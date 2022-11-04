«Как ты смеешь позволять своей жене грэпплить с другим мужчиной? Ты трус!» Тренер Сен-Пьера против феминизма

Не хочет, чтобы мужчины боролись с женщинами.

Бывший тренер Джорджа Сен-Пьера и Рори Макдональда Фирас Захаби часто любит высказываться по острым вопросам спорта, общественной жизни и религии.

Год назад он резко раскритиковал правительство Канады за слишком жесткие коронавирусные ограничения, за пару лет до этого говорил, что мусульманские ученые еще за 1000 лет до Дарвина сформулировали принципы эволюции и адаптации, а буквально на днях обрушился на феминистов с очень любопытного угла. По мнению тренера, те мужчины, которые позволяют своим женам, дочерям и сестрам грэпплить на матах с другими мужчинами, — самые настоящие трусы, порабощенные феминизмом.

Фирас Захаби. Фото Tristar Gym, Соцсети Фото Tristar Gym, Соцсети

Для Захаби, канадца ливанского происхождения, верного мусульманина, совместное джиу-джитсу или грэпплинг мужчин с женщинами абсолютно недопустимы, потому что это влечет возникновение сексуального интереса и последующие социальные драмы и конфликты. Свое видение он изложил на подкасте Subboor Ahmad.

***

Ведущий: «Что я в тебе заметил, Фирас, это как ты всегда рад бросать вызов какому-то статус-кво. Вот возьмем такую простую вещь — совместные тренировки мужчин и женщин. Это большой спорный вопрос [для последователей ислама], но ты стоял на своем, давал всем отпор, кто не соглашался с тобой...»

Фирас Захаби: «Это такие трусы, такие трусы! Эти мужчины такие трусы! Как ты смеешь позволять своей жене ложиться на маты и джитсить с другим мужчиной?! Как это нелепо, как смехотворно! Мужчины настолько порабощены, что разрешают другим мужчинам брать свою жену и разрешают бороться с ней, грэпплить, брать ее в поездку на грэпплинг-турнир. Эти мужчины стали настолько психологически слабыми... Физически они сильные, ты можешь отправить их на бой, соревнование, заставить выиграть медаль — и они сделают это. Потому что физически они сильные. Но ментально они дали подчинить себя феминизму. Это абсурд. То, что я заявил, что не джитсю с женщинами — все мужчины должны аплодировать мне.

Джордж Сен-Пьер и Фирас Захаби. Фото Getty Images

Каждый мужчина должен сказать: «Да, я не хочу, чтобы ты джитсил с моей женой, дочерью или сестрой, потому что это может к чему-то привести. Не хочу!» И самые главные лицемеры и лжецы — те мужчины, которые говорят: «Когда я грэпплю с женщинами, у меня нет никаких таких мыслей». Я всегда говорю, что такие мужчины — выше ангелов, что нам просто не подобрать им имя. Это главные лицемеры! Если надо мной в топ-позиции будет красивая женщина, у меня могут возникнуть сексуальные мысли, это природа! Я мужчина. Поэтому я не хочу, чтобы она была в топ-позиции со мной, не хочу брать ее в захваты. Когда ты долго грэпплишь с женщиной, рано или поздно между вами будет искра. Я могу рассказать вам кучу таких историй из джиу-джитсу. Знаете, сколько из-за этого у нас драм в БЖЖ-школах? Скольких тренеров преследуют судом? Лишают залов? Сколько возникает массовых конфликтов? Тут просто безлимитный потенциал для драмы".