чтобы сильно бить. Он кидает так, не сильно, больше на очки отрабатывает. Есть люди, которые такие удары сильно бьют, вот с ними стоит оттягиваться.

— Внешне ты очень легко победил во всех четырех боях UFC, все досрочки. Но, может быть, был в одном из этих поединков момент какого-то большого усилия, который со стороны незаметен? Удар пропустил, или в борьбе кто-то уперся, или травма случилась.

— Усилие на тренировках было (смеется). Я всегда хорошо пахал, чтобы людям казалось, что я легко побеждаю.

«Перематывал бой Махачева с Волкановски, я всех, кто пять раундов дерется, перематываю — нет времени смотреть»

— Ты сказал журналисту Игорю Лазорину, что перематывал бой Александра Волкановски с Исламом Махачевым. Почему, тебе не интересно было?

— Не то что их бой [только перематывал], я, кто пять раундов дерется, всех, бывает, перематываю. У меня времени нет столько, 25 минут. Интересные моменты мне надо посмотреть и всё, понимать, где кто как выигрывает.

— Ислама как-то спросили, как он будет в 77 кг работать с такими высокими бойцами вроде тебя и Хамзата, 188 сантиметров ростом которые. Как думаешь, он сможет тебя перевести?

— Это не знаю, надо побороться (смеется), я не могу ничего сказать, у Ислама, конечно, хороший уровень. Я тоже как бы не с улицы туда пришел, я столько лет занимаюсь, постоянно работаем. Было бы интересно, конечно, с ним вместе тренировку провести. Если он в 77 кг поднимется, посмотрим (смеется).

из соцсетей бойца

— Твой товарищ по залу Кевин Ли недавно принял ислам. Стал ли ты на него другими глазами смотреть, что это теперь твой брат-мусульманин?

— Да, конечно, каждый мусульманин — это для меня брат. Я рад за него, что принял ислам. Когда видишь, как кто-то принимает ислам, у тебя бывают такие эмоции, не передать их.

— Какие у тебя планы на Рамадан, 23 марта он начинается, может быть, хочешь совершить паломничество?

— В этот раз хочу поехать в Мекку на паломничество. Я думаю, где-то за 10 дней, когда Ураза заканчивается, в этот момент хочу поехать. Если возможность будет, Иншаллах, поедем.

— В Сети недавно всплыло видео из 2016 года примерно, когда Хабиб впервые приехал в Казахстан, вы там вместе работаете с ним на семинаре. Как ты оказался на той встрече?

— Мы когда в любителях были, нам сказали, что он приедет и мастер-класс будет. Кто этот мастер-класс организовывал, мы вместе с ним работали, и так я оказался там.

— Что-то тебе Хабиб сказал такое, что запомнилось?

— Для меня это, конечно, какой-то опыт был, как он борется. Хотя тогда он не боролся, у него травма колена была. Вообще, контроль у него мощный, лучший в мире, я таких еще не видел. Интересно было послушать, как контролировать, как давление создавать.

— Ты родился в Узбекистане и жил там долгое время — узбекский язык не сильно забыл?

— Нет, я как забуду? Я школу заканчивал на узбекском языке, грубо говоря, до 17-18 лет жил там. Я ничего не забыл, разговариваю.