«Федор был не готов к бою. Болячка вылезла не вовремя...» Тренер Емельяненко — о причинах поражения

По словам Александра Мичкова, Емельяненко-старший был не готов к поединку.

Утром 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, состоялся турнир Bellator 290, в главном событии которого Федор Емельяненко нокаутом в первом раунде проиграл Райану Бейдеру. После поединка Последний Император объявил о завершении карьеры, как и обещал. «СЭ» связался с тренером Федора Александром Мичковым и узнал у него о причинах поражения Емельяненко-старшего и Анатолия Токова, который чуть ранее уступил Джонни Эблину.

— Что пошло не так? Почему так получилось?

— Потому что Федор был просто не готов к бою. Почему? Потому что он переболел. У него еще на первом этапе подготовки заклинило спину. У него больше 20 лет межпозвоночная грыжа, было воспаление. Бороться не мог, с трудом кое-как в стойке ковырялся, а не готовился. Через боль все это. Делал обезболивающие уколы, пытался вылечить. Дело в том, что не в первый раз эта болячка воспалилась не вовремя, и он никогда не отказывался от боев, разговаривать на эту тему было вообще бесполезно. Скрипя зубами готовился.

Фото Соцсети

Второе — проблема с визой была. Во время подготовки, на втором этапе, пришлось лететь в Ереван за визой. Опять потерял время с этими перелетами туда-обратно. Все в кучу собрать — можно сказать, что подготовка была никакая. Вот оно все вылилось в результат. Еще и возраст, все сказалось. Было видно, что он не готов к бою.

— Федор настаивал, что нужно именно сейчас этот бой провести?

— Да, конечно, потому что когда он в последний раз дрался? Больше года назад, правильно? Переносили, откладывали, то не так, это не так, все это в кучу. А время идет, возраст все-таки. Он поддерживал форму, потихонечку тренировался, но это уже не сравнить, в 30 лет или в 46. Не было возможности просто подготовиться и откладывать, переносить уже некуда.

— В углу Федора, помимо Вадима Немкова, находились менеджер Джерри Миллен и друг из Сербии Желько. Вам не кажется, что, если не брать в расчет Вадима, состав мог бы быть сильнее?

— У нас у ребят виз нет. Мне уже больше четырех лет визу не дают. У всех, получается, в последний момент... Они вынуждены тренироваться, сами готовиться и помогать в бою. На протяжении этих четырех-пяти лет они летают, помогают друг другу. Все в визу упирается, все на грани фола.

Фото Соцсети

— На настрой Федора могло повлиять поражение Анатолия Токова?

— Нет, конечно! При чем здесь поражение Анатолия Токова? Да, конечно, дернуло как-то, все сказалось, но я объясню, в чем суть. Видно было, что он не успевает за Бейдером. Потому что подготовка такая, нулевая.

— Анатолий Токов проиграл Джонни Эблину — для вас это стало неожиданностью?

— Толя Токов, если честно, просто совершил подвиг, что продержался пять раундов. Потому что на втором этапе подготовки он из двух недель был в понедельник на двух тренировках, то есть утром и вечером, и во вторник утром. Вечером его уже не было на тренировке. Почему? Потому что у него подскочила температура, он заболел и весь второй этап лечился. В зале больше никто его не видел. Он полетел в Америку с трубкой в носу. Он только в Америке сам вытащил эту трубку — у него был гайморит. Он не тренировался, он лечился. И что он дрался пять раундов — если честно, я просто поражен его силе воли, его мужеству. В принципе нормально отработал. Если будет нормальная подготовка в следующем бою, он этого соперника просто переедет, не заметит его.

— А как считаете, дадут шанс на реванш?

— Это от нас с вами никак не зависит. Реванш, конечно, будет рано или поздно, но не в следующем бою, это однозначно. Потому что, естественно, сейчас Толю отодвинут в рейтинге, и это правильно, это справедливо. Потому что он бой проиграл. Кто-то будет другой, а Толе придется дальше идти к этой вершине по новой. Сколько будет боев — два, три, как там лига решит...

— Вы говорили, что во время суплекса Рэнделмана потеряли дар речи. А сегодня, когда похожим образом Эблин бросил Токова, какие эмоции испытали?

— В принципе да, один в один эти броски похожи были. Страшно, конечно, было, но удачно, слава богу. Не знаю, что там на самом деле, есть ли травма. Что там после этого броска было, после боя. На эмоциях, в горячке все это, я думаю, не почувствовал. У Федора там перелом ребер был, не знаю, как у Толи. Конечно, страшно было.