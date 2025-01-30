Вася Пельмень победил американца в реванше, получил пояс от Даны Уайта и заплакал от счастья

Камоцкий снова в огне!

Вечером 30 января в Эр-Рияде прошел турнир по пощечинам Power Slap 11, организатором которого является президент UFC Дана Уайт. В главном событии выступил российский спортсмен Василий «Пельмень» Камоцкий — он встретился с Лейном Версом по прозвищу Сумасшедший гаваец.

Поединок за пояс в супертяжелом дивизионе стал реваншем: первый бой состоялся в октябре 2024-го. Тогда встреча завершилась спорным решением судей, выставивших ничью. Тогда Гаваец и Пельмень уронили друг друга несколько раз, а ничейный счет был на карточках двух из трех арбитров. Таким образом Гаваец сохранил пояс, но было очевидно, что реванш состоится очень скоро.

Первый удар, как и в первом поединке, наносил Гаваец. Он сделал это с третьего замаха, а трибуны хором отсчитывали, сколько же раз Вернс заносил руку для удара. Пельмень не шелохнулся — только что-то дерзко сказал оппоненту, а затем принялся заводить трибуны. Камоцкий выбрал такую же тактику: ударил с третьего замаха, но было заметно, как после его шлепка Вернс пошатнулся. Он, конечно, сделал вид, что ничего не произошло, но на записи все очевидно.

Далее бил Гаваец — он сделал это со второго раза, и удар получился совсем несложным для Василия: русский здоровяк начал издеваться над оппонентом сразу же после того, как пощечина достигла его лица. Камоцкий же снова отвесил пощечину с третьего замаха, но у Сумасшедшего гавайца включился инстинкт самосохранения. Он слегка отклонился от удара, тем самым снизив тоннаж и ущерб, который этот удар причинил. Пельмень начал обращаться к судьям, и ему позволили перебить — этот удар получился не таким тяжелым для Гавайца — он почти не сдвинулся с места.

Следующий удар от Вернса Пельмень принял без проблем, после чего начал показывать тому жест — движение руки, напоминающее прием пищи — так Василий дал понять, что без проблем «съел» удар соперника. Впрочем, тем же самым занимался и Гаваец после пощечин от Камоцкого. Правда, такого жеста атлет не показал после следующего удара от Пельменя: получилось так мощно, что Вернс сделал шаг назад, и его даже на всякий случай страховали сзади на случай глухого падения. Когда американец вернулся к автономной работе, он начал убеждать судей, что оппонент пробил ему ниже щеки, по шее. Но похоже, что все чисто — балл снимать не стали.

Ответку от Вернса Пельмень снова без труда «съел», но и сам пробил не идеально — американец не был близок к падению, а только огрызался на соперника и кричал так сильно, что на видео можно заметить брызги слюны изо рта. Василий лишь отмахнулся, добавив уже очередную для себя емкую фразу: «И че? Иди ты *****!»

Следующий удар Гавайца россиянин принял стоически — было заметно, что соперник исполнил хлесткую пощечину, но Пельмень не подал и виду. Финальный удар поединка был за Василием: снова с третьего замаха, снова звонко, но снова без нокаута. После завершения поединка оппоненты начали кричать друг на друга и кривляться — вероятно, оба не понимали, кто же победил.

Но в этот раз победу Василию не отдать не могли: тут и более тяжелые пощечины, и снятый с Вернса балл. Так и вышло — 50:44, 50:44 и 48:46, все трое судей отдали поединок Камоцкому, который стоял на объявлении победителя с российским триколором.

«Теперь это не *****, — сказал Василий в интервью сквозь слезы. — Я горд. Ты же знаешь, мы самые сильные в мире по пощечинам. Кто следующий? Да мне *****, пусть в очередь выстраиваются».