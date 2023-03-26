Дацик уронил бразильца быстрее, чем Александра Емельяненко! А затем вызвал на реванш легенду

На поединок с Рыжим Тарзаном снова образовалась очередь.

Вечером 25 марта в Самаре на турнире Ural FC 2 состоялся поединок Вячеслава Дацика и Джеронимо дос Сантоса по прозвищу Мондрагон. Бой проходил по правилам кикбоксинга (К-1) и стал главным событием вечера.

Для Рыжего Тарзана этот поединок стал первым в 2023 году. Дацик не бился почти три месяца, чтобы затем провести два боя за шесть дней. После Мондрагона Вячеслав побоксирует с Кевином Джонсоном уже 31 марта. Декабрь 2022-го тоже выдался для Дацика насыщенным: 12-го числа он проиграл решением судей Ильясу Якубову на турнире «Нашего дела», а спустя уже четыре дня одолел Павла Шульского в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Мондрагон уже был известен фанатам российских единоборств. До встречи с Дациком он бился против россиян девять раз, но победил только однажды, в поединке против Евгения Ерохина на турнире MFP. Еще один бой завершился вничью, когда с Джеронимо не справился Иван Штырков, у которого в последнее время натянутые отношения с Дациком.

Поединок начался молниеносно: бойцы быстро сблизились, и первый нокдаун случился уже на 12-й секунде после точного правого прямого в исполнении Дацика. Даже на Александра Емельяненко Вячеславу потребовалось на одну секунду больше. Бразилец упал на спину, но сумел подняться. Правда, хватило Мондрагона ненадолго: еще через примерно 10 секунд Дацик снова его уронил, и в этот раз уже судья не позволил поединку продолжиться. На секундомере не перевалило даже за одну минуту.

После боя в клетку вышел Гаджи Автомат, который должен был биться с Дациком в Ural FC, но получил травму руки в бою с Фернандо Родригесом. Автомат поддерживал Гамзата Хирамагомедова (проиграл удушающим Даурену Ермекову в со-главном поединке). Гаджи обратился к Рыжему Тарзану и предложил провести бой «одноруких», то есть использовать только одну руку, так как левая рука Наврузова восстановится еще не скоро. Вячеслав согласился, но глава лиги Радмир Габдуллин в интервью с журналистами дал понять, что такой бой вряд ли состоится.

Гаджи Автомат и Вячеслав Дацик. Ural FC

Сам Вячеслав хочет видеть следующим соперником легенду К-1 Жерома Ле Баннера, с которым он уже бился в 2019 году и проиграл нокаутом: «Следующим своим соперником, пока Гаджи лечит руку, я хочу видеть Ле Баннера, и взять реванш. Прошу Ural FC сделать бой против Ле Баннера. Это будет реально лютая бойня».