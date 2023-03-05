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Сегодня, 08:15

Шавкат оформил 17-й финиш подряд! А затем приодел Джо Рогана и вызвал на бой Ковингтона

Отдел единоборств «СЭ»
Шавкат Рахмонов (слева) и Джо Роган.
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Рахмонов уже нацелился на титульный поединок.

Утром 5 марта в Лас-Вегасе, США, на турнире UFC 285, в главном событии которого запланирован бой между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом, состоялся поединок казахстанского бойца Шавката Рахмонова с американцем Джеффом Нилом. Бой должен был возглавить первый турнир 2023 года, но сорвался из-за травмы Нила.

Рахмонов — бывший чемпион М-1 в полусреднем дивизионе. В UFC Шавкат стартовал с четырех досрочных побед: в октябре 2020-го он поймал на гильотину Алекса Оливейру, в июне 2021-го задушил сзади Мишеля Празереса, в феврале 2022-го нокаутировал хай-киком Карлстона Харрисона, а летом прошлого года лишил воздуха Нила Мэгни. К бою с Джеффом Нилом Рахмонов подошел с 16 победами (восемь нокаутом и восемь сабмишенами) и без поражений.

Его соперник выступает в UFC с начала 2018 года. В промоушен Даны Уайта Нил попал через претендентскую серию. Параллельно с боями Нил работал официантом в ресторане — окончательно от смен в общепите он отказался только после прошлого поединка против Висенте Люке. Четыре из семи побед в UFC Нил одержал нокаутами, а проигрывал в главном промоушене мира он дважды — Нилу Мэгни и Сантьяго Понзиниббио. Перед поединком против Шавката американец не уложился в 77 кг, превысив лимит полусредней весовой категории почти на два килограмма.

Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила.
Zuffa LLC

На старте первого раунда бойцы устроили неплохие размены в стойке, иногда сходясь в клинче. Нил не стеснялся идти вперед — он доносил удары до головы Шавката, но казахстанец старался отвечать. В стойке Джефф выглядел немного предпочтительнее — за Рахмонова иногда было тревожно. Однако в конце отрезка Рахмонов включился, начал прессинговать, и за счет этого выровнял общую картину.

Во второй пятиминутке Шавкат начал идти вперед с первых секунд, и от преимущества Нила ничего не осталось. Но когда Рахмонов попытался перевести соперника, возникли проблемы. Джефф пытался навязать работу в стойке, но Шавкат здорово контратаковал, подключал локти и ноги. А вот редкие попытки тейкдаунов по-прежнему не проходили. За полторы минуты до сирены у Нила прошел мощный левый боковой, который слегка пошатнул Рахмонова, но в целом второй раунд Шавкат забрал.

В начале третьего отрезка Рахмонов разразился серией хай-киков, а затем чуть не оказался в нокдауне после одной из контратак Нила. Перевод американца на канвас по-прежнему оставался невыполнимой задачей: Нил опирался спиной о сетку и аккуратно защищался в клинче. За две минуты до конца Шавкат жестко потряс Нила, после чего начал добивать. Американец выглядел совсем плохо, но выстоял. Более того, он так и не дал Рахмонову провести тейкдаун. Шавкат нашел другой способ закончить бой досрочно: он прокрался за спину потрясенному Нилу и аккуратно его задушил за 43 секунды до финальной сирены.

Рахмонов умудрился не прервать серию из 16 досрочных побед. Нил оказался самым тяжелым соперником в карьере, но теперь Шавкату предстоят еще более серьезные вызовы. После боя он надел на голову Джо Рогана национальный головной убор и заявил, что до титульника ему осталось немного: «Колби Ковингтон, готовься! А затем будет бой за пояс».

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