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Сегодня, 12:45

«Говорил вам: ставьте на него дом!» Как бойцы UFC реагируют на триумф Джонса

Отдел единоборств «СЭ»
Джон Джонс празднует победу.
Фото Getty Images
Джон Джонс.
Фото Global Look Press
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Джона похвалил даже Фрэнсис Нганну.

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC 285, в главном событии которого Джон Джонс задушил Сириля Гана за две минуты и стал чемпионом в тяжелом дивизионе после трехлетнего простоя. А параллельно весь мир ММА следил за возвращением Боунса и делился впечатлениями в соцсетях.

Гловер Тейшейра: «Вау, величайший на все времена! Джон Джонс».

Белаль Мухаммед: «Боунс вернулся! Чувак, Джон против Стипе — это будет безумно».

Алекс Волкановски: «Джон Джонс делал привычные вещи для Джона Джонса, это выглядело просто!»

Марлон Вера: «Это было легко».

Шон Стрикленд: «Я никогда по-настоящему не ценил Франсису Нганну до сегодняшнего вечера, ржу не могу».

Франсис Нганну: «Хорошая работа, Джонни. С уважением, король в тяжелом весе».

Деметриус Джонсон: «Он заставил это выглядеть чертовски легким! Джон Джонс — величайший».

Александар Ракич: «Вот почему он величайший».

Джейк Шилдс: «Джон Джонс — один из величайших бойцов всех времен. Я не понимаю, почему так много людей думали, что у Гана был шанс».

Джон Джонс.
Фото Global Look Press

Крис Кертис: «Без сомнения, величайший боец, которого когда-либо видели ММА. Мы действительно многое пропустили из-за ухода Франсиса».

Петр Ян: «Танк».

Саид-Йокуб Кахрамонов: «Говорил вам, тупым засранцам, ставьте дом на Джона Джонса. Я учился у лучшего».

Усман Нурмагомедов: «Легенда. Мой самый любимый боец».

Джон Джонс победил Сирила Гана на&nbsp;турнире UFC 285. Джон Джонс вернулся! Задушил Гана за 2 минуты и напомнил, кто величайший боец в UFC

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
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Джон Джонс вернулся! Задушил Гана за 2 минуты и напомнил, кто величайший боец в UFC