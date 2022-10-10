Фотограф позорно дерется в UFC и оскорбляет Дану Уайта. Почему ему все прощают?

У Майка Джексона мощные связи.

Майк Джексон, 37 лет, США, полусредний вес. Статистика в ММА: 1 победа, 1 поражение, 1 no contest.

Матчмейкеры UFC тщательно подходят к отбору бойцов, но при этом в ростере промоушена всегда числится несколько залетных парней, не тянущих уровень организации. Яркая иллюстрация этого факта подерется на турнире UFC Fight Night 15 октября. Речь об американце Майке Джексоне, которому предстоит провести четвертый поединок в UFC против Пита Родригеса.

37-летний Джексон не профессиональный боец: на жизнь он зарабатывает журналистикой. Майк попал в UFC благодаря дружбе с матчмейкером организации Миком Мейнардом. Мужчины знакомы почти 15 лет — с тех пор, как Джексон в студенческие годы работал доставщиком принадлежащей Мейнарду газеты Houston Press. Позже Майк проявил себя в издании как фотограф — его снимки попадали на обложку. Он нашел общий язык с Мейнардом, и они подружились.

Впервые Джексон вышел в клетку в 2009 году в промоушене Lonestar Beatdown, который возглавлял Мейнард. Любительский поединок закончился поражением Майка единогласным решением, после чего он на время оставил занятия ММА. Вернуться к ним пришлось спустя семь лет. В UFC не могли найти подходящего соперника для Микки Галла, перспективного парня, который пришел в промоушен с рекордом 1-0. Мейнард в тот момент владел промоушеном LFC (сейчас эта лига называется LFA), где Джексон работал фотографом. Мик еще не стал матчмейкером UFC, но уже тесно сотрудничал с промоушеном Даны Уайта. Он предложил кандидатуру Джексона, и Майка взяли.

Фотограф не сразу согласился — затея показалась сомнительной. «Изначально мне преподнесли, что это будет бой в Legacy FC, где можно заработать в лучшем случае 1000 долларов. Я не тренировался. Я посмотрел на Галла, увидел, что у него настоящий коричневый пояс по джиу-джитсу, и подумал, что это не для меня. Но затем они сказали, что поединок пройдет в UFC. Я ответил: «Если так, то погнали», — вспоминал Джексон у себя на официальном сайте.

Микки Галл без проблем разобрался с Джексоном, задушив того за 45 секунд. Как и планировали в UFC, после уверенной победы Галла свели с Си Эм Панком. С рестлером Микки справился таким же способом, потратив чуть больше времени, а Майк взял паузу в ММА. Джексон тогда намного успешнее выступал по правилам бокса. С 2013 по 2017 год фотограф провел четыре поединка и в каждом победил нокаутом. Правда, почти все соперники были дебютантами, а впоследствии оказались настоящими слабаками: общий рекорд этой четверки в 2022 году — 0-24.

Джексон никогда не пытался заработать деньги выступлениями — с этим он справлялся и благодаря основной деятельности. Но парень вошел во вкус: он дождался, пока Галл победит Панка, и вызвал рестлера, назвав поединок двух неудачников большим финалом. В UFC устроили этот бой и получили уличную драку, в которой убедительнее смотрелся Джексон. Фотограф сильно потрепал соперника и победил единогласным решением, причем каждый из судей поставил 10-8 в одном из раундов.

Но уже через три месяца Майку пришло письмо о проваленном допинг-тесте — в его крови обнаружили следы марихуаны. Эта информация держалась в секрете три года и всплыла летом 2021-го, когда поединок объявили несостоявшимся.

Джексону оставалось лишь смеяться над собой. «Это было комично... Примерно за месяц до боя Джефф Новицки (старший вице-президент по здоровью и производительности спортсменов в UFC. — Прим. «СЭ») отправляет электронное письмо и говорит: «Эй, ребята, мы деремся в Иллинойсе, а у них политика нулевой терпимости. Так что если курите, нужно прекратить сейчас». Я бросил на месяц, принял бой, а через два месяца после поединка получил сообщение, в котором говорилось о проваленном тесте на наркотики. Это было скорее как мелкое неудобство. Меня не оштрафовали, единственный недостаток в том, что я получу тот же гонорар, что и за бой с Панком, потому что теряю прибавку к чеку за повышение уровня», — рассказывал Джексон в эфире Just Scrap Radio.

За схватку с Панком фотограф получил много критики и без учета проваленного теста. Сразу после поединка Дана Уайт жестко прошелся по Джексону — босс UFC не понимал, почему Майк не финишировал рестлера, хотя имел несколько шансов. «Этот парень вел себя сегодня как дурак. У тебя есть возможность сразиться с Си Эм Панком, и ты наносишь боло-панчи по верхней части корпуса? Ни разу не было похоже, что он пытался закончить бой, верно? Казалось, что он мог финишировать несколько раз. Я не знаю, чем этот парень зарабатывал на жизнь до того, как мы дали ему этот шанс, но, что бы это ни было, ему нужно вернуться и сделать это снова. Как я считаю, у него 0-2», — заявил Дана.

Джексон дерзко ответил Уайту — другого бойца за такие слова, вероятно, уволили бы. «Все, что я слышал, это то, что я насмехался и выделывался. Это не в моем стиле, так что я был сбит с толку. А потом слышу, что говорит Дана Уайт — он льет воду. Слушайте, я знаю, что Дана эмоционален. Иногда он похож на маленькую девочку и проникается чувствами», — выдал дерзкий фотограф.

Следующего шанса Джексон ждал почти четыре года — в апреле 2022-го его свели с ирландским нокаутером Дином Бэрри. Казалось, дебютанту дали проходного соперника, но Джексон победил уже в первом раунде! Однако Бэрри сам закончил бой — сначала попал ногой в пах сопернику, а затем ткнул пальцем ему в глаз. Ирландца дисквалифицировали, а Джексона объявили победителем — небольшая компенсация за отмену результата поединка с Панком.

Похоже, в UFC до сих пор не понимают реальный уровень Джексона и поэтому пока не спешат увольнять. Следующим его протестирует Пит Родригес — выходец из промоушена Хорхе Масвидаля, который уже бился в UFC и проиграл нокаутом. Возможно, этот поединок станет для Майка последним в организации. Если, конечно, снова не произойдет что-то странное.

Евгений Нарижный