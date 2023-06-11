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Сегодня, 07:20

Французский дагестанец остался без победы из-за столкновения головами. Его бой с американцем признали несостоявшимся

Отдел единоборств «СЭ»
Насрудин Имавов против Криса Кертиса.
Фото UFC
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Насрудин Имавов выглядел лучше, но Крис Кертис не смог продолжать из-за рассечения.

В ночь на 11 июня в Ванкувере, Канада, проходит турнир UFC 289, в главном событии которого Аманда Нуньес встретится с Ирен Алданой в поединке за пояс легчайшем весе. А в прелимах прошел бой топов среднего дивизиона: Насрудин Имавов сразился с Крисом Кертисом.

Это был уже седьмой поединок в UFC для дагестанца из Франции. В предыдущих шести он проиграл только два раза, в том числе неудачно сложился последний бой против Шона Стрикленда, когда американец вышел на коротком уведомлении за четыре дня до назначенной даты и победил. Так получилось, потому что соперник Имавова, Келвин Гастеллум, снялся из-за инфекции. В Ванкувере Стрикленд помогал Кертису в углу, что, по признанию Имавова, мотивировало его перед боем еще сильнее.

Кертис прошлый поединок провел всего два месяца назад, когда уступил тому же Гастеллуму, вернувшемуся после почти двухлетнего простоя. До этого Крис нокаутировал Хоакина Бакли и решением уступил Джеку Херманссону. Перед поединком с Имавовым Кертис шел на 14-й строчке в среднем дивизионе, Насрудин — на 12-й.

В начале первого раунда Имавов действовал вторым номером, работая на дистанции. При этом одной из ошибок в поединке со Стриклендом Насрудин считал отсутствие прессинга со своей стороны. Но когда Кертис сбавил темп, Насрудин пошел в борьбу. Правда, перевести американца оказалось непростой задачей. Но в конце первого раунда Насрудин сумел зайти за спину Кертису и даже мог задушить его сзади — Крис нашел способ выбраться.

На старте второго отрезка в ноги прошел уже Кертис, но Имавов эту попытку успешно пресек. Американец действовал напористо, французскому дагестанцу оставалось отбиваться от его атак и ждать, когда он сбавит темп. Имавов неплохо попадал с левой и пару раз слегка потряс Кертиса, а за пару минут до сирены бойцы столкнулись головами.

От удара больше пострадал Кертис, которому прилетело в бровь, в результате чего открылось рассечение. После осмотра врачей Кертису не позволили продолжить бой. Американец сильно возмущался, так как из-за этого лишится потенциального гонорара за победу.

Поединок объявлен несостоявшимся. Для обоих бойцов это первый случай, когда их бой завершается таким образом. Вполне вероятно, Имавову и Кертису организуют реванш — определить победителя в этой паре было бы интересно.

Нассурдин Имавов
UFC
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