Россиянка дебютировала в UFC с быстрой победы. Ее соперница жутко сломала руку уже на 1-й минуте

Виктория Дудакова прошла в одну ногу, а Истела Нуньес не сгруппировалась.

В ночь на 16 июля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Майра Буэно Силва победила Холли Холм удушающим приемом во втором раунде. А в прелимах состоялся поединок россиянки Виктории Дудаковой, которая дебютировала в промоушене против Истелы Нуньес.

Виктория Дудакова. Фото Getty Images

Дудакова подписала контракт с промоушеном Даны Уайта через претендентскую серию, где победила бразильянку Марию Силву единогласным решением судей, несмотря на травму. Всего в карьере Дудаковой перед боем с Нуньес было шесть побед и ни одного поражения, причем до поединка на DWCS все бои девушка заканчивала досрочно. Истела Нуньес появилась в UFC в 2021 году, ранее она выступала в ONE FC. К бою с Дудаковой бразильянка подошла на серии из трех поражений.

Поединок завершился крайне быстро. После размена в стойке Виктория сделала проход в одну ногу и без труда повалила Нуньес на канвас. Сразу после падения бразильская спортсменка закричала. Дудакова по инерции кинулась добивать, но остановилась сразу, как только поняла, что происходит что-то неладное. Оказалось, Истела просто не сгруппировалась при падении и жутким образом упала ну руку, сломав ее в локтевом сгибе. Рука выгнулась в по-настоящему ненатуральное положение, а снимок рентгена только подтверждает всю серьезность случившегося. Пока Нуньес кричала от боли, Виктория пребывала в шоке и до конца не понимала, как реагировать на происходящее.

Бой завершился на отметке в 34 секунды первого раунда, а Виктория дебютировала с победы, пусть и не такой, какую она себе представляла. Очевидно, бразильянке предстоит тяжелое восстановление, но винить за это Дудакову как минимум странно. Скорее возникают вопросы к ее сопернице, которая в 12-м профессиональном поединке не сообразила, как правильно упасть, чтобы на ровном месте не получить серьезнейшую травму.