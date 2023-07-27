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Сегодня, 19:40

Возвращение Кунченко, второй бой экс-соперника Хабиба в Тюмени. Что нас ждет на турнире RCC 16

Отдел единоборств «СЭ»
Алексей Кунченко и Шамиль Мусаев.
Фото пресс-служба RCC, Соцсети
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Алексей Кунченко подерется с непобежденным дагестанцем, Глейсон Тибау — с Борисом Медведевым.

Вечером 28 июля в Тюмени в СК «Центральный» состоится турнир RCC 16, в главном событии которого встретятся российские бойцы Алексей Кунченко и Шамиль Мусаев. В соглавном поединке вечера Борис Медведев подерется с Глейсоном Тибау, а в третьем по значимости бою сразятся Тимур Нагибин и Маккашарип Зайнуков.

39-летний Кунченко — бывший чемпион лиги М-1, который с чистым рекордом 18-0 подписал контракт с UFC, где провел четыре поединка. Начал Алексей с двух побед над Тиаго Алвесом и Юсином Оками, но затем уступил Гилберту Бернсу и Элизеу дос Сантосу Залески, после чего покинул ростер организации. В Америке Кунченко задержался еще на один поединок, который провел в лиге PFL, где уступил Садибу Саю, после чего стал выступать в RCC. Бой с Мусаевым станет для него третьим в уральском промоушене. Ранее он проиграл Магомедсайгиду Алибекову и победил Глейсона Тибау.

Фото Соцсети

Шамиль Мусаев — непобежденный боец с рекордом 15-0-1. Именно в последнем поединке Шамиль и не смог победить — его бой против Михала Питржака завершился вничью. Последние несколько лет Мусаев выступал в польской лиге KSW, а ранее его можно было увидеть в таких организациях, как Fight Nights и М-1.

Для участника соглавного поединка Глейсона Тибау приезд в Тюмень станет уже вторым. Его поединок против Кунченко был именно в этом городе, и бразилец уступил решением судей. Тибау — ветеран UFC, в промоушене Даны Уайта он провел 28 поединков с 2006 по 2018 год, в том числе против Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Орлу бразилец проиграл решением, и многие до сих пор спорят о справедливости такого исхода. А вот Ислам нокаутировал Глейсона на первой минуте боя, причем не обошлось без подсказки Хабиба из угла.

Фото Соцсети

Его соперником будет Борис Медведев. Борис, который готовился к поединку в Академии РМК (Русская медная компания. — Прим. «СЭ»), проведет в RCC уже восьмой бой, и пока он ни разу не проиграл в этой организации. Последнее поражение Медведева случилось в 2020 году в лиге Open FC от Максима Грабовича нокаутом.

Фото Соцсети

В третьем по значимости поединке еще один член команды «Архангел Михаил» Тимур Нагибин подерется с бойцом, представляющим школу Абдулманапа Нурмагомедова, Маккашарипом Зайнуковым. Нагибин проведет в RCC 11-й бой — в десяти поединках он победил семь раз при трех поражениях. Также Тимур выступал в ACA, Fight Nights и M-1. Его соперник последние два боя провел в лиге UAE Warriors. Также он бился в Eagle FC и Fight Nights. Общий рекорд Маккашарипа — 13-4.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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