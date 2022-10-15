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Сегодня, 09:00

Переключение стоек, правый хук и левый хайкик. Ти Джей Диллашоу раскрыл свои смертельные фишки

Никита Горшенин
Корреспондент
Ти Джей Диллашоу.
Фото Global Look Press
Секреты чемпиона.

Ти Джей Диллашоу (17-4) — один из считанных примеров в истории больших ММА, когда базовый борец стал не просто исключительным ударником, а создал неповторимый стиль стойки, опередивший свое время.

Выросший в борцовской семье (его отец был призером чемпионата штата, успешным колледж-борцом), Ти Джей больше 10 лет занимался вольной борьбой, в 22 года подался в смешанные единоборства, а в 25 дебютировал в UFC. За пару-тройку лет он прошел путь от борца с очень базовой ударкой до агрессивной хайкик-машины со сложными панч-комбинациями, многоходовой системой футворка и непредсказуемым переключением стоек. По сути, Диллашоу стал одним из первых бойцов высокого уровня, кто начал успешно драться из правши и из левши.

Огромную роль в его трансформации из борца в ММА-кикбоксера мирового класса сыграл тренер Дуэйн Людвиг. Его система ударки Bang Muay Thai (вдохновленная Басом Руттеном) в свое время так обогатила зал Team Alpha Male, что за короткое время его лучшие бойцы — сам Диллашоу, Чад Мендес, Джозеф Бенавидес — резко увеличили процент побед нокаутами. Диллашоу вырубал хайкиками налево-направо, а Мендес превратился просто в Майка Тайсона от ММА.

Через пару лет Людвиг и Диллашоу ушли из дружного TAM с большим скандалом, но потеря командной химии на их успехах никак не сказалось — связка ученика и тренера продолжила побеждать уже под крышей другого зала.

Сейчас Диллашоу 36 лет — возраст, травмы и молодые конкуренты не позволяют ему доминировать, как раньше (после двухлетнего простоя Ти Джей с огромным трудом и ущербом одержал спорную победу над Сэндхэгеном), и тем не менее, через неделю у него будет возможность снова стать чемпионом. В поединке на UFC 280 в Абу-Даби он подерется с Алджамейном Стерлингом — соперником, против которого у него есть хорошие стилистические шансы. По крайней мере, на бумаге.

В преддверие боя Диллашоу появился в блоге UFC Connected и с неожиданною открытостью и тонкими подробностями рассказал о своих фирменных нюансах — переключении стоек, правом хуке и левом хайкике. Мы решили расшифровать этот видеоматериал — в тексте он очень наглядно передает глубину и сложность стиля бывшего чемпиона.

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Переключение стоек

«Быстрое переключение стоек дает тебе новый угол, позволяет уйти с «рельсов», выводит твою ногу за ногу соперника и запутывает его. Что мне нравится в переключении стоек — это маскировка техник. Можно прятать свитч-кики, можно тейкдауны. Мне нравится, когда у меня на один и тот же вариант переключения есть 5, 6, 7 разных концовок.

Одна из моих самых любимых финиширующих комбинаций — это когда я нокаутировал Джо Сото. Я дал ему в печень [левым хуком], и когда я бил этот удар, я зашел за его сильную руку, переключив стойку — и сразу попер на него из левши: кросс+хук+кросс, и после этого кросса я сделал подшаг, переключившись снова в правшу, и отрезал его правым хайкиком. И закончил бой".

Ти Джей Диллашоу доводит кик до Коди Габрандта. Фото AP
Ти Джей Диллашоу доводит кик до Коди Габрандта.
AP

Правый хук

«Так как в ММА дистанция длиннее, чем в боксе, у меня по стилю больше такой длинный кикбоксинг-хук. Сила моего правого хука идет от поворота и силы мышц кора. Я подвожу заднее правое бедро, и когда довожу удар, продолжаю докручиваться корпусом по инерции до конца. Я убираю голову с «рельсов», с центральной линии. В большинстве случаев я завожу мою правую ногу за левую ногу соперника, но иногда [если правая нога и так уже заведена за левую соперника] я делаю подтягивающий шаг внутрь его стойки. Или даже могу сделать сплит-степ (шаг-прыжок с разведением ног — прим.) и убрать мою переднюю ногу далеко назад в то время, как бью правый хук. Каждая отдельная ситуация требует разной постановки ног.

Отличный сетап, чтобы подготовить правый хук — это бить много прямых панчей. Неважно, в какой вы стойке — бейте много прямых, пусть они думают, что у вас все удары по центру, а затем пойдет хук с угла. Когда я финишировал Коди Гарбрандта в MSG (первый бой — прим.) — он пошел на меня, я отшагнул влево, держа мою левую руку высоко — потому что знал, что он одновременно будет бить своей правой — и опередил его, ударив с лучшего угла. Когда я довел правый хук, его глаза закатились. Прямо в яблочко".

Ти Джей Диллашоу достает правым хуком Ренана Барао. Фото USA Today Sports
Ти Джей Диллашоу достает правым хуком Ренана Барао.
Фото USA Today Sports

Левый хайкик

«Я люблю так чисто бить мой левый кик, потому что я работаю им очень точно, и он заходит. Я могу бить его из правши, и тогда это будет свитч-хайкик (на переключении — прим.). Я могу бить его из левши, откуда у меня идет наибольшая сила. Когда у тебя больше, чем один вариант, чтобы заложить этот хайкик — у тебя он будет хорошо работать. Дистанция очень важна, чтобы оказаться в сладком месте. Если я дерусь с правшой, я слежу за тем, чтобы отшагивать мой правой ногой вправо. Это генерирует в кик больше силы, раскрывает мои бедра еще больше. Когда я бью его, я отшагиваю в сторону и наклоняюсь [головой и корпусом], уходя от любой возможной его атаки. Я вынуждаю соперника двигаться в его левую сторону и вниз — его руки опускаются, глаза отвлекаются от цели. Так я наглухо нокаутировал Иссеи Тамуру левым хайкиком, потряс Уго Виану этим киком и добил правым прямым.

Отличное отвлечение для того, чтобы прикормить соперника для левого хайкика — это успокоить его твоим джебом. Я бросаю джеб, даю им парировать его, потом бросаю его пониже, как будто бью его в грудь. И чтобы парировать его, рука соперника тоже опустится пониже. Это дает мне долю секунду, чтобы выбросить мой левый свитч-хайкик. Бой, в котором я лучше всего использовал мой левый кик — первый поединок против Барао. Я довел его много раз, использовал отвлечения панчами, чтобы снять его блок. Этот левый кик тогда был доступен весь вечер".

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