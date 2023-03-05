Эпоха Шевченко подошла к концу. Валентина больше не чемпионка UFC

После боя Шевченко назвала причину поражения.

Утром 5 марта в Лас-Вегасе, США, на турнире UFC 285, в главном событии которого запланирован бой между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом, состоялся поединок Валентины Шевченко и Алексы Грассо. Представительницы Кыргызстана и Мексики разыгрывали пояс в легчайшем дивизионе, для Валентины эта защита была восьмой подряд.

Главной претенденткой на бой против Шевченко считалась француженка Манон Фиоро, которая в октябре 2022-го одолела первую строчку рейтинга, Кейтлин Чукагян. Но затем Фиоро травмировалась, и титульный шанс получила Грассо. Мексиканка подошла к бою против чемпионки с серией из четырех побед. В предыдущем поединке она одолела Вивиан Араужо единогласным решением судей.

Валентина Шевченко и Алекса Грассо. Фото Global Look Press

После завоевания пояса в бою с Йоанной Енджейчик Шевченко провела шесть уверенных защит, но на седьмой чуть не оступилась. Тяжелый бой Валентине дала бразильянка Тайла Сантос, которая здорово провела первые три раунда и заставила одного из судей склониться в ее сторону. Шевченко защитила титул раздельным решением, но впервые оставила неоднозначные впечатления от победы.

Первый раунд девушки начали осторожно. Валентина запомнилась красивой вертушкой, которая просвистела мимо головы Грассо. Соперницы держали друг друга на дистанции, но изредка обменивались ударами, и это выглядело опасно с обеих сторон. Раунд получился близким: Шевченко донесла больше ударов, но последние 10 секунд Грассо провела максимально продуктивно, оформив тейкдаун и здорово поработав в граунд-энд-паунде. В перерыве на переносице Валентины виднелась ссадина, лицо ее соперницы не понесло значительного урона.

Валентина Шевченко и Алекса Грассо.

С первых секунд второго отрезка Шевченко оформила успешный проход в ноги, но не смогла выйти в фулл-маунт и предприняла попытку выйти на позицию «распятие», но тоже не срослось. Девушки лежали на канвасе около трех минут. Когда они поднялись, Грассо стала действовать крайне уверенно: шла вперед, выбрасывала хай-кики и оверхенды. Но второй подряд успешный тейкдаун от Шевченко, после которого она из доминирующей позиции нанесла несколько ударов, вероятно, определил исход раунда в ее пользу.

Третий отрезок начался с классного бокса. Грассо здорово атаковала комбинациями и не позволяла Валентине пройти в ноги, Шевченко отвечала силовыми ударами. В середине пятиминутки действующая чемпионка все же перевела поединок в партер. Она долго контролировала Грассо до тех пор, пока рефери не вернул девушек в стойку. Правда, Валентина быстро вернула соперницу на канвас и попробовала задушить ее сзади. После того как попытка не удалась, мексиканка решилась заключить шею Шевченко в гильотину, но захват был совсем не плотным — Валентина без проблем дождалась сирены.

В четвертом раунде у Шевченко начались проблемы с переводами. Грассо не позволяла пройти в одну ногу, а сама была настроена на бокс. Правда, за две минуты до перерыва мексиканка сама попыталась оформить тейкдаун, но безуспешно. За 45 секунд до сирены после неудачного спиннинг-кика от Валентины Грассо запрыгнула ей на спину и попробовала задушить сзади. Неожиданно получилось! Валентина долго сопротивлялась, но в итоге постучала.

Алекса Грассо — новая чемпионка UFC. Девушка с базой бокса задушила доминирующую чемпионку. «Это случается в ММА. Ты выигрываешь каждый раунд, но глупое движение меняет всю игру. Поздравляю Алексу. Я знаю, что я сильнее. Если бы не этот спиннинг-кик, результат был бы другой», — сказала Шевченко сразу после боя.