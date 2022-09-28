Если побеждает, то досрочно, очень опасен в стойке. Что известно о сопернике Вагабова

30 сентября состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном бою которого встретятся Вагаб Вагабов и Алекс Николсон. Рассказываем, чем примечателен американский боец.

Алекс Николсон, 32 года, тяжелый вес. Статистика в ММА: 17 побед, 9 поражений.

Российскому зрителю Николсон мало известен, однако он бился в сильных американских промоушенах — UFC и PFL. Алекс играл в баскетбол, однако позже влюбился в боевые искусства — он выиграл региональный турнир по боксу «Золотые перчатки» (по Флориде), а затем стал чемпионом штата по муай-тай среди любителей, не потерпев ни одного поражения.

А вот любительская карьера в смешанных единоборствах у Николсона не задалась. В 2012-2013 годах он провел 10 поединков, одержав лишь три победы. После этого он принял, как казалось, спорное решение начать профессиональную карьеру. Но это был правильный выбор. Николсон всего за два года смог набить рекорд 6-1, причем большая часть его боев закончилась в первом раунде (в основном нокаутом). Тут можно выделить победу над нынешним бойцом UFC Крисом Барнеттом — Алекс наглухо нокаутировал этого веселого толстяка ударом локтем уже на 40-й секунде первого раунда.

Его выступления привлекли внимание матчмейкеров UFC. В 2016-м американец провел первый бой в сильнейшей организации мира — против латвийца Михаила Циркунова, который на тот момент шел на внушительной серии побед и не проигрывал два года. Перед боем, во время взвешивания, Алекс встал на колено и сделал своей девушке предложение. Но в бою Циркунов был сильнее и успешно провел болевой прием во втором раунде.

В том же году Николсону выпал шанс реабилитироваться в поединке против Девина Кларка. И он этим шансом воспользовался. За несколько секунд до окончания первого раунда Николсон отправил Кларка на настил, оформив свой первый и последний нокаут в UFC.

В 2016-м Алекс также попал в два скандала. Сначала Николсона обвинили в расизме — когда он секундировал своего друга Майка Перри в бою против корейца Хьюн Гуй Лима на UFC 202. Перед боем Алекс произнес: «Чувак, этот [Лим] даже свои гребаные глаза открыть не может». Отдуваться пришлось UFC. Они пообещали дисквалифицировать спортсмена, если он во второй раз произнесет что-то подобное. «Я уважаю каждого, кто выходит драться в клетку. Мои комментарии были бестактными», — извинился Алекс спустя несколько дней после турнира.

Через месяц же Николсона арестовали по обвинению в домашнем насилии. По сообщениям свидетелей, в одном из магазинов Орландо Николсон взял свою невесту, поднял, вынес на улицу и бросил на землю. Бойца задержали. Тем не менее вскоре все обвинения с него были сняты, так как девушка не явилась в суд и отказалась свидетельствовать против бойфренда. Сам Спартанец (прозвище Николсона) на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил, что никогда не поднимет руку на женщину. В тот момент, по словам бойца, между ним и его невестой произошла обычная ссора.

Последующие два боя в UFC Николсон проиграл. В третьем за год поединке он уступил Сэму Алви единогласным решением судей, а в 2017-м упал в технический нокаут от средневеса Джека Херманссона. На этом карьера Николсона в UFC подошла к концу.

Следующие несколько лет американец успешно выступал в локальных промоушенах вроде NLFC и AFC. Выиграл четыре боя (все — нокаутом в первом раунде) и проиграл лишь однажды (будущему бойцу UFC Райану Спэнну), после чего попал в Professional Fighters League (PFL). Спартанец принял участие в «Гран-при» тяжеловесов, на кону стоял миллион долларов. Дебютный бой в новой лиге Николсон выиграл, победив Джейка Хьюна (15-9) нокаутом во втором раунде (доставил летящее колено точно в цель). Через месяц он встретился с бразильцем Филипе Линсом (15-5) — ныне бойцом UFC — и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

На турнире PFL 8 уроженец Флориды провел аж два поединка — четвертьфинал и полуфинал «Гран-при»: первый он выиграл у Джека Мэя (11-8) техническим нокаутом в первом раунде, а во втором уступил Джошу Коуплэнду (18-7), упав в глухой нокаут в первом раунде. В сезоне PFL-2019 Алекс выступил хуже, остановившись на четвертьфинале (победа над Зеке Туинеи-Уили и два поражения от Франсимара Баррозу).

В том же 2019-м Николсон был отстранен Атлетической комиссией штата Невада на четыре года и оштрафован на 15 тысяч долларов из-за положительного результата теста на допинг. Он вернулся в бои лишь спустя два года — сначала выиграл два боя на турнирах промоушена Хорхе Масвидаля Gamebred Fighting Championship (ММА на голых кулаках), а потом стал чемпионом Titan FC (далеко не последняя американская лига). Все три победы он одержал досрочно, все — в первом раунде. Соперники были малоизвестные.

Теперь же напротив него будет стоять действующий чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов, который единственный раз в карьере терпел горечь поражения (и то раздельным решением) в ММА в 2016 году — тогда, когда Спартанец только дебютировал в UFC. Рекорд Вагаба — 30-1-1. Нас ждет бой нокаутеров: у Николсона 15 побед КО/ТКО (из них 13 — в первом раунде, еще две победы Алекс одержал сабмишенами), у Вагабова — 19. Драться будут по правилам бокса, но в перчатках для ММА и в клетке для ММА.

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