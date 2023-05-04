КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:00

Лучшие бойцы России вне зависимости от весовых категорий. Глобальное голосование

Отдел единоборств «СЭ»
Рейтинг лучших бойцов России.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Журналисты, блогеры и эксперты выбрали топ-15.

«Спорт-Экспресс» запускает рейтинг лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий и промоушенов. Топ-15. Рейтинг будет публиковаться в начале каждого месяца, а составляться — путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов. То есть каждый присылает свой вариант топ-15 (анкету), из чего формируется окончательный рейтинг.

Схема классическая. Именно по итогам опроса журналистов определяется обладатель «Золотого мяча», делаются рейтинги UFC и Bellator. И если в случае с UFC голосующие — малоизвестные и, похоже, неактивные журналисты, наши голосующие — и журналисты, и блогеры, и эксперты вполне активны и в большинстве своем хорошо известны в ММА-среде. Всего в опросе приняли участие 32 человека.

Ислам Махачев. Биография Ислама Махачева: знакомство с Хабибом, слезы Абдулманапа, свадьба, пояс UFC

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 2 мая 2021 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждался один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно, за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавлялся один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило.

Важно: Хамзат Чимаев и Мухаммад Мокаев не были в числе тех, за кого можно было отдать голос. В UFC нет как такового спортивного гражданства — допустим, Бенил Дариуш дерется под флагом Ассирии — хотя такого государства нет. Достаточно сказать, за какую страну ты хочешь выступать, — гражданство даже проверять не будут. Поэтому под каким флагом боец выходит на бой, не должно иметь главного значения. Но Чимаев и Мокаев мало того что выступают под флагами Швеции и Великобритании, они и бойцами ММА стали именно там, именно там готовятся к боям, именно там регулярно тренируются. Мокаев и вовсе не приезжал в Россию почти 10 лет с момента своего отъезда в Британию в 2012-м.

А вот, например, Арман Царукян, Армен Петросян, Дамир Исмагулов, которые выросли в России, которые как бойцы сформировались в России, — вполне себе российские бойцы. Хоть и на графике перед боями в UFC у них значатся флаги Армении и Казахстана соответственно. Также разрешалось голосовать за Никиту Крылова, который уже много лет живет и тренируется в России, а на бои UFC выходит, не представляя какую-либо страну.

Вадим Немков. «1 миллион долларов за победу в Гран-при я еще не видел». Вадим Немков: Анкалаев, Павлович, разборки, UFC

Еще одно правило: в случае равенства очков первенство будет отдаваться тому, кто чаще оказывался в анкетах опрашиваемых. Но это — так, на будущее. Пока таких прецедентов в топ-15 не было.

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Итак, результаты опроса. Ислам Махачев победил в голосовании с огромным преимуществом: лишь двое не поставили его на первое место. Вторую строчку занял Вадим Немков, третью — Сергей Павлович. Также в топ-15 вошли: Магомед Анкалаев (4), чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (5), Александр Волков (6), Петр Ян (7), чемпион One в тяжелом и супертяжелом (временный) весах Анатолий Малыхин (8), Арман Царукян (9), Мовсар Евлоев (10), Никита Крылов (11), Умар Нурмагомедов (12), Александр Шаблий (13), Анатолий Токов (14), чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров (15). Напоминаем, что за 15-е место в анкете давался один балл, далее — по вверх по лесенке (первое место — 15 баллов). По одному баллу начислялось за упоминание в анкете.

Лучшие российские бойцы p4p. Все результаты голосования

Кто как голосовал: журналисты и блогеры

Кто как голосовал
Вадим Немков
Ислам Махачев
Сергей Павлович
UFC
ММА
7
Обсудить
Читайте также
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА
Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине
Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска
На Кубани загорелся резервуар Ильского НПЗ
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Музыка делает тебя слабее, стараюсь от нее отдалиться». Интервью с Мовсаром Евлоевым