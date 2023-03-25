Дацик зарубится с гигантским бразильцем. Бойцы устроили страшную дуэль взглядов перед поединком

Рыжий Тарзан и Мондрагон выдали два горячих стердауна за три дня.

Вечером 25 марта в Самаре на турнире Ural FC 2 состоится поединок по правилам профессионального кикбоксинга между Вячеславом Дациком и бразильцем Джеронимо дос Сантосом по прозвищу Мондрагон. В преддверии боя соперники провели уже вторую дуэль взглядов. Как и в первом случае, присутствующим не пришлось скучать.

Для Дацика этот бой станет первым в 2023 году. Вячеслав не бился почти три месяца, чтобы затем провести два поединка за шесть дней. Если все пройдет по плану, после Мондрагона он побоксирует с Кевином Джонсоном 31 марта. На стердаун против Дос Сантоса Рыжий Тарзан вышел в огромной шкуре медведя. За кулисами Дацик фотографировался со всеми желающими и о чем-то общался с Гаджи Автоматом, который посетил турнир, чтобы поддержать Гамзата Хирамагомедова.

Мондрагон до выхода на дуэль взглядов также был приветлив к публике самарского торгового центра. 42-летний бразилец отзывался на каждую просьбу устроить с ним гляделки, но резко изменился в лице, когда ринг-анонсер объявил его имя. Когда бойцы сошлись на сцене, именно Дос Сантос первым начал кричать и наступать на Дацика, у которого от неожиданности даже слетела медвежья шкура. Бойцы сцепились и начали толкаться, что чуть не переросло в борцовскую схватку. К счастью, все закончилось рукопожатиями.

Джеронимо известен российским фанатам ММА — до Дацика он бился против россиян девять раз, но победил только однажды, в поединке против Евгения Ерохина на турнире MFP. Еще один бой завершился вничью, когда с Мондрагоном не справился Иван Штырков, у которого в последнее время натянутые отношения с Дациком. Вячеслав не исключает, что в будущем может подраться с Уральским Халком.

Джеронимо дос Сантос и Вячеслав Дацик. Ural FC

«Вон Мондрагон бился и Штыркову навтыкал, по очкам отдали. Он не у себя бился, он бился дома у Штыркова... Понятное дело, судьи были в его сторону. Ну, а Штыркову что? Если сделают предложение, приедем, решим, кому надо идти охранять заборы».

А пока Дацику предстоит разобраться с гигантским бразильцем, который все-таки показал немного меньше на взвешивании — 118 кг против 120 кг. В соглавном поединке карда Ural FC 2 также состоится третий бой между Гамзатом Хирамагомедовым и Дауреном Ермековым по правилам ММА. Вечер единоборств начнется в 17:00 по московскому времени, прямая трансляция пройдет на официальном YouTube-канале Ural FC.