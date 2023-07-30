«Пора менять рейтинги!» Копылов вырубил бразильца хай-киком в голову и сделал громкий вызов

Роман намерен сразиться с Шоном Стриклендом.

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити проходит турнир UFC 291, в главном событии которого Дастин Порье встретится с Джастином Гэтжи. А в прелимах прошел поединок российского бойца Романа Копылова, который сразился с бразильцем Клаудио Рибейро.

Для Копылова этот поединок стал пятым в UFC. Он начал в промоушене с двух поражений, которые стали первыми в его профессиональной карьере. Сначала россиянин уступил Карлу Роберсону удушающим приемом, а затем проиграл Альберту Дураеву единогласным решением судей. Затем Копылов начал выправлять ситуацию: нокаутировал Алессио Ди Кирико и Пунахеле Сориано.

Рибейро дрался в UFC только дважды, в промоушен он попал через претендентскую серию, а в профессиональной карьере бразильца все 11 побед одержаны нокаутами. Из четырех поражений лишь один раз он не был финиширован. В UFC Рибейро сначала проиграл Абдул-Разаку Альхассану, а затем одолел Джозефа Холмса.

В первом раунде российский рукопашник аккуратно перебивал бразильца на дистанции и выглядел предпочтительнее, но за 30 секунд до сирены Рибейро сильно потряс Романа, когда донес до него пару мощных оверхендов.

Правда, больше никакой опасности от бразильца в этом поединке для Романа не исходило. На старте второго раунда Копылов выбросил хай-кик и попал прямо в челюсть Рибейро. Клаудио упал, Роман попытался добить, но рефери тут же остановил поединок.

После боя в интервью Джо Рогана Роман сделал неожиданный вызов: «Я бы хотел подраться с гангстером нашего веса — это Шон Стриклэнд. Если организации будет интересен этот бой, я бы с удовольствием разделил с ним клетку». Когда Роган намекнул, что Стрикленд, вероятнее всего, скоро подерется за титул, Роман просто добавил: «Ребят, пора менять рейтинги! Пора... как сказать... Пора поменяться с Шоном местами».