Усман Нурмагомедов: биография непобежденного чемпиона Bellator

История российского бойца из самой известной семьи мира ММА.

Усман Нурмагомедов

Дата рождения: 17 апреля 1998 года

Место рождения: Кизилюрт (Дагестан, Россия)

Вид спорта: ММА

Рост: 181 см

Категория: легкий вес (до 70 кг)

Профессиональный рекорд (на январь 2025 года): 18-0-0-1

Детство

Усман Нурмагомедов родился в городе Кизилюрте (Республика Дагестан), по национальности является аварцем. Его старший брат Умар также стал профессиональным бойцом и выступает в UFC. Троюродным братом Умара и Усмана является непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

В родном селе Кироваул (ныне — Манапкала) Усман начал заниматься вольной борьбой, а затем вслед за Умаром увлекся тайским боксом. В 2015 году он переехал в Махачкалу, где стал тренироваться под руководством Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба, воспитавшего многих чемпионов мира по боевому самбо и успешных бойцов ММА.

«Все, что я делаю, все мои победы — все это его большая заслуга [моего дяди Абдулманапа Нурмагомедова]. Потому что весь этот вклад, который приносит пользу, это вклад моего дяди. Я помню, когда я приехал к нему в Махачкалу, это было в 2015 году... Хабиб, они уже готовились в Америке, и дядя Манап с нами оставался каждый день, у Гаджи Махачева в зале, там общежитие есть. Когда прилетели — мы, братья, все там оставались. Первое время мы там жили. Он каждое утро всех будил, забирал в зал. С шести до восьми у нас бывали тренировки, потом учеба, обратно вечером тренировки. Каждый день он контролировал нас, вкладывал, воспитывал. И весь труд, что он вложил в нас, дает свои плоды. Я думаю, он гордился бы мной. Но было очень много ошибок наших. На ошибки он обязательно указывал сразу. Никогда не хвалил меня наедине или перед людьми. А так он верил в меня, я это знаю. И я стараюсь не подводить его», — сказал Усман в интервью «СЭ» после завоевания чемпионского титула Bellator в ноябре 2022 года.

Фото Global Look Press

Начало карьеры

Первый поединок на профессиональном уровне Усман провел 26 марта 2017 года в Москве и победил Имрана Абдиева. Спустя два года после еще трех побед боец начал выступать в Gorilla Fighting, перейдя из полулегкого веса в легкий. В 2019 году он взял верх в поединках против Габриэля Барбозы, Руслана Хисамутдинова и Казима Жахангирова.

Нурмагомедов дважды выступил на турнире UAE Warriors, оформил досрочные победы в боях против Романа Головинова в ноябре 2019-го и Джерри Кварнстрома в июле 2020-го. В рамках GFC в феврале 2020 года Усман взял верх техническим нокаутом в поединке против Руслана Туякова, а в сентябре — против Святослава Шабанова на мемориальном турнире в честь Абдулманапа Нурмагомедова в Москве.

Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Выступления в Bellator

В 2021 году Нурмагомедов дебютировал в Bellator. В первом поединке 2 апреля на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (США) дагестанец выиграл у Майка Хэмила единогласным решением судей. Затем боец досрочно победил Мэнни Муро (в июле 2021-го), Патрика Пиетилу (в промежуточном весе, в октябре 2021-го) и Криса Гонсалеза (в июле 2022-го) и получил право на титульный бой.

Поединок Усмана за звание чемпиона в легком весе против Патрики Фрейри на турнире Bellator 288 в Чикаго (США) 18 ноября 2022 года продлился пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

10 марта 2023 года Нурмагомедов защитил титул в четвертьфинале «Гран-при» на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (США). Дагестанец победил Бенсона Хендерсона удушением сзади в первом раунде.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дисквалификация после положительной допинг-пробы

7 октября Усман выиграл бой против Брента Примуса на Bellator 300 в Сан-Диего (США) единогласным решением судей, но позже результат аннулировали из-за положительной допинг-пробы чемпиона. Боец получил дисквалификацию на полгода и штраф в 50 тысяч долларов США, при этом не был лишен титула. Исполнительный директор Спортивной комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостер также сообщил: у Нурмагомедова было медицинское предписание на использование препарата, который стал причиной дисквалификации, но он не подал заявку на TUE (исключения для терапевтического использования).

«У него не было допинга. В Америке есть такие правила — называются HIPAA, — что информацию о медицинских процессах и всяких лекарствах мы не можем освещать. Поэтому я не мог освещать деталей. Но я знал, что это не допинг был. Никакого преимущества он от этого не получал. Да, это было лекарство, которое нельзя было принимать. Но он этого не знал и даже не думал об этом. Нужно было принять решение: забрать или оставить титул. Если бы это был допинг, мы бы забрали титул — неважно, Усман или не Усман. Но было бы нечестно забрать у парня титул, который он защищал, из-за правил, с которыми лично я не согласен. Не все их правила разумные, иногда они пишут всякую фигню. Можно вспомнить историю с [чемпионом и легендой UFC] Джоном Джонсом», — рассказал осенью 2023 года экс-руководитель Bellator, вице-президент PFL Майк Коган в интервью «СЭ».

Коган также добавил: «Проблема в том, что люди не вдаются в подробности: они запомнили и только об этом и говорят. Думаю, что это несправедливо — и по отношению к Джону Джонсу, и к Усману. До сих пор люди подкалывают: «А, ты был на допинге...» Какое лекарство? Не помню. Лекарство от простуды, но там был какой-то компонент».

Название препарата и запрещенного вещества не было названо ни проверяющей стороной, ни лигой. Сам боец позже сообщил: это сделано с учетом подписанного соглашения с атлетической комиссией.

«Но это было лекарство. Если бы это были стероиды, то в комиссии бы так и сказали — и отстранили бы меня на более длительный срок. Не обращаю внимания на критику. Знаю, что не делал ничего плохого. Никогда не принимал стероиды или что-то подобное. Люди критикуют только потому, что не могут победить нас», — сказал Усман в комментарии MMA Junkie.

Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Возвращение в Bellator и выступление в PFL

7 сентября 2024 года Нурмагомедов успешно защитил титул в поединке с соотечественником Александром Шаблием на турнире Bellator Champions Series 4 в Сан-Диего. Дагестанец одержал победу единогласным решением судей.

Основатель зала American Kickboxing Academy в Сан-Хосе, тренер команды Хабиба Хавьер Мендес видит в Усмане большой потенциал. Специалист работал с более чем десятком чемпионов UFC, Bellator и Strikeforce, но выделил младшего брата Умара.

«Я считаю, что Усман станет лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. У него есть для этого все необходимое, это самый талантливый боец, которого я когда-либо тренировал. Думаю, не так уж важно, будет ли он выступать в UFC. Главное, чтобы он продолжал демонстрировать, насколько он хорош. В этом случае, даже если он не попадет в UFC, он все равно будет считаться одним из величайших, поскольку делает некоторые вещи лучше всех. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь умел так делать переходы, эти движения, которые он делает, — просто невероятно. И ему всего 26 лет, он становится только лучше», -сказал Мендес в интервью MMA Fighting в ноябре 2024 года.

Бой Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: Дагестан vs Ирландия 2

Следующим соперником Нурмагомедова стал ирландец Пол Хьюз в главном событии турнира PFL в Дубае (ОАЭ) 25 января 2025 года. Этот боец имеет в своем рекорде 13 побед и одно поражение. В октябре 2024-го Хьюз взял верх в бою с Антонио Де Карло Макки — младшим на турнире PFL Super Fights: Battle of the Giants.

Противостояние Усмана и Пола было представлено лигой афишей «Дагестан vs Ирландия 2» с отсылом к легендарному бою Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Хьюз хорошо знаком с Макгрегором, но не занимается в его зале и отказался от привлечения Конора в качестве секунданта — так отпала возможность встречи Печально Известного на турнире с Хабибом.

«Дагестанцы и кавказцы — мы воинственный народ. Мы никогда не сдаемся, и нас невозможно победить. А насчет Ирландии... Сами подумайте. И история все знает», — сказал Усман в интервью пресс-службе PFL до боя при обсуждении параллелей между кавказцами и ирландцами.

Результаты боев Усмана Нурмагомедова в Bellator

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 7 сентября 2024 Александр Шаблий Победа, UD 5 / 5.00 18-0-0-1 7 октября 2023 Брент Примус Признан не состоявшимся 5 / 5.00 10 марта 2023 Бенсон Хендерсон Победа, SBM 1 / 2.37 18 ноября 2022 Патрики Фрейри Победа, UD 5 / 5.00 22 июля 2022 Крис Гонсалез Победа, SBM 1 / 2.54 23 октября 2021 Патрик Пиетила Победа, SBM 1 / 4.06 31 июля 2021 Мэнни Муро Победа, TKO 1 / 3.30 2 апреля 2021 Майк Хэмил Победа, UD 3 / 5.00

Достижения

Чемпион Bellator в легком весе: 2022-2024 (две успешные защиты)

Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Нурмагомедов

По данным СМИ, во втором бою в Bellator Усман получил солидный по меркам ММА гонорар — 30 тысяч долларов за участие и столько же за победу. Каждая успешная защита титула приносила ему не менее 100 тысяч долларов без учета бонусов. При этом победа в финале «Гран-при Bellator» оценивалась в миллион долларов.

Личная жизнь

Нурмагомедов предпочитает не делиться информацией о личной жизни в соцсетях. В 2020 году стало известно, что Усман женился. По вероисповеданию Нурмагомедов является мусульманином.

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