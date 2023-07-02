Чурчаев вошел в клетку, но бой с Персом все равно сорвался. Шовхал покинул арену в последний момент

Хейбати без боя не остался — нашелся страхующий.

Вечером 1 июля на «ЦСКА Арене» в Москве состоялся турнир HFC MMA, в главном событии которого должны были встретиться Мухаммед Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец и Шовхал Чурчаев.

Поединок Шовхала и Перса был самым ожидаемым в сегменте YouTube-промоушенов в 2023 году. Конфликт между бойцами длится давно, но совсем по-серьезному разгорелся летом прошлого года, когда на подкасте «Братья Рейтинговы» Чурчаев внезапно ударил Хейбати, а затем направил на него пистолет. Стрельбы не было, но Перс позже сообщил, что написал на угрожавшего ему оппонента заявление в полицию. По словам Хейбати, Шовхал преследовал его и раньше. Например, в марте 2022-го Чурчаев пробил домашний адрес Перса и приехал туда вместе с друзьями, но Мухаммеда не оказалось дома.

Бой уже и так не раз срывался, а после жесткой пресс-конференции, во время которой Шовхал рассек Персу лицу микрофоном, поединок снова оказался под вопросом. Но не из-за повреждения Хейбати, а потому Чурчаев не сделал вес. Причем Шовхал превысил лимит не на пару килограммов, а минимум на 10. Как заявляла лига, его вес составлял более 80 кг.

Сначала Хейбати отказывался выходить в клетку против такого тяжелого соперника, а заменить его вызвался старший брат, Али Хейбати. Позже Перс все же согласился, что подерется с Шовхалом вне зависимости от того, сколько тот весит.

Уже во время турнира после боя Аркадия Осипяна и Фазлиддина Мадрахимова Чурчаев вышел в клетку и около десяти минут пытался перекричать в микрофон Анатолия Сульянова, предъявляя главе Hardcore претензии о том, что лига не сообщила причины проваленной весогонки. Шовхал даже снял футболку и был готов схлестнуться с Персом прямо в данную секунду и без экипировки, но Сульянов убедил его подождать еще два боя и выступить в мейн-ивенте.

Правда, когда пришла пора выходить на бой, Шовхал в ней не появился. Персидский Дагестанец же появился в клетке. Вместо Чурчаева в октагон вошел неизвестный мужчина, которого с трудом выпроводила служба охраны. Анатолий Сульянов сообщил, что Шовхал, который примерно час назад обещал разобраться с Персом, покинул «ЦСКА Арену». Вместо него на суперкоротком уведомлении вышел Аловсет Мамиев, который изначально был страхующим этого поединка.

Уже на 30-й секунде Перс потряс Аловсета апперкотом, но Мамиев выдержал удар. В первом раунде Перс выглядел предпочтительнее, но, когда бойцы вошли в жесткую рубку, шансы сразу сравнялись. На дистанции Хейбати выбрасывал мощные кики по корпусу, которые явно доставляли Аловсету дискомфорт.

Во втором отрезке бойцы много времени проводили в клинче — один из ударов Мамиева коленом попал Мухаммеду в пах. Бой завершать не пришлось, но важных моментов во второй пятиминутке больше не было — она получилась довольно вязкой. Третий раунд тоже не получился зрелищным: почти весь отрезок бойцы провели возле сетки в борьбе. Итогом поединка стала победа Персидского Дагестанца единогласным решением судей. Он стал обладателя символического пояса BHF (аналог BMF, который разыгрывают в UFC).

Когда Перс взял микрофон, он поблагодарил соперника и извинился перед ним за старые обиды, а затем пожелал здоровья Шовхалу и добавил, что готов драться с Чурчаевым, если тот сам этого хочет. В другом случае Хейбати называть имя Шовхала не намерен.