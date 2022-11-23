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23 ноября, 20:00

Усман Нурмагомедов: «Финиширую Оливейру. Человек, который падает после каждого второго удара, проблем не создаст»

Отдел единоборств «СЭ»
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети
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Интервью с новым чемпионом Bellator.

В ночь на 22 ноября (если точнее — в 2.20 по местному времени) Усман Нурмагомедов прилетел в Махачкалу после победы над Патрики Фрейре в бою за чемпионский титул Bellator в легком весе (прошел в Чикаго в ночь на 19 ноября). Его встречали отец, родственники, друзья и министр спорта Дагестана, двукратный чемпион мира по вольной борьбе Сажид Сажидов.

— Ты первым делом, как приехал, отцу вручил пояс? — вопрос Усману.

— Да, отец на протяжении всей недели очень сильно переживал. Мне дядя рассказывал, что он очень плохо спит, что я на турнире не могу его подвести. И сразу по приезде поставил [пояс] на плечо отца, чтобы он уже успокоился наконец.

— Твой дядя — Абдулманап Нурмагомедов. Расскажи о его вкладе в этот успех.

— Все, что я делаю, все мои победы — все это его большая заслуга. Потому что весь этот вклад, который приносит пользу, это вклад моего дяди. Я помню, когда я приехал к нему в Махачкалу, это было в 2015 году... Хабиб, они уже готовились в Америке, и дядя Манап с нами оставался каждый день, у Гаджи Махачева в зале, там общежитие есть. Когда прилетели — мы, братья, все там оставались. Первое время мы там жили. Он каждое утро всех будил, забирал в зал. С шести до восьми у нас бывали тренировки, потом учеба, обратно вечером тренировки. Каждый день он контролировал нас, вкладывал, воспитывал. И весь труд, что он вложил в нас, дает свои плоды. Я думаю, он гордился бы мной. Но было очень много ошибок наших. На ошибки он обязательно указывал сразу. Никогда не хвалил меня наедине или перед людьми. А так он верил в меня, я это знаю. И я стараюсь не подводить его.

— А с Хабибом обсуждали победу или, кроме поздравлений, общения не было еще?

— Хабиб прилетит скоро. Он поздравил, очень рад был. Главная задача выполнена на этот год, и все.

Усман Нурмагомедов (справа) против Патрики Фрейре. Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator! А Хабиб все-таки присутствовал в клетке — виртуально

23 ноября Усман приехал с поясом в школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, где тренируется. Там как раз закончилась тренировка, и после нее Усман дал бойцам посмотреть свой трофей. А еще ответил на несколько вопросов корреспондента «Известий» Муслима Бекмурзаева.

— Уже приготовлено место для чемпионского пояса?

— Дома приготовлено, дома есть место, куда его поставить. Но в зале пока, по-моему, нет. Надо будет дать поручение, чтобы приготовили.

— Какие выводы сделал из боя? В чем нужно прибавить, а где все хорошо?

— Мы особо бой еще не разбирали. Я, честно сказать, только один раз его пересмотрел. Всегда есть куда расти, много аспектов, где нужно улучшиться. Хабиб еще не прилетел. Вместе сядем, разберем с тренерами и уже от этого будем отталкиваться.

Усман Нурмагомедов. Фото Соцсети
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

— Кого видишь следующим соперником в Bellator?

— Там есть Тофик Мусаев, есть Бенсон Хендерсон, который идет на трех или четырех победах. Александр Шаблий еще есть. Для меня нет большой разницы, с кем драться. Я с любым подерусь.

— Александр Шаблий после твоего боя сказал, что чемпионский пояс по праву будет на его талии. Насколько для тебя опасен Шаблий?

— Не знаю, может, он думает, что он для меня чем-то опасен. Не вижу, что он может какую-то проблему мне создать. Если он так считает, что он [пояс] должен быть на его талии, то я хочу его разочаровать. В данный момент он на моей талии, и тут он смотрится гораздо лучше.

— Тебе 24 года. Как долго еще планируешь выступать в Bellator?

— Честно сказать, еще не определились с этим. Сколько можно будет, столько и буду защищать титул. Переходить в другую организацию или строить дальнейшие планы — на сегодняшний день этого нет. Мы себя чувствуем комфортно в Bellator.

— Если пофантазировать, что мы увидели бы в твоем бою с Чарльзом Оливейрой? Мог бы его победить?

— Да, я бы смог его так же финишировать. Не скажу, что так же легко, как Ислам. У Ислама и у меня чуть разное ведение боя, но я не думаю, что Чарльз Оливейра может мне составить какие-то проблемы. Человек, который падает от каждого второго удара, не может тебе проблемы создать.

— Перед боем ты говорил, что два пояса Bellator улетят в Россию, но российские флаги там не ставят даже в инфографику.

— Они могут ставить, могут не ставить. Это, возможно, их расстраивает, что пояса летят в Россию. А так — факт, что пояса в России, ставят они флаги или нет.

Усман Нурмагомедов. Фото Соцсети
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

— А тебя огорчает, что они не ставят флаг?

— Нет, такой особо большой разницы не играет это. Главное, что мы в России.

— Теперь в школе Абдулманапа Нурмагомедова есть чемпионы UFC и Bellator. Как часто будут происходить ваши противостояния на тренировках? И как вообще ваши спарринги с Исламом Махачевым проходят?

— До того как эти пояса были здесь, мы тренировались вместе и помогали друг другу. После этого еще усерднее будем тренироваться. С Исламом спарринги самые тяжелые — Ислам загоняет тебя в глубокие воды. Пашем очень тяжело.

— Когда наконец встретишься с Хабибом? Он в разъездах постоянных.

— Через три дня Хабиб должен прилететь домой. У него была встреча с фанатами в Канаде, вроде она вчера закончилась, и через два-три дня он должен прилететь.

— Конор Макгрегор продолжает задевать Хабиба на тему того, что тот рано ушел. Конор называет это «сбежал из профессиональных ММА» и регулярно говорит, что готов с ним подраться в любое время, что Хабиб не выполнил план отца. Это как-то влияет на твоего брата? Как ты сам оцениваешь поведение Конора?

— Конор сам не верит в то, что говорит. Он может просто ночью набухаться, написать твит, утром взять и удалить. Не думаю, что Хабиб берет эти слова как-то в расчет или что его это задевает. Не может человек, у которого нет чести, задеть другого человека.

Усман Нурмагомедов
ММА
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