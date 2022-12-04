Павлович забил Туйвасу страшной мельницей за 50 секунд! А не круче ли он Нганну?

Пять нокаутов подряд в UFC.

В Орландо прошел поединок турнира UFC Fight Night с участием самого перспективного российского тяжеловеса Сергея Павловича (17-1).

Его соперником был быстрорукий и крепкоголовый Тай Туйваса. Молодой австралиец в своем прошлом поединке первым в ММА уронил неуловимого Сирила Гана, а до этого нокаутировал пятерых соперников подряд. Павлович, в свою очередь, подходил к бою на четырех победах нокаутами подряд, 30 июля он забил Деррика Льюса за 55 секунд. Удивительно, но против более сильного и молодого Туйвасы ему понадобилось на секунду меньше!

Бойцы начали поединок в правше, важным эпизодом на 15-й секунде стал момент, когда Сергею удалось провалить австралийца с лоукиком. У Туйвасы страшные лоукики в икру, он нанес этим ударом большой ущерб Джуниору Дос Сантосу и Сергею Спиваку. Если дать ему хорошо зарядить в икру, то потом может придется менять стойку или драться в невыгодном ритме. Сергей же очень здорово убрал ногу и провалил соперника, а затем сразу пошел в свою фирменную проломную атаку.

Он начал ее с того, что закинул длиннющий оверхэнд за ухо Туйвасе (супердлинные руки Павловича делают его оверхэнд невероятно опасным и настигающим, UFC уже представляют россиянина перед боем как обладателя второго самого длинного размаха в промоушене), и связал его с еще четырьмя ударами. Соперник сумел принять почти всю серию на блок и ответить своей могучей двойкой из боковых, которая, как показалось, даже слегка качнула Павловича (особенно левый хук в челюсть).

Сергей Павлович. Фото USA Today Sports

Россиянин отступил, Туйваса пошел уже сам первым номером, закинул правый оверхэнд, но Сергей отзащищался шолдер-роллом, уклонился и контратаковал оппонента левым прямым без малейшего замаха, который посадил Тая на пятую точку! Дальше мощная граунд-энд-паунд серия, которая, как показалось, и создала решающий перелом в этом бою. Нокдаун еще был терпимым, но после серии мощных добиваний все лицо Туйвасы было разбито, а его ориентация выглядела полностью нарушенной.

В стойку он смог подняться, но в состоянии грогги, и начал бросать отчаянные свистящие боковые. Попасть ему не удалось, зато Тай смог создать немного пространства, однако, воспользовался им не лучшим образом. Снова две мощнейших размашистых коряги, от которых он сам завалился, попробовал привстать, но тут же получил — уже на корточках — решающий апперкот от Павловича и короткое, плотное добивание. Нокаут на 55-й секунде боя.

Второй поединок подряд Сергей выигрывает нокаутом на первой минуте — даже топовым соперникам ничего не поделать с его агрессией, точностью, скоростью, огромной силой и этим бескрайним размахом рук. Пять побед нокаутами подряд, теперь он делит первое место в текущем ростере UFC по длине серии из досрочных выигрышей (у Махачева и Тернера тоже по 5 финишей кряду).

К слову, до Павловича только один боец из России и СНГ побеждал в UFC пять раз нокаутами подряд — Майрбек Тайсумов. То, что сейчас делает Сергей, в истории тяжелого веса делал, пожалуй, только Франсис Нганну. Страшные, быстрые, неожиданные атаки, тотальный снос соперника и нокаут в первом раунде.

Тая Туиваса после боя. Фото USA Today Sports

После боя Павлович был довольно скромен, себя не хвалил и никого конкретного на следующий поединок не вызвал.

«Хочу сказать Таю, что он хороший мужик, у меня к нему только уважение. Я делаю большую работу, которую многие не видят. Хочу сказать спасибо всем, кто мне помогает. Скажи им, в этот раз я бонус заслужил? В прошлый раз они украли у меня бонус.

Мы разбирали соперника полностью, я был готов на все три раунда, к любой войне, это был очень важный бой в моей жизни. Что дальше? Сейчас я хочу отдохнуть, потому что была проведена большая работа. Потом с командой и менеджерами подумаем, как сделать. Даниэль, помнишь, как мы боролись и ты не давал мне встать с канваса? И я помню, как ты дал мне совет, что в тяжеловесах главное — функционал".

Теперь выше Сергея в рейтинге тяжелого веса только Миочич, Блейдс, Ган и Нганну. Последнего ему пока не дадут, Миочич — вечно простаивающий и ненадежный товарищ, остаются только Блейдс и Ган. Оба варианта крайне интересные и для российского нокаутера новые — Блейдс устроит ему первый тест борьбой, а Ган — интеллектом, футворком и многослойной защитой.

Но, кто теперь, скажет, что эти тесты для него нерешаемые?